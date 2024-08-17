Morbidelli 2025 yılında akıl hocası Rossi'nin VR46 MotoGP takımına katılacak
VR46, gelecek yıl MotoGP'de Fabio di Giannantonio'nun partneri olması için Pramac sürücüsü Franco Morbidelli'yi kadrosuna dahil etti.
Morbidelli, şu anda Pramac'ta kullandığı GP24 motosikletiyle yarışmaya devam edecek ve yalnızca gelecekteki takım arkadaşı di Giannantonio Ducati ile fabrika sözleşmesi imzaladıktan sonra fabrika GP25'e erişebilecek.
Morbidelli, bu konuda şunları söyledi: "2025 sezonu için VR46 Racing Team ile anlaştığımı duyurmaktan çok mutluyum."
"Burada kendimi kesinlikle evimde hissedeceğim. Gerçekten iyi işler yapmak ve hem kendim hem de tüm ekip için bu güvenin karşılığını iyi sonuçlarla ödemek istiyorum."
"Yıllar sonra geri dönmek ve tüm ekiple birlikte yeniden sevinmek istiyorum. Tüm VR46 Riders Academy'ye ve yönetimime yürekten teşekkürler. Vale, Carlo, Uccio, Albi ve Gianluca; VR46'nın kilit figürleri. Bu yeni maceraya birlikte başlamak için sabırsızlanıyorum."
Franco Morbidelli, Pramac Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Morbidelli, bu yılın başında Yamaha'dan ayrılıp Ducati'ye katıldığından beri performans mücadelesi veriyor. Ocak ayında geçirdiği büyük bir antrenman kazası sezon öncesi testlere katılmasını engelleyerek 2024'te geri planda kalmasına neden oldu.
Almanya Grand Prix'sinde elde ettiği beşincilik de dahil olmak üzere son yarışlarda gösterdiği iyileşme sayesinde şampiyonada 12. sıraya yükseldi.
Bezzecchi de 2024'te takım arkadaşı di Giannantonio tarafından rahat bir şekilde geride bırakıldı ve vatandaşının 104 puanına karşılık 61 puan topladı.
VR46, KTM'nin fabrika takımının önünde ancak Ducati'nin uydu takımı Gresini'nin iki sıra gerisinde sıralamada beşinci sırada yer alıyor.
VR46 Takım Direktörü Alessio Salucci şunları söyledi: "Franco 2025 yılında Pertamina Enduro VR46 Racing Team ile yarışacağı için gerçekten çok mutluyum."
"Franco, VR46 Riders Academy'ye giren ilk sürücüydü. Onu yıllardır tanıyoruz, Tavullia'da büyüdüğünü gördük ve bugün büyük bir memnuniyetle, gelecek sezondan itibaren ekibe katılacağını söyleyebiliriz. Kendisi çok yetenekli bir sürücü, onu ağırlamak ve bizi farklı kılan aile atmosferinin tadını çıkarmasına izin vermek için sabırsızlanıyoruz."
"Bir Ducati, bir Desmosedici GP24 ile yarışmaya devam edecek ve en güçlü adamlardan oluşan grupla mücadele edebileceğinden eminiz. Ducati'ye hem insani hem de teknik anlamda verdiği destek için ve Pertamina Lubricants başta olmak üzere bu inanılmaz projeyi destekleyen tüm ortaklarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum."
Bu açıklama, Fermin Aldeguer'in 2025 yılında Alex Marquez'e katılarak Gresini için yarışacağını doğruluyor.
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