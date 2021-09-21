Misano MotoGP testi: Bagnaia, kazaya rağmen ilk günün en hızlısı

Misano yarışının ardından takımlar, padoktan ayrılmadılar ve iki günlük test için pistte kaldılar. Takımlar testi, 2022 için planlanan çalışmaları denemek ve aynı zamanda gelecek ay aynı pistte yapılacak olan San Marino Grand Prix'si için çeşitli ayarlar denemek için kullandılar.

Sabah yağan yağmur nedeniyle pist epey ıslaktı ve testin sabah bölümünde sürücüler çok fazla tur atmadılar. Sadece sekiz isim tur zamanı kaydetti.

Pramac sürücüsü Johann Zarco, ilk seansın sonuna doğru pistin hemen hemen kurumasıyla birlikte kuru zemin lastiklerine geçti ve 1:33.895 yaparak sabah bölümünü ilk sırada tamamladı.

Öğleden sonra yapılan dört saatlik seansta şartlar daha iyiydi ve Ducati sürücüsü Jack Miller, 1:32.116 yaparak daha seans başlar başlamaz zirveye çıktı.

Sonrasında sahneye, geçen pazar günü Misano'da, bu yıl arka arkaya ikinci zaferini kazanan Francesco Bagnaia çıktı ve önce 1:31.810, sonra da 1:31.524 yaptı ve seansı zirvede tamamlayan isim oldu.

İtalyan sürücü için seans sorunsuz değildi. 10. virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı. Bu kaza kendisini veya test çalışmalarını olumsuz etkilemedi.

Ducati sürücüsünü, günü Honda ile 0.107 saniye geride ikinci sırada tamamlayan Pol Espargaro takip etti.

Pol Espargaro, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda'nın testte denemesi gereken çok sayıda parça vardı ve radikal şekilde farklı görünen bir 2022 prototipi de ilk kez görücüye çıktı. Bu değişiklikler beraber Honda motosikletinin ön kısmı, daha çok Yamaha tarzı bir görünüm aldı.

Marc Marquez, tıpkı sabah seansında Stefan Bradl'ın yaptığı gibi prototip motosiklette birkaç tur atarken görüldü.

LCR'dan Takaaki Nakagami seansı üçüncü bitirirken, takım arkadaşı Alex Rins ile beraber bir kez daha 2022 motorunu test eden Suzuki sürücüsü Joan Mir dördüncü en iyi zamanı yaptı.

Aprilia'dan Aleix Espargaro, Avintia çaylağı Luca Marini'nin önünde en hızlı beşinci zamanı yaparken, geçen hafta sonu San Marino GP'de üçüncü olarak kariyerinin ilk podyumunu alan takım arkadaşı Enea Bastianini kaza yaptığı günü erken kapattı ve 21. oldu.

Jack Miller, diğer Ducati fabrika motosikletiyle seansı, şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun önünde yedinci bitirdi. Quartararo ve seansı 18. sırada bitiren takım arkadaşı Franco Morbidelli, testte 2022 prototipini denedi.

Morbidelli, yeni prototipin 2020'den beri kullandığı 2019 motosikletine benzemediğini söylerken,​ 2021 Yamaha'ya göre geliştiğine dair işaretler olduğunu ekledi.

Franco Morbidelli, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Pramac'tan Jorge Martin ve KTM'den Brad Binder'ın ilk 10'u tamamlarken, Valentino Rossi Petronas SRT Yamaha'sıyla 56 tur attığı günü 11. sırada tamamladı.

Sabahın en hızlı ismi Zarco, öğleden sonra geriye düştü ve günü KTM'de Miguel Oliveira ve Rins'in arasında 13. sırada tamamladı. Marc Marquez, Aprilia'dan Maverick Vinales'in önünde 15. oldu. Vinales, seans içerisinde bir kaza yaptı.

Test Çarşamba günü yerel saatle 09:30'da devam edecek.

Misano test sonuçları:

Poz. Pilot Derece Fark Önd. Fark EHTZ/Tur 1 BAGNAIA, Francesco 1:31.524 44 / 45 2 ESPARGARO, Pol 1:31.631 0.107 0.107 63 / 63 3 NAKAGAMI, Takaaki 1:31.913 0.389 0.282 57 / 57 4 MIR, Joan 1:31.927 0.403 0.014 59 / 65 5 ESPARGARO, Aleix 1:31.989 0.465 0.062 42 / 51 6 MARINI, Luca 1:31.998 0.474 0.009 50 / 50 7 MILLER, Jack 1:32.044 0.520 0.046 54 / 65 8 QUARTARARO, Fabio 1:32.063 0.539 0.019 51 / 51 9 MARTIN, Jorge 1:32.135 0.611 0.072 50 / 51 10 BINDER, Brad 1:32.169 0.645 0.034 51 / 52 11 ROSSI, Valentino 1:32.170 0.646 0.001 55 / 56 12 OLIVEIRA, Miguel 1:32.292 0.768 0.122 55 / 64 13 ZARCO, Johann 1:32.348 0.824 0.056 37 / 43 14 RINS, Alex 1:32.379 0.855 0.031 70 / 71 15 MARQUEZ, Marc 1:32.448 0.924 0.069 46 / 46 16 VIÑALES, Maverick 1:32.590 1.066 0.142 36 / 36 17 MARQUEZ, Alex 1:32.592 1.068 0.002 33 / 55 18 MORBIDELLI, Franco 1:32.653 1.129 0.061 28 / 32 19 DOVIZIOSO, Andrea 1:32.665 1.141 0.012 51 / 51 20 LECUONA, Iker 1:32.751 1.227 0.086 34 / 55 21 BASTIANINI, Enea 1:32.837 1.313 0.086 6 / 11 22 PETRUCCI, Danilo 1:33.526 2.002 0.689 46 / 46 23 PEDROSA, Dani 1:33.582 2.058 0.056 27 / 41 24 SAVADORI, Lorenzo 1:34.497 2.973 0.915 24 / 33 - BRADL, Stefan - GUINTOLI, Sylvain