Misano MotoGP testlerinde Marini lider, Marquez Honda ile 14. sırada
VR46 Ducati sürücüsü Luca Marini, Pazartesi günkü çok konuşulan San Marino Grand Prix sonrası testlerini zirvede tamamlarken, Marc Marquez 2024 Honda MotoGP prototipiyle ancak 14. oldu.
Bu sezon MotoGP'de Japon üreticilerin karşılaştığı zorluklar ve Marquez ve Fabio Quartararo'nun geleceklerinin belirsiz olmasıyla birlikte bunun sürücü piyasasında yarattığı zincirleme etki nedeniyle, Pazartesi günkü Misano testi çok önemli bir çalışma olarak görüldü.
Pazartesi gününün ana hikayeleri Honda'nın 2024 prototipi ve Yamaha'nın gelecek yıl için test ettiği yeni parçalar etrafında dönüyordu.
Marquez test ettiği 2024 prototipinden pek etkilenmeyerek günü 0.973 saniye geride 14. sırada tamamladı.
Pazartesi günü iki test seansı arasında öğle yemeğinde medyaya verdiği demeçte Marquez, mevcut Honda'nın arka tutuş sorunlarının bugün denediği 2024 prototip şaside de devam ettiğini söyledi.
Sabah seansında 2022-spec Ducati'siyle zirvede yer alan VR46'dan Luca Marini, öğleden sonra son saatte 1:30.602 sn'lik derecesiyle günü zirvede tamamladı.
Marini, Pazartesi günü yeni Aprilia şasisini test eden Maverick Vinales'e liderlik ederken, Brad Binder da KTM'nin yeni karbon fiber şasisi üzerinde 1:31.154 sn'lik derecesiyle ilk üçü tamamladı.
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
San Marino GP galibi Jorge Martin, Pramac tarafından çalıştırılan makinesiyle Ducati için fabrika testlerini gerçekleştirirken sabah yaşadığı teknik soruna rağmen dördüncü oldu.
Jack Miller KTM adına ilk beşi tamamlarken, Quartararo Yamaha ile altıncı oldu.
Yamaha, bugün Misano'da Japon üreticinin garajında bulunan Luca Marmorini ile birlikte geliştirilen yeni bir aerodinamik paket, şasi ve motor da dahil olmak üzere 2024 için çok sayıda yeni ürünü teste getirdi.
Miguel Oliveira 2023 versiyon Aprilia'yı ilk kez deneyen RNF adına yedinci olurken, Yamaha ile Franco Morbidelli Gresini'den Alex Marquez ve RNF'den Raul Fernandez'in önünde sekizinci oldu.
Aleix Espargaro, Aprilia'nın ne iyi ne de kötü olduğunu söylediği yeni şasisini denedikten sonra 11. oldu ve bu sezon bu şasiyle yarışmasının olası olmadığını söyledi.
Takaaki Nakagami de LCR için 2024 Honda'yı denedi ve Pramac'tan Johann Zarco, Marc Marquez ve Tech3'ten Augusto Fernandez'in önünde 12. oldu.
Joan Mir Honda adına Pol Espargaro'nun önünde 16. oldu. Tech3 sürücüsü günün ilk seansında fren arızası nedeniyle kaza geçirdi.
Honda test sürücüsü Stefan Bradl 18. yani son sırada testleri tamamladı.
Bu, Kasım ayının sonunda Valencia'da yapılacak yarış sonrasına kadarki son resmi MotoGP testi oldu.
|Poz.
|Sürücü
|Takım
|
Derece
|Tur
|1
|Luca Marini
|VR46 Racing Team
|1'30"602
|88
|2
|Maverick Viñales
|Aprilia Racing
|+0"234
|82
|3
|Brad Binder
|KTM Factory Racing
|+0"552
|68
|4
|Jorge Martín
|Pramac Racing
|+0"566
|63
|5
|Jack Miller
|KTM Factory Racing
|+0"573
|75
|6
|Fabio Quartararo
|Yamaha MotoGP
|+0"575
|91
|7
|Miguel Oliveira
|RNF MotoGP Team
|+0"630
|65
|8
|Franco Morbidelli
|Yamaha MotoGP
|+0"699
|76
|9
|Álex Marquez
|Gresini Racing
|+0"735
|67
|10
|Raúl Fernández
|RNF MotoGP Team
|+0"760
|75
|11
|Aleix Espargaró
|Aprilia Racing
|+0"779
|61
|12
|Takaaki Nakagami
|LCR Honda
|+0"832
|87
|13
|Johann Zarco
|Pramac Racing
|+0"890
|55
|14
|Marc Márquez
|Repsol Honda Team
|+0"973
|63
|15
|Augusto Fernandez
|GASGAS Factory Racing Tech3
|+1"084
|77
|16
|Joan Mir
|Repsol Honda Team
|+1"085
|72
|17
|Pol Espargaró
|GASGAS Factory Racing Tech3
|+1"242
|39
|18
|Stefan Bradl
|HRC Team
|+1"544
|38
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