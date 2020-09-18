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MotoGP / Emilia-Romagna GP / Antrenman raporu

Misano MotoGP: İkinci antrenman seansının lideri Binder

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Misano MotoGP: İkinci antrenman seansının lideri Binder
Ekleyen:
, Editör

MotoGP Emilia Romagna Grand Prix’si öncesinde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansını Red Bull KTM sürücüsü Brad Binder ilk sırada tamamladı.

Misano pistinde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında liderlik sürekli el değiştirdi.

Bitime yalnızca üç dakika kala 1:31.628’lik bir tur zamanı kaydeden Binder, seansı ilk sırada tamamlamayı başardı.

LCR Honda’dan Takaaki Nakagami sadece 0.002 saniye geride ikinci olurken, ilk seansın lideri Petronas Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo 0.016 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Fabrika Yamaha sürücüsü Maverick Vinales 0.041 saniye geride dördüncü sırada kendisine yer bulurken, fabrika KTM sürücüsü Pol Espargaro 0.041 saniye geride beşinci oldu. Espargaro seans içerisinde 13. virajda bir kaza da geçirdi.

Ducati’de iyi bir gün geçiren Danilo Petrucci altıncı olmayı başarırken, Miguel Oliveira yedinci, Johann Zarco sekizinci, Joan Mir dokuzuncu sırada yer aldı.

İlk 10’u ise Francesco Bagnaia tamamladı.

Valentino Rossi 12. olurken, şampiyona lideri Andrea Dovizioso ancak 18. olabildi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark Ara
1 South Africa Brad Binder KTM 21 1'31.628    
2 Japan Takaaki Nakagami Honda 21 1'31.630 0.002 0.002
3 France Fabio Quartararo Yamaha 24 1'31.644 0.016 0.014
4 Spain Maverick Viñales Yamaha 20 1'31.669 0.041 0.025
5 Spain Pol Espargaro KTM 20 1'31.699 0.071 0.030
6 Italy Danilo Petrucci Ducati 22 1'31.973 0.345 0.274
7 Portugal Miguel Oliveira KTM 20 1'32.032 0.404 0.059
8 France Johann Zarco Ducati 21 1'32.072 0.444 0.040
9 Spain Joan Mir Suzuki 21 1'32.126 0.498 0.054
10 Italy Francesco Bagnaia Ducati 16 1'32.138 0.510 0.012
11 Spain Iker Lecuona KTM 20 1'32.238 0.610 0.100
12 Italy Valentino Rossi Yamaha 21 1'32.263 0.635 0.025
13 Australia Jack Miller Ducati 24 1'32.279 0.651 0.016
14 Italy Franco Morbidelli Yamaha 19 1'32.307 0.679 0.028
15 Spain Aleix Espargaro Aprilia 18 1'32.339 0.711 0.032
16 Spain Alex Marquez Honda 22 1'32.369 0.741 0.030
17 Spain Alex Rins Suzuki 19 1'32.407 0.779 0.038
18 Italy Andrea Dovizioso Ducati 21 1'32.692 1.064 0.285
19 Spain Tito Rabat Ducati 24 1'32.788 1.160 0.096
20 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 23 1'32.916 1.288 0.128
21 Germany Stefan Bradl Honda 0      
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Misano MotoGP: Birinci antrenmanda Quartararo lider, Petronas SRT 1-2

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Misano MotoGP: Birinci antrenmanda Quartararo lider, Petronas SRT 1-2
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Alt-etkinlik FP2
Editör Cem Özel

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