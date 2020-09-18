Misano MotoGP: Birinci antrenmanda Quartararo lider, Petronas SRT 1-2

MotoGP bu sene 3. defa aynı pistte ikinci yarışı gerçekleştirecek. Misano'daki ilk yarışı kazanan Franco Morbidelli, bugünkü antrenman seansının başında 1:33.194 ile en hızlı isim olsa da çok geçmeden KTM'den Pol Espargaro 1:32.390 ile kendisini geride bıraktı.

Salı günkü testlere karın ağrısı nedeniyle katılamayan Morbidelli, seans başladıktan 15 dk sonra 1:32.365 ile tekrar liderliği ele geçirdi.

Seansın bitmesine 15 dk varken 1:32.152 ile Andrea Dovizioso, Morbidelli'yi geride bırakmayı başardı ancak bu çok uzun sürmedi. 1:31.926 ile Suzuki'den Joan Mir, 1:32 altına inen ilk isim oldu.

Quartararo, sezonun sonunda önce 1:31.889, ardından 1:31.721 yaparak ilk seansı zirvede tamamlayan isim oldu.

Seansın sonunda sert lastikle piste çıkan Morbidelli, takım arkadaşının 0.090 sn gerisinde 2. olurken onları Pol Espargaro takip etti.

Damalı bayrak sallanırken Mir, Tech 3'ten Miguel Oliveira ve LCR'den Takaagi Nakagami'nin önünde 4. sırada kaldı.

Dovizioso 7. olurken yeni şasiye geçen Johann Zarco 8., Aprilia'dan Aleix Espargaro 9. oldular.

Geçen hafta sonu pole pozisyonunu kazanan Maverick Vinales, zaman turu için zorlamadı ve 13. sırada seansı tamamladı. Takım arkadaşı Valentino Rossi ise 17. sırada kaldı.

Suzuki'den Alex Rins kaza yaptı ve seansı 16. sırada tamamladı.

Emilia Romagna GP - 1. antrenman sonuçları