Misano MotoGP: Vinales Pole pozisyonunda, Yamaha ilk 4'te!
2020 San Marino GP öncesinde pole pozisyonu Maverick Vinales'in olurken Yamaha ilk 4 sırayı kazanmayı başardı.
Sezonun 6. yarışı olan San Marino GP'de Yamaha motosikleti rakiplerinden daha avantajlı görünüyor.
Antrenmanların ardından sıralamalarda da Yamaha sürücüleri en hızlı isim olmayı başardılar. Vinales, 1:31.411'lik derecesiyle pole pozisyonunu kazandı.
Petronas SRT Yamaha'dan Franco Morbidelli 0.3 sn geride 2. olurken onu şampiyona lideri takım arkadaşı Fabio Quartararo takip etti.
Kendi evinde yarışan Valentino Rossi'nin dördüncü olmasıyla Yamaha, sıralamalarda ilk 4 sırayı kapatmış oldu.
Yamaha sürücülerinin arkasında en hızlı isimler Pramac Ducati sürücüleri Jack Miller ve Francesco Bagnaia olurken onları Suzuki sürücüleri Alex Rins ve Joan Mir takip ettiler.
İlk 10'u tamamlayan isimler Andrea Dovizioso ve Johann Zarco oldular.
Devamı gelecek...
|Sıra
|Sürücü
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|km/s
|1
|Maverick Viñales
|9
|1'31.411
|166.509
|2
|Franco Morbidelli
|7
|1'31.723
|0.312
|0.312
|165.943
|3
|Fabio Quartararo
|7
|1'31.791
|0.380
|0.068
|165.820
|4
|Valentino Rossi
|8
|1'31.877
|0.466
|0.086
|165.664
|5
|Jack Miller
|8
|1'32.052
|0.641
|0.175
|165.350
|6
|Francesco Bagnaia
|7
|1'32.054
|0.643
|0.002
|165.346
|7
|Alex Rins
|9
|1'32.090
|0.679
|0.036
|165.281
|8
|Joan Mir
|9
|1'32.102
|0.691
|0.012
|165.260
|9
|Andrea Dovizioso
|9
|1'32.184
|0.773
|0.082
|165.113
|10
|Johann Zarco
|7
|1'32.218
|0.807
|0.034
|165.052
|11
|Pol Espargaro
|5
|1'32.266
|0.855
|0.048
|164.966
|12
|Miguel Oliveira
|4
|1'32.323
|0.912
|0.057
|164.864
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|Editör
|Abdullah Çelik