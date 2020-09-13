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MotoGP / San Marino GP / Yarış raporu

Misano MotoGP: Morbidelli ilk zaferini aldı, Dovizioso şampiyonada liderliğe yükseldi

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Misano MotoGP: Morbidelli ilk zaferini aldı, Dovizioso şampiyonada liderliğe yükseldi
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2020 MotoGP Şampiyonası'nın Misano pistinde gerçekleştirilen 6. yarışı San Marino GP'de zafer Petronas SRT Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli'nin oldu.

Yarışa ikinci sıradan başlayan Morbidelli, ilk turda liderliği ele geçirmesinin ardından bir daha pozisyonunu kaybetmedi ve çok rahat bir şekilde damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Morbidelli, böylece kendi evindeki yarışta ilk MotoGP zaferini elde ederken, bu sene ilk yarışını kazanan 4. sürücü, genelde ise 5. sürücü oldu.

Yarışa 6. sıradan başlayan Pramac Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia, hatasız sürüşün ardından yaptığı ataklarla 2. olmayı başardı ve MotoGP'de ilk podyumunu aldı.

San Marino'da podyumu tamamlayan isim, son turda hemtakım arkadaşı Alex Rins'i hem de Valentino Rossi'yi geçen Suzuki sürücüsü Joan Mir oldu. Mir, son turun başlangıcında takım arkadaşını geçmesinin ardından tur içerisinde de Rossi'yi geçerek bu sonucu elde etti.

Rossi, 4. sırada yarışa başlamasının ardından ilk turlarda Morbidelli'nin hemen arkasında galibiyet için zorladı ancak İtalyan pilot, turlar ilerledikçe Morbidelli'nin gerisinde kaldı. Rossi, son turlarda öğrencisi Bagnaia'nın ve ardından Suzuki sürücülerinin baskısı altına girdi. Son ana kadar Rossi, VR46 Akademi öğrencileri Morbidelli ve Bagnaia ile podyuma çıkacak gibi görünüyordu ancak Mir'e geçilmesinin ardından yarışı başladığı gibi 4. sırada tamamlamış oldu.

 

Son tur öncesinde hata yapan Rins, 5. sırada yarışı tamamlarken onu pole pozisyonundan yarışa başlayan Maverick Vinales takip etti. Vinales ise dünkü rekor derecesinin ardından startta zayıf kaldı ve geriledi. İspanyol pilot yarışın kalan bölümünde ön grubun uzağında kaldı.

Sene sonunda Ducati ile yollarını ayıracak olan Andrea Dovizioso, pek iyi yarış geçirmese de damalı bayrağı 7. sırada görmeyi başardı. San Marino'ya kadar şampiyona lideri olan Fabio Quartararo'nun düşerek yarışa erken veda etmesinin ardından Dovizioso, 6 puan farkla şampiyona liderliğine yükseldi. Quartararo, ilk düşüşünün ardından pite gelip, yeni motosikletle geri döndü ancak çok geçmeden bir kez daha düştü.

Honda sürücüleri içerisinde en yukarıda yer alan isim ise yarışı 8. sırada başlayan LCR Honda pilotu Takaaki Nakagami oldu.

Yarışın başında Morbidelli ve Rossi'nin hemen arkasında zafer mücadelesi veren Pramac Ducati sürücüsü Jack Miller, lastiklerinin bitmesinin ardından gerilemekten kurtulamadı ve ancak 9. olabildi. İlk 10'u tamamlayan isim ise KTM'den Pol Espargaro oldu. Onu Tech 3 KTM'den Miguel Oliveira takip etti.

Bradley Smith yarışın başında düşüp ardından devam etmeyi başarırken Tito Rabat ve Quartararo yarışı tamamlayamadılar.

Repsol Honda sürücüleri Alex Marquez ve Stefan Bradl, herhangi bir sorun yaşamasalar da Smith'in önünde, en arkada yer alan isimler oldular.

Sezonun 7. yarışı, gelecek hafta sonu yine Misano pistinde Emilia-Romagna GP adıyla gerçekleştirilecek.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s Puan
1 Italy Franco Morbidelli 27         25
2 Italy Francesco Bagnaia 27 2.217       20
3 Spain Joan Mir 27 2.290       16
4 Italy Valentino Rossi 27 2.643       13
5 Spain Alex Rins 27 4.044       11
6 Spain Maverick Viñales 27 5.383       10
7 Italy Andrea Dovizioso 27 10.358       9
8 Japan Takaaki Nakagami 27 10.839       8
9 Australia Jack Miller 27 11.155       7
10 Spain Pol Espargaro 27 12.030       6
11 Portugal Miguel Oliveira 27 12.376       5
12 South Africa Brad Binder 27 12.405       4
13 Spain Aleix Espargaro 27 15.142       3
14 Spain Iker Lecuona 27 19.914       2
15 France Johann Zarco 27 20.152       1
16 Italy Danilo Petrucci 27 22.094        
17 Spain Alex Marquez 27 22.473        
18 Germany Stefan Bradl 27 37.856        
19 United Kingdom Bradley Smith 27 1'18.831        
  Spain Tito Rabat 22          
  France Fabio Quartararo 18          
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Seri MotoGP
Etkinlik San Marino GP
Alt-etkinlik Yarış
Editör Abdullah Çelik

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