Misano MotoGP testi: Espargaro, Bagnaia'nın önünde lider
Aprilia'dan Aleix Espargaro, Misano'daki MotoGP testinin son gününü zirvede tamamlarken, KTM çaylakları Raul Fernandez ve Remy Gardner ilk MotoGP testlerini yaptılar.
Çarşamba günü gerçekleştirilen ikinci test gününde, gelecek yıl Tech3 KTM ile MotoGP'ye adım atacak olan Raul Fernandez ve Remy Gardner, ilk kez MotoGP motosikletini denediler.
Mevcut Moto2 şampiyona lideri Gardner ve takım arkadaşı Fernandez, Tech3'da Iker Lecuona ve Danilo Petrucci'nin motosikletlerini aldılar.
Fernandez günü, Gardner'ın 0.726 saniye önünde tamamladı ancak kombine edilmiş derecelerde 22. oldu. Gardner ise kendisine 25. sırada yer buldu.
Espargaro, RS-GP ile alakalı çeşitli güncellemeleri denediği günde sabah seansının sonunda 1:31.599 yaptı ve ilk sıraya çıktı. Böylelikle sabah bölümünü lider tamamladı.
Dört saatlik öğleden sonra seansında ise başlangıçta şampiyona lideri Fabio Quartararo 1:32.003 ile liderdi. Yamaha sürücüsü, 2022'de kullanılacak olan prototip M1'i ve 2021 motosikletinde çeşitli ayarları denedi.
Sonrasında liderliği, sabah bölümünde olduğu gibi Aleix Espargaro aldı. İspanyol sürücü 1:31.743 yaptı ve daha sonra bu dereceyi 1:31.584'e çekti.
Bu tur, seansın kalan kısmında kimse tarafından geçilemedi ve böylelikle ikinci günün en hızlı ismi Espargaro oldu.
Francesco Bagnaia, Ducati Team
Photo by: Dorna
Ducati'den Francesco Bagnaia, öğleden sonra herhangi bir zaman turu kaydetmedi fakat yeni bir kaplama da dahil olmak üzere bir dizi parça denedi ve günü, sabahki 1:31.664'lük zamanıyla ikinci bitirdi.
Öğleden sonra kaza yapan Joan Mir, 2022 motoru ve şasisinin yanı sıra, 2021 parçalarını test etti ve Suzuki ile günü üçüncü bitirdi. İlk beşi LCR'dan Takaaki Nakagami ve Ducati'den Jack Miller tamamladı.
Honda'dan Pol Espargaro, öğleden sonraki seansta mekanik bir arıza yaşadı ancak günü altıncı bitirdi. Hem kendisi hem de takım arkadaşı Marc Marquez, radikal şekilde farklı olan 2022 RC213V prototipiyle daha fazla mesafe tamamladılar.
Quartararo, Aprilia'dan Maverick Vinales'in önünde yedinci olurken, Miguel Oliveira dokuzuncu sırada finiş gördü. KTM sürücüsü, son yarışlarda yaşadıkları hız eksikliğine neyin sebep olduğunu anladığını söyledi.
Marquez, Honda ile ilk 10'u tamamlarken, 18. sırada yer alan Andrea Dovizioso, Petronas SRT Yamaha'da ile sürüş tarzı anlamında hangi alanda gelişmesi gerektiğini gördüğünü belirtti.
Misano'da podyum çıkan Enea Bastianini (Avintia Ducati) sabah seansındaki başka bir kaza daha yaptı ve öğleden sonra tekrar piste çıkamadı.
