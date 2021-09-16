Morbidelli fabrika Yamaha’ya, Dovizioso SRT'ye geçti!

Maverick Vinales’in Yamaha’dan planlanandan bir yıl erken ayrılma kararıyla beraber, Morbidelli’nin gelecek sezon fabrika takımına katılması bekleniyordu.

Ancak Vinales’in Steiermark Grand Prix’sinde yarıştırılmaması ve ardından Yamaha’dan tamamen ayrılması, Japon üreticinin Morbidelli’yi erkenden takıma almaya zorladı.

Morbidelli, geçirdiği diz ameliyatından sonra Haziran ayından bu yana pistlerden uzak kaldı ve geçen sene ilk MotoGP galibiyetini aldığı Misano’da pistlere geri dönecek.

Yamaha ayrıca İtalyan sürücüyle 2023’ün sonuna dek sürecek bir anlaşma yaptı.

Dovizioso ise 2020 sezonunun sonunda Ducati’den ayrılmasının ardından bu sezonun çoğunu kenarda geçirdi.

15 kez MotoGP yarış galibi, 2022’de tam zamanlı bir dönüş yapmayı planlıyordu ve bu, test programına başladığı Aprilia ile olacak gibi görünüyordu.

Ancak Aprilia 2022 için Vinales ile anlaştı ve Morbidelli’nin fabrika Yamaha’ya terfi etmesi, Dovizioso'ya bir fırsat oluşturdu.

Böylece İtalyan sürücü, bu sezonun geri kalanında SRT’de yarışacak ve bir fabrika motosikletine sahip olacak.

SRT, isim sponsoru Petronas gibi bu yılın sonunda MotoGP’den ayrılacak ve takım 2022’de, mevcut yönetim tarafından yönetilecek olan tamamen yeni bir yapıya sahip olacak.

Dovizioso, 2012’de Tech3 takımı ile bir sezon Yamaha sürüp beş podyum almış ve ertesi sene fabrika Ducati takımına geçmişti.

Üç kez şampiyona ikincisi olan Dovizioso, bu sezon Valentino Rossi’nin beşinci takım arkadaşı olacak.