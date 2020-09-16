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MotoGP / Test raporu

Misano MotoGP testi: Vinales lider, Morbidelli katılmadı

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Misano MotoGP testi: Vinales lider, Morbidelli katılmadı
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Çeviren: Cem Özel, Editör

San Marino Grand Prix’sinde pole pozisyonunu elde eden Maverick Vinales, Misano’daki tek günlük sezon ortası testini ilk sırada tamamlarken, yarışın galibi Franco Morbidelli hasta olduğu için teste katılmadı.

Padok, San Marino GP’nin sadece iki gün sonrasında Misano pistine döndü ve sürücüler, COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle bire düşürülen sezon ortası testi için piste çıktı.

San Marino GP’nin galibi Morbidelli mide rahatsızlığı sebebiyle teste katılmazken, Iker Lecuona’nın gelişime yardımcı olacak kadar deneyimi olmadığını düşünen Tech3, İspanyol sürücüyü kenarda bıraktı.

Test, iki seans üzerinden gerçekleştirildi. İlk seansta, test ettiği parçaların yanı sıra yeni bir şasi ile sürüş yapan KTM sürücüsü Pol Espargaro’nun liderliği vardı. İspanyol sürücünün derecesi ise 1:32.054’tü.

Bu derece, günün büyük kısmında Espargaro’nun ilk sırada kalmasını sağladı. Ancak günün son bölümünde 1:31.532’lik bir derece kaydeden Yamaha sürücüsü Vinales, günü lider tamamlamayı başardı.

Vinales ayrıca 6. virajda bir kaza da geçirdi.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Yamaha MotoGP

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

En çok göze çarpan güncellemelere sahip olan ekip Yamaha’ydı. Takım, sürülebilirliği ve motor gücünü geliştirmek için yeni ve büyük bir egzozu Vinales ve Valentino Rossi ile denedi.

İkili ayrıca yeni bir şasi de denedi, ancak büyük bir gelişim görmediklerini belirttiler.

LCR Honda sürücüsü Takaaki Nakagami 0.271 saniye geride testi ikinci sırada tamamlarken hem 2019 versiyon motosiklet üzerinde çalışmaya devam etti hem de 2020 motosikletini ilk kez denedi. Japon sürücü ayrıca sabah seansında bir kaza da geçirdi.

Testi 0.367 saniye geride üçüncü sırada tamamlayan Avintia Ducati sürücüsü Johann Zarco, pit yolunun sonunda ilginç bir kaza geçirerek GP19 motosikletinin ön kaplamasına hasar verdi.

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Espargaro günü dördüncü tamamlarken, Suzuki sürücüleri Alex Rins ile Joan Mir sırasıyla 5 ve 6. sıralarda yer aldılar. Bu ikili denedikleri yeni parçalardan çok memnun kalmadılar.

Sadece sabah seansında piste çıkan ve bacağındaki kırığı daha kötü hale getirmek istemeyen Francesco Bagnaia yedinci olurken, şampiyona lideri Andrea Dovizioso sekizinci sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isimler Fabio Quartararo ve Brad Binder oldu.

Valentino Rossi ise Yamaha'sıyla 17. sırada yer aldı.

Gridin büyük çoğunluğu yeni telsiz uyarı sistemini ilk kez denedi. İlk görüşler genel olarak olumlu olsa da bazı sorunların giderilmesi gerektiği de anlaşıldı.

Test sonucu (İlk 10):

1. Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 1:31.532
2. Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) + 0.271
3. Johann Zarco (Esponsorama Racing) + 0.367
4. Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) + 0.522
5. Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) + 0.582
6. Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) + 0.630
7. Francesco Bagnaia (Pramac Racing) + 0.675
8. Andrea Dovizioso (Ducati Team) + 0.758
9. Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) + 0.804
10. Brad Binder (Red Bull Factory Racing Team) + 0.921

Rossi, Dovizioso’yu Yamaha test sürücüsü olarak görme konusunda istekli

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Seri MotoGP
Editör Lewis Duncan

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