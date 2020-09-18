Misano MotoGP: İkinci antrenman seansının lideri Binder

Misano pistinde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında liderlik sürekli el değiştirdi.

Bitime yalnızca üç dakika kala 1:31.628’lik bir tur zamanı kaydeden Binder, seansı ilk sırada tamamlamayı başardı.

LCR Honda’dan Takaaki Nakagami sadece 0.002 saniye geride ikinci olurken, ilk seansın lideri Petronas Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo 0.016 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Fabrika Yamaha sürücüsü Maverick Vinales 0.041 saniye geride dördüncü sırada kendisine yer bulurken, fabrika KTM sürücüsü Pol Espargaro 0.041 saniye geride beşinci oldu. Espargaro seans içerisinde 13. virajda bir kaza da geçirdi.

Ducati’de iyi bir gün geçiren Danilo Petrucci altıncı olmayı başarırken, Miguel Oliveira yedinci, Johann Zarco sekizinci, Joan Mir dokuzuncu sırada yer aldı.

İlk 10’u ise Francesco Bagnaia tamamladı.

Valentino Rossi 12. olurken, şampiyona lideri Andrea Dovizioso ancak 18. olabildi.

Seans sonucu: