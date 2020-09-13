Misano MotoGP: Morbidelli ilk zaferini aldı, Dovizioso şampiyonada liderliğe yükseldi

Yarışa ikinci sıradan başlayan Morbidelli, ilk turda liderliği ele geçirmesinin ardından bir daha pozisyonunu kaybetmedi ve çok rahat bir şekilde damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Morbidelli, böylece kendi evindeki yarışta ilk MotoGP zaferini elde ederken, bu sene ilk yarışını kazanan 4. sürücü, genelde ise 5. sürücü oldu.

Yarışa 6. sıradan başlayan Pramac Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, hatasız sürüşün ardından yaptığı ataklarla 2. olmayı başardı ve MotoGP'de ilk podyumunu aldı.

San Marino'da podyumu tamamlayan isim, son turda hemtakım arkadaşı Alex Rins'i hem de Valentino Rossi'yi geçen Suzuki sürücüsü Joan Mir oldu. Mir, son turun başlangıcında takım arkadaşını geçmesinin ardından tur içerisinde de Rossi'yi geçerek bu sonucu elde etti.

Rossi, 4. sırada yarışa başlamasının ardından ilk turlarda Morbidelli'nin hemen arkasında galibiyet için zorladı ancak İtalyan pilot, turlar ilerledikçe Morbidelli'nin gerisinde kaldı. Rossi, son turlarda öğrencisi Bagnaia'nın ve ardından Suzuki sürücülerinin baskısı altına girdi. Son ana kadar Rossi, VR46 Akademi öğrencileri Morbidelli ve Bagnaia ile podyuma çıkacak gibi görünüyordu ancak Mir'e geçilmesinin ardından yarışı başladığı gibi 4. sırada tamamlamış oldu.

Son tur öncesinde hata yapan Rins, 5. sırada yarışı tamamlarken onu pole pozisyonundan yarışa başlayan Maverick Vinales takip etti. Vinales ise dünkü rekor derecesinin ardından startta zayıf kaldı ve geriledi. İspanyol pilot yarışın kalan bölümünde ön grubun uzağında kaldı.

Sene sonunda Ducati ile yollarını ayıracak olan Andrea Dovizioso, pek iyi yarış geçirmese de damalı bayrağı 7. sırada görmeyi başardı. San Marino'ya kadar şampiyona lideri olan Fabio Quartararo'nun düşerek yarışa erken veda etmesinin ardından Dovizioso, 6 puan farkla şampiyona liderliğine yükseldi. Quartararo, ilk düşüşünün ardından pite gelip, yeni motosikletle geri döndü ancak çok geçmeden bir kez daha düştü.

Honda sürücüleri içerisinde en yukarıda yer alan isim ise yarışı 8. sırada başlayan LCR Honda pilotu Takaaki Nakagami oldu.

Yarışın başında Morbidelli ve Rossi'nin hemen arkasında zafer mücadelesi veren Pramac Ducati sürücüsü Jack Miller, lastiklerinin bitmesinin ardından gerilemekten kurtulamadı ve ancak 9. olabildi. İlk 10'u tamamlayan isim ise KTM'den Pol Espargaro oldu. Onu Tech 3 KTM'den Miguel Oliveira takip etti.

Bradley Smith yarışın başında düşüp ardından devam etmeyi başarırken Tito Rabat ve Quartararo yarışı tamamlayamadılar.

Repsol Honda sürücüleri Alex Marquez ve Stefan Bradl, herhangi bir sorun yaşamasalar da Smith'in önünde, en arkada yer alan isimler oldular.

Sezonun 7. yarışı, gelecek hafta sonu yine Misano pistinde Emilia-Romagna GP adıyla gerçekleştirilecek.