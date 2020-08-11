Morbidelli: "Bugün podyuma çıktıysam 'ağabeyim' Rossi sayesinde"

Morbidelli, Pazar günkü Brno yarışının ilk 12 turunu Petronas Yamaha ile ilk sırada götürmeyi başardı ancak Brad Binder daha iyi bir tempoya sahipti ve galibiyete uzanan taraf oldu. İtalyan sürücü ise ikinci olarak ilk podyumunu yakaladı.

Morbidelli, MotoGP'ye 2018 yılında Moto2 dünya şampiyonu olarak çıktı ve VR46 Akademisi'nde yetişen ve MotoGP'ye çıkan ilk sürücü oldu.

İtalyan sürücünün MotoGP'ye giden yolu alışılmadıktı ve Avrupa Superstock 600 serisinden Moto2'ye geçti.

Rossi'nin Brno'daki podyumunda oynadığı rol hakkında yorum yapan Morbidelli, “Buraya çoğunlukla onun sayesinde geldim, çünkü hiç kimse bana inanmazken o inandı."

"Biraz garip bir durum olduğunu biliyorum çünkü birbirimize karşı yarışıyoruz, ama sonunda yarış bittiğinde o benim harika bir dostum. Benim için amca gibi daha da ötesi, bir ağabey gibi."

"Yarıştan sonra ona sarılmak istedim. Tüm akademi sürücüleri [Andrea] Migno, [Celestino] Vietti ve [Marco] Bezzecchi oradaydılar. Harika bir andı." dedi.

Brno yarışında beşinci olan Rossi, Morbidelli’nin podyumundan ötürü duyduğu gururu dile getirdi ve podyumu hak ettiğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Rossi, Morbidelli’nin podyumu ile ilgili düşünceleri sorulduğunda, "Franco ile gurur duyuyoruz, harika bir hafta sonunun ardından harika bir yarış çıkardı."

"Her zaman çok hızlı ve çok güçlüydü. Podyumu hak ediyor çünkü bu yıl zaten kış testlerinden bu yana çok güçlüydü."

“Franco ve Akademi'nin tüm sürücüleriyle gurur duyuyoruz. Bence çok iyi bir iş çıkardık, çünkü onlara iyi bir takım, iyi bir motosiklet bulma konusunda yardımcı olduk. Yani sadece yönetim ve antrenmanla ilgili değildi."

"Bu çok zor bir şey, çünkü MotoGP'de çok fazla iyi motosiklet yok. Ama onları iyi motosikletler için iyi takımlara yerleştirmeyi başardık ve bence değerlerini de gösterebilirler."

"Çok güçlü olduklarını ve geleceğin kahramanları olabileceklerini düşünüyorum." yanıtını verdi.