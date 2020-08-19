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MotoGP / Avusturya GP / Son dakika

Morbidelli: “Birileri o korkunç kazanın bedelini ödemeli"

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Morbidelli: “Birileri o korkunç kazanın bedelini ödemeli"
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Franco Morbidelli,geçtiğimiz pazar günü Avusturya'da yaşadıkları korkunç kaza gibi olayların artık gittikçe hep yarış kazası olarak görüldüğünü, ancak bu tür kazalar için artık bir bedel ödenmesi gerektiğini söyledi.

Petronas SRT sürücüsü, pazar günkü Avusturya GP'de 3. viraj öncesindeki kıvrımlı bölümde önünde frenleyen Avintia Ducati sürücüsü Johann Zarco'ya arkadan çarpmıştı.

Bu kaza sonrasında kontrolden çıkan motosikletler, ilerideki virajda Yamaha sürücüleri Maverick Vinales ve Valentino Rossi'ye vurmaktan kıl payı vurmadı. Bu korkunç kazada sürücüler neyse ki ciddi yaralanmadılar ve yarış hakemleri olayla alakalı bir ceza vermedi.

Morbidelli, "Bu konuyu tabii ki Perşembe günü görüşeceğiz. Her ne zaman iki pilot bir kazaya karışsa, hep yarış kazası olarak adlandırılıyor ve olay çözülüyor."

"Ancak bu yarış kazası 310 km/s hızda gerçekleşti. Büyük şanslıydık ki tek parça halindeyiz ancak bana göre bu birileri bu hatanın bedelini ödemeli." dedi.

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Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT crash

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT crash
1/12

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing
2/12

Fotoğraf: MotoGP

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT crash

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT crash
3/12

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT crash

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT crash
4/12

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT crash

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT crash
5/12

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT crash

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT crash
6/12

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT
7/12

Fotoğraf: MotoGP

The crashed bike of Johann Zarco

The crashed bike of Johann Zarco
8/12

Fotoğraf: MotoGP

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT crash

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT crash
9/12

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT, Johann Zarco, Avintia Racing

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT, Johann Zarco, Avintia Racing
10/12

Fotoğraf: MotoGP

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT, Johann Zarco, Avintia Racing

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT, Johann Zarco, Avintia Racing
11/12

Fotoğraf: MotoGP

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT

Franco Morbidelli, Petronas Yamaha SRT
12/12

Fotoğraf: MotoGP

Morbidelli, pazar günkü kazanın hemen ardından İtalyan basınına yaptığı açıklamada Zarco için "yarı katil" ifadesini kullanmıştı. 

Zarco'nun kaza öncesinde Morbidelli'nin önüne doğru geçip fren yaptığı ekranlara yansımıştı. Fransız sürücü bunu kasıtlı yapmadığını ve kendisinin "çılgın" bir sürücü olmadığını kanıtlamak için Morbidelli ve Valentino Rossi ile konuştuğunu söylemişti.

Buna karşı birçok sürücü, bu kazanın ardından Zarco'nun agresifliğine dikkat çekti.

Aprilia'dan Aleix Espargaro, "Her zaman birisini takip ederken onun arkasından çıkarsanız, ön taraf sallanır ve bazen freniniz olmaz."

"Çok, çok zor bir durum. Ancak diğer taraftan bu tür şeyler hep Zarco ile oluyor." dedi.

LCR Honda'dan Cal Crutchlow ise hakemlerin görüşünü destekledi ve "Bu konuda özellikle yanlış yapan birisinin olduğunu düşünmüyorum. Sadece bir yarış kazasıydı." dedi.

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Seri MotoGP
Etkinlik Avusturya GP
Editör Lewis Duncan

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