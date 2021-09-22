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MotoGP / Misano Eylül tesit Test raporu

Misano MotoGP testi: Espargaro, Bagnaia'nın önünde lider

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Aprilia'dan Aleix Espargaro, Misano'daki MotoGP testinin son gününü zirvede tamamlarken, KTM çaylakları Raul Fernandez ve Remy Gardner ilk MotoGP testlerini yaptılar.

Misano MotoGP testi: Espargaro, Bagnaia'nın önünde lider

Çarşamba günü gerçekleştirilen ikinci test gününde, gelecek yıl Tech3 KTM ile MotoGP'ye adım atacak olan Raul Fernandez ve Remy Gardner, ilk kez MotoGP motosikletini denediler.

Mevcut Moto2 şampiyona lideri Gardner ve takım arkadaşı Fernandez, Tech3'da Iker Lecuona ve Danilo Petrucci'nin motosikletlerini aldılar.

Fernandez günü, Gardner'ın 0.726 saniye önünde tamamladı ancak kombine edilmiş derecelerde 22. oldu. Gardner ise kendisine 25. sırada yer buldu.

Espargaro, RS-GP ile alakalı çeşitli güncellemeleri denediği günde sabah seansının sonunda 1:31.599 yaptı ve ilk sıraya çıktı. Böylelikle sabah bölümünü lider tamamladı.

Dört saatlik öğleden sonra seansında ise başlangıçta şampiyona lideri Fabio Quartararo 1:32.003 ile liderdi. Yamaha sürücüsü, 2022'de kullanılacak olan prototip M1'i ve 2021 motosikletinde çeşitli ayarları denedi.

Sonrasında liderliği, sabah bölümünde olduğu gibi Aleix Espargaro aldı. İspanyol sürücü 1:31.743 yaptı ve daha sonra bu dereceyi 1:31.584'e çekti.

Bu tur, seansın kalan kısmında kimse tarafından geçilemedi ve böylelikle ikinci günün en hızlı ismi Espargaro oldu.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Dorna

Ducati'den Francesco Bagnaia, öğleden sonra herhangi bir zaman turu kaydetmedi fakat yeni bir kaplama da dahil olmak üzere bir dizi parça denedi ve günü, sabahki 1:31.664'lük zamanıyla ikinci bitirdi.

Öğleden sonra kaza yapan Joan Mir, 2022 motoru ve şasisinin yanı sıra, 2021 parçalarını test etti ve Suzuki ile günü üçüncü bitirdi. İlk beşi LCR'dan Takaaki Nakagami ve Ducati'den Jack Miller tamamladı.

Honda'dan Pol Espargaro, öğleden sonraki seansta mekanik bir arıza yaşadı ancak günü altıncı bitirdi. Hem kendisi hem de takım arkadaşı Marc Marquez, radikal şekilde farklı olan 2022 RC213V prototipiyle daha fazla mesafe tamamladılar.

Quartararo, Aprilia'dan Maverick Vinales'in önünde yedinci olurken, Miguel Oliveira dokuzuncu sırada finiş gördü. KTM sürücüsü, son yarışlarda yaşadıkları hız eksikliğine neyin sebep olduğunu anladığını söyledi.

Marquez, Honda ile ilk 10'u tamamlarken, 18. sırada yer alan Andrea Dovizioso, Petronas SRT Yamaha'da ile sürüş tarzı anlamında hangi alanda gelişmesi gerektiğini gördüğünü belirtti.

Misano'da podyum çıkan Enea Bastianini (Avintia Ducati) sabah seansındaki başka bir kaza daha yaptı ve öğleden sonra tekrar piste çıkamadı.

Öğleden sonra sonuçları:

Poz. Sürücü Motosiklet Derece Fark Tur
1 ESPARGARO, Aleix Aprilia 1:31.584   37
2 NAKAGAMI, Takaaki Honda 1:31.735 0.151 23
3 MIR, Joan Suzuki 1:31.873 0.289 33
4 QUARTARARO, Fabio Yamaha 1:31.974 0.390 33
5 VIÑALES, Maverick Aprilia 1:32.035 0.451 52
6 ESPARGARO, Pol Honda 1:32.105 0.521 37
7 MARQUEZ, Marc Honda 1:32.151 0.567 36
8 MILLER, Jack Ducati 1:32.166 0.582 26
9 MARINI, Luca Ducati 1:32.201 0.617 28
10 BINDER, Brad KTM 1:32.202 0.618 44
11 MARQUEZ, Alex Honda 1:32.259 0.675 44
12 PIRRO, Michele Ducati 1:32.331 0.747 29
13 RINS, Alex Suzuki 1:32.352 0.768 32
14 MARTIN, Jorge Ducati 1:32.624 1.040 12
15 OLIVEIRA, Miguel KTM 1:32.898 1.314 24
16 PEDROSA, Dani KTM 1:32.959 1.375 31
17 MORBIDELLI, Franco Yamaha 1:32.978 1.394 28
18 DOVIZIOSO, Andrea Yamaha 1:33.027 1.443 32
19 ROSSI, Valentino Yamaha 1:33.656 2.072 12
20 SAVADORI, Lorenzo Aprilia 1:34.043 2.459 38
21 FERNANDEZ, Raul KTM 1:34.360 2.776 17
22 GARDNER, Remy KTM 1:35.086 3.502 14

Sabah sonuçları:

Poz. Sürücü Motosiklet Derece Fark Tur
1 ESPARGARO, Aleix Aprilia 1:31.599   45
2 BAGNAIA, Francesco Ducati 1:31.664 0.065 39
3 MIR, Joan Suzuki 1:31.707 0.108 35
4 MILLER, Jack Ducati 1:31.798 0.199 55
5 NAKAGAMI, Takaaki Honda 1:31.887 0.288 44
6 ESPARGARO, Pol Honda 1:31.926 0.327 52
7 QUARTARARO, Fabio Yamaha 1:31.959 0.360 44
8 VIÑALES, Maverick Aprilia 1:32.002 0.403 57
9 OLIVEIRA, Miguel KTM 1:32.136 0.537 47
10 MARINI, Luca Ducati 1:32.156 0.557 34
11 BINDER, Brad KTM 1:32.175 0.576 39
12 MARQUEZ, Marc Honda 1:32.246 0.647 33
13 MARQUEZ, Alex Honda 1:32.278 0.679 46
14 RINS, Alex Suzuki 1:32.371 0.772 45
15 MARTIN, Jorge Ducati 1:32.412 0.813 22
16 PIRRO, Michele Ducati 1:32.491 0.892 32
17 MORBIDELLI, Franco Yamaha 1:32.635 1.036 10
18 DOVIZIOSO, Andrea Yamaha 1:32.830 1.231 47
19 ROSSI, Valentino Yamaha 1:32.842 1.243 30
20 BASTIANINI, Enea Ducati 1:32.975 1.376 10
21 PEDROSA, Dani KTM 1:33.373 1.774 22
22 FERNANDEZ, Raul KTM 1:33.988 2.389 34
23 GUINTOLI, Sylvain Suzuki 1:34.141 2.542 33
24 SAVADORI, Lorenzo Aprilia 1:34.367 2.768 22
25 GARDNER, Remy KTM 1:34.641 3.042 33

 

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