Morbidelli, 2021’de Rossi’yle savaşmak için sabırsızlanıyor

Dokuz kez grand prix dünya şampiyonu Rossi, fabrika desteği alacağı Petronas Yamaha ile 2021 için bir anlaşma imzaladı. İtalyan sürücü, VR46 Akademisi’ndeki öğrencisi Morbidelli ile takım arkadaşı olacak.

Morbidelli, bir dünya şampiyonluğu kazanan ilk Rossi öğrencisiydi ve 2017’de Moto2’de şampiyonluk yaşadı ve ayrıca MotoGP’ye yükselen ilk VR46 Akademisi sürücüsüydü.

Morbidelli, 2019 versiyon Yamaha ile geçtiğimiz ayki San Marino Grand Prix’sinde galibiyete ulaşarak premier sınıftaki ilk zaferini aldı.

Rossi ile Morbidelli pist dışında da çok yakın bir ilişkiye sahip. Ancak Morbidelli, 2021’de sadece önde olmayı düşündüğünü söyledi.

Motorsport.com’a özel olarak konuşan Morbidelli, “Onunla savaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum.”

“Ve bu, her zaman beklediğim bir şeydi ve şimdi de öyle. Yani, Vale ile pistte savaşmak farklı bir his.”

“Bu her zaman yüzümde gülümseme oluşturan, güzel ve farklı bir şey. Gülmek, pistte başkasıyla savaşırken hiç olmayan bir şey. Ancak Vale’e karşı savaştığımda bazen kendimi gülümserken buluyorum.”

“Bu yüzden bu anları sabırsızlıkla bekliyorum ve umarım bu sene de pek çok kez mücadele ederiz.”

“Ona, öğrendiklerimi göstermeyi dört gözle beklemiyorum çünkü bu konuda düşünmüyorum. Sadece onun önünde olmayı düşünüyorum. Ve yapmak istediğim şey bu.”

“Ayrıca ben küçükken ve Superstock’ta yarışırken bana güvenmesinin iyi bir seçim olduğunu göstermek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Morbidelli, şu anda şampiyona lideri takım arkadaşı Fabio Quartararo’nun 31 puan gerisinde beşinci sırada yer alıyor.