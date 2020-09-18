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MotoGP / Emilia-Romagna GP / Antrenman raporu

Misano MotoGP: Birinci antrenmanda Quartararo lider, Petronas SRT 1-2

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Misano MotoGP: Birinci antrenmanda Quartararo lider, Petronas SRT 1-2
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Fabio Quartararo, Misano'da gerçekleştirilecek ikinci yarış Emilia Romagna GP öncesindeki ilk antrenman seansında en hızlı isim olurken onu Petronas SRT takım arkadaşı Franco Morbidelli takip etti.

MotoGP bu sene 3. defa aynı pistte ikinci yarışı gerçekleştirecek. Misano'daki ilk yarışı kazanan Franco Morbidelli, bugünkü antrenman seansının başında 1:33.194 ile en hızlı isim olsa da çok geçmeden KTM'den Pol Espargaro 1:32.390 ile kendisini geride bıraktı.

Salı günkü testlere karın ağrısı nedeniyle katılamayan Morbidelli, seans başladıktan 15 dk sonra 1:32.365 ile tekrar liderliği ele geçirdi.

Seansın bitmesine 15 dk varken 1:32.152 ile Andrea Dovizioso, Morbidelli'yi geride bırakmayı başardı ancak bu çok uzun sürmedi. 1:31.926 ile Suzuki'den Joan Mir, 1:32 altına inen ilk isim oldu.

Quartararo, sezonun sonunda önce 1:31.889, ardından 1:31.721 yaparak ilk seansı zirvede tamamlayan isim oldu.

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Seansın sonunda sert lastikle piste çıkan Morbidelli, takım arkadaşının 0.090 sn gerisinde 2. olurken onları Pol Espargaro takip etti.

Damalı bayrak sallanırken Mir, Tech 3'ten Miguel Oliveira ve LCR'den Takaagi Nakagami'nin önünde 4. sırada kaldı.

Dovizioso 7. olurken yeni şasiye geçen Johann Zarco 8., Aprilia'dan Aleix Espargaro 9. oldular.

Geçen hafta sonu pole pozisyonunu kazanan Maverick Vinales, zaman turu için zorlamadı ve 13. sırada seansı tamamladı. Takım arkadaşı Valentino Rossi ise 17. sırada kaldı.

Suzuki'den Alex Rins kaza yaptı ve seansı 16. sırada tamamladı.

Emilia Romagna GP - 1. antrenman sonuçları

Sıra Sürücü Motosiklet Zaman Fark
1 France Fabio Quartararo Yamaha 1'31.721  
2 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1'31.811 0.090
3 Spain Pol Espargaro KTM 1'31.841 0.120
4 Spain Joan Mir Suzuki 1'31.926 0.205
5 Portugal Miguel Oliveira KTM 1'31.965 0.244
6 Japan Takaaki Nakagami Honda 1'32.102 0.381
7 Italy Andrea Dovizioso Ducati 1'32.152 0.431
8 France Johann Zarco Ducati 1'32.170 0.449
9 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1'32.185 0.464
10 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1'32.410 0.689
11 Italy Danilo Petrucci Ducati 1'32.435 0.714
12 Spain Alex Marquez Honda 1'32.437 0.716
13 Spain Maverick Viñales Yamaha 1'32.589 0.868
14 South Africa Brad Binder KTM 1'32.611 0.890
15 Australia Jack Miller Ducati 1'32.627 0.906
16 Spain Alex Rins Suzuki 1'32.634 0.913
17 Italy Valentino Rossi Yamaha 1'32.832 1.111
18 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 1'33.101 1.380
19 Spain Iker Lecuona KTM 1'33.183 1.462
20 Germany Stefan Bradl Honda 1'33.384 1.663
21 Spain Tito Rabat Ducati 1'33.496 1.775
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Emilia-Romagna GP
Alt-etkinlik FP1
Pilotlar Fabio Quartararo
Takımlar Drive M7 SIC Racing Team
Editör Lewis Duncan

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