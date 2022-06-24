Morbidelli, Bastianini'yi engellediği için uzun tur cezası aldı

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Morbidelli, pazar günü gerçekleştirilecek olan Hollanda Grand Prix'sine uzun tur cezasıyla başlayacak. Yamaha sürücüsü, ikinci antrenman seansında ilk olarak 1. virajda Marco Bezzecchi'yi engelledi. Morbidelli, bundan 6 dakika sonra ise Enea Bastianini'yi pistin hızlı kısımlarından biri olan 13. virajda engelledi.

Bunun üzerine hakemler, Morbidelli'ye uzun tur cezası verdiler. Assen Pisti'nde uzun tur bölümü 5. virajda yer alıyor. Morbidelli'nin ilk 5 tur içerisinde uzun tur cezasını çekmesi gerekecek.

Konu hakkında konuşan İtalyan sürücü, "11. virajda pistten taştım ve sonrasında piste geri döndüğümde Enea'nın önüne çıktım. Bu yüzden de ceza aldım." dedi.

Hakemler, geçen hafta sonu Almanya GP'de de benzer bir ihlalden dolayı Morbidelli'yi sözlü bir şekilde uyarmışlardı. Morbidelli'nin bu hafta sonu da bir sürücüyü engellemesinin ardından, hakemler sözlü uyarıyı bir adım ileriye taşıyarak uzun tur cezasını uygun gördüler.

Morbidelli tarafından engellenen Bastianini ise mutlu değil. Konu hakkında konuşan Gresini Ducati sürücüsü, şunları söyledi: "Mutlu değilim çünkü Franco son şikanda önüme çıktığından dolayı Q2 pozisyonunda yer almıyorum."

"O hareket çok tehlikeliydi. Bu konuyu Güvenlik Komisyonu'nda konuşacağız çünkü MotoGP'de ve diğer tüm sınıflarda bu kabul edilebilir değil."

"Bu konuda konuşmak istiyorum çünkü o pistten taştı ve sonrasında piste oldukça hızlı bir virajda geri döndü."