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MotoGP / San Marino GP / Sıralama turları raporu

Misano MotoGP: Vinales Pole pozisyonunda, Yamaha ilk 4'te!

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Misano MotoGP: Vinales Pole pozisyonunda, Yamaha ilk 4'te!
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2020 San Marino GP öncesinde pole pozisyonu Maverick Vinales'in olurken Yamaha ilk 4 sırayı kazanmayı başardı.

Sezonun 6. yarışı olan San Marino GP'de Yamaha motosikleti rakiplerinden daha avantajlı görünüyor.

Antrenmanların ardından sıralamalarda da Yamaha sürücüleri en hızlı isim olmayı başardılar. Vinales, 1:31.411'lik derecesiyle pole pozisyonunu kazandı.

Petronas SRT Yamaha'dan Franco Morbidelli 0.3 sn geride 2. olurken onu şampiyona lideri takım arkadaşı Fabio Quartararo takip etti.

Kendi evinde yarışan Valentino Rossi'nin dördüncü olmasıyla Yamaha, sıralamalarda ilk 4 sırayı kapatmış oldu.

Yamaha sürücülerinin arkasında en hızlı isimler Pramac Ducati sürücüleri Jack Miller ve Francesco Bagnaia olurken onları Suzuki sürücüleri Alex Rins ve Joan Mir takip ettiler.

İlk 10'u tamamlayan isimler Andrea Dovizioso ve Johann Zarco oldular.

Devamı gelecek...

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Spain Maverick Viñales 9 1'31.411     166.509
2 Italy Franco Morbidelli 7 1'31.723 0.312 0.312 165.943
3 France Fabio Quartararo 7 1'31.791 0.380 0.068 165.820
4 Italy Valentino Rossi 8 1'31.877 0.466 0.086 165.664
5 Australia Jack Miller 8 1'32.052 0.641 0.175 165.350
6 Italy Francesco Bagnaia 7 1'32.054 0.643 0.002 165.346
7 Spain Alex Rins 9 1'32.090 0.679 0.036 165.281
8 Spain Joan Mir 9 1'32.102 0.691 0.012 165.260
9 Italy Andrea Dovizioso 9 1'32.184 0.773 0.082 165.113
10 France Johann Zarco 7 1'32.218 0.807 0.034 165.052
11 Spain Pol Espargaro 5 1'32.266 0.855 0.048 164.966
12 Portugal Miguel Oliveira 4 1'32.323 0.912 0.057 164.864
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik San Marino GP
Alt-etkinlik Q2
Editör Abdullah Çelik

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