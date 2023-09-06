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Misano'da Rins'in yerine Takahashi yarışacak

Takumi Takahashi, bu hafta sonu Misano'da yapılacak San Marino Grand Prix'sinde LCR Honda MotoGP takımında sakatlanan Alex Rins'in yerini dolduracak.

Germán Garcia Casanova
Ekleyen:
Takumi Takahashi, MIE Racing

Geçtiğimiz ay Suzuka 8 Saat yarışını kazanan Honda takımının bir parçası olan Takahashi, 2015 yılında Motegi'de wildcard ile yarışmasından bu yana ilk kez MotoGP'ye katılacak.

33 yaşındaki Japon sürücü, Haziran ayında Mugello sprint yarışında geçirdiği kazada kırılan sağ bacağının tedavisini sürdüren Rins'in yerini dolduracak.

Rins'in LCR'deki yerini son üç yarıştır, Iker Lecuona alıyordu ancak Lecuona, Dünya Superbike şampiyonasının Magny-Cours ayağının Misano yarışı ile çakışması nedeniyle bu hafta sonuna katılamayacak.

Lecuona daha önce yaptığı açıklamada, MotoGP ile herhangi bir çakışma olması durumunda Honda WSBK taahhütlerine öncelik vermek zorunda kalacağını söylemişti.

Ancak genç İspanyol'un geri bildirimleriyle Honda mühendisleri üzerinde iyi bir izlenim bıraktığı ve hatta MotoGP'de yarışmaya devam etmek için Magny-Cours WSBK yarışını kaçırmaya gönüllü olduğu söyleniyor.

 

LCR, Honda test sürücüsü Stefan Bradl'ın da Misano'da yarışa wildcarla katılacak olması nedeniyle müsait olmamasıyla birlikte, Rins'in yerine geçmesi muhtemel diğer isimler hakkında çok sayıda araştırma yaptıktan sonra Takahashi'de karar kıldı.

Takım patronu Lucio Cecchinello'nun Andrea Dovizioso ile MotoGP'ye bir defaya mahsus dönmesi için temasa geçtiği ancak geri çevrildiği düşünülürken, Aralık ortasına kadar FIM yarışlarından men edilmiş olmasına rağmen Andrea Iannone ile de temasa geçildi.

Jorge Lorenzo'nun adı bile bir aşamada LCR'nin ev sahibi olduğu yarış için anıldı ve ortalık iyice karıştı.

Etkinlik için büyük bir ismin yokluğunda, geçen yıl LCR'de yedek olarak geçmiş deneyimi nedeniyle Tetsuta Nagashima da düşünüldü.

Ancak Nagashima'nın önümüzdeki hafta Motegi'de yarış sonrası yapılacak önemli Misano testi için parçaları denemesi gerekiyordu ve Honda son dakikada bu planları değiştirmemeyi tercih etti.

Bunun yerine, Suzuka'da Honda takımına Nagashima ve WSBK'dan Xavi Vierge ile birlikte katılan Takahashi, sekiz yıl aradan sonra ilk MotoGP yarışına çıkmaya hak kazandı.

Honda'yı British Superbike'ta temsil ettiği hayal kırıklığı yaratan iki sezonun ardından tam zamanlı olarak Japonya'ya dönen Takahashi'nin bu sezonki ana programı All-Japan Superbike'ın Stock 1000 sınıfı.

 

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