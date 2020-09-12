Misano MotoGP: Vinales Pole pozisyonunda, Yamaha ilk 4'te!

Sezonun 6. yarışı olan San Marino GP'de Yamaha motosikleti rakiplerinden daha avantajlı görünüyor.

Antrenmanların ardından sıralamalarda da Yamaha sürücüleri en hızlı isim olmayı başardılar. Vinales, 1:31.411'lik derecesiyle pole pozisyonunu kazandı.

Petronas SRT Yamaha'dan Franco Morbidelli 0.3 sn geride 2. olurken onu şampiyona lideri takım arkadaşı Fabio Quartararo takip etti.

Kendi evinde yarışan Valentino Rossi'nin dördüncü olmasıyla Yamaha, sıralamalarda ilk 4 sırayı kapatmış oldu.

Yamaha sürücülerinin arkasında en hızlı isimler Pramac Ducati sürücüleri Jack Miller ve Francesco Bagnaia olurken onları Suzuki sürücüleri Alex Rins ve Joan Mir takip ettiler.

İlk 10'u tamamlayan isimler Andrea Dovizioso ve Johann Zarco oldular.

Devamı gelecek...