Öğleden sonra sonuçları:
|Poz.
|Sürücü
|Motosiklet
|Derece
|Fark
|Tur
|1
|ESPARGARO, Aleix
|Aprilia
|1:31.584
|37
|2
|NAKAGAMI, Takaaki
|Honda
|1:31.735
|0.151
|23
|3
|MIR, Joan
|Suzuki
|1:31.873
|0.289
|33
|4
|QUARTARARO, Fabio
|Yamaha
|1:31.974
|0.390
|33
|5
|VIÑALES, Maverick
|Aprilia
|1:32.035
|0.451
|52
|6
|ESPARGARO, Pol
|Honda
|1:32.105
|0.521
|37
|7
|MARQUEZ, Marc
|Honda
|1:32.151
|0.567
|36
|8
|MILLER, Jack
|Ducati
|1:32.166
|0.582
|26
|9
|MARINI, Luca
|Ducati
|1:32.201
|0.617
|28
|10
|BINDER, Brad
|KTM
|1:32.202
|0.618
|44
|11
|MARQUEZ, Alex
|Honda
|1:32.259
|0.675
|44
|12
|PIRRO, Michele
|Ducati
|1:32.331
|0.747
|29
|13
|RINS, Alex
|Suzuki
|1:32.352
|0.768
|32
|14
|MARTIN, Jorge
|Ducati
|1:32.624
|1.040
|12
|15
|OLIVEIRA, Miguel
|KTM
|1:32.898
|1.314
|24
|16
|PEDROSA, Dani
|KTM
|1:32.959
|1.375
|31
|17
|MORBIDELLI, Franco
|Yamaha
|1:32.978
|1.394
|28
|18
|DOVIZIOSO, Andrea
|Yamaha
|1:33.027
|1.443
|32
|19
|ROSSI, Valentino
|Yamaha
|1:33.656
|2.072
|12
|20
|SAVADORI, Lorenzo
|Aprilia
|1:34.043
|2.459
|38
|21
|FERNANDEZ, Raul
|KTM
|1:34.360
|2.776
|17
|22
|GARDNER, Remy
|KTM
|1:35.086
|3.502
|14
Sabah sonuçları:
|Poz.
|Sürücü
|Motosiklet
|Derece
|Fark
|Tur
|1
|ESPARGARO, Aleix
|Aprilia
|1:31.599
|45
|2
|BAGNAIA, Francesco
|Ducati
|1:31.664
|0.065
|39
|3
|MIR, Joan
|Suzuki
|1:31.707
|0.108
|35
|4
|MILLER, Jack
|Ducati
|1:31.798
|0.199
|55
|5
|NAKAGAMI, Takaaki
|Honda
|1:31.887
|0.288
|44
|6
|ESPARGARO, Pol
|Honda
|1:31.926
|0.327
|52
|7
|QUARTARARO, Fabio
|Yamaha
|1:31.959
|0.360
|44
|8
|VIÑALES, Maverick
|Aprilia
|1:32.002
|0.403
|57
|9
|OLIVEIRA, Miguel
|KTM
|1:32.136
|0.537
|47
|10
|MARINI, Luca
|Ducati
|1:32.156
|0.557
|34
|11
|BINDER, Brad
|KTM
|1:32.175
|0.576
|39
|12
|MARQUEZ, Marc
|Honda
|1:32.246
|0.647
|33
|13
|MARQUEZ, Alex
|Honda
|1:32.278
|0.679
|46
|14
|RINS, Alex
|Suzuki
|1:32.371
|0.772
|45
|15
|MARTIN, Jorge
|Ducati
|1:32.412
|0.813
|22
|16
|PIRRO, Michele
|Ducati
|1:32.491
|0.892
|32
|17
|MORBIDELLI, Franco
|Yamaha
|1:32.635
|1.036
|10
|18
|DOVIZIOSO, Andrea
|Yamaha
|1:32.830
|1.231
|47
|19
|ROSSI, Valentino
|Yamaha
|1:32.842
|1.243
|30
|20
|BASTIANINI, Enea
|Ducati
|1:32.975
|1.376
|10
|21
|PEDROSA, Dani
|KTM
|1:33.373
|1.774
|22
|22
|FERNANDEZ, Raul
|KTM
|1:33.988
|2.389
|34
|23
|GUINTOLI, Sylvain
|Suzuki
|1:34.141
|2.542
|33
|24
|SAVADORI, Lorenzo
|Aprilia
|1:34.367
|2.768
|22
|25
|GARDNER, Remy
|KTM
|1:34.641
|3.042
|33