Misano MotoGP: 3. antrenmanda Rossi lider

Geçen ay gerçekleştirilen Steiermark GP sonrasındaki kol şişmesi ameliyat olan Crutchlow, o günden beri sağ kolunda akıntı yaşıyordu.

Crutchlow'un kolundaki şişkinliğin artmasının ardından MotoGP doktorları, LCR Honda sürücüsünün yarışmasına izin vermediler.

3. antrenman seansının başında tur dereceleri pek iyileşmedi. İlk önemli atılım, 1:32.906 ile Suzuki sürücüsü Joan Mir'den geldi.

Petronas SRT'den Fabio Quartararo, seansın yarısı geride kalırken 1:32.660 ile lider durumdaydı ve derecesi pek tehlike altında değildi.

Ancak seansın bitmesine 10 dk kala, tur zamanları iyileşmeye başladı. İlk olarak Pramac Ducati'den Jack Miller, 1:32.129 yaparak liderliğe yükseldi.

Seansın bitmesine 3 tur kala Quartararo, 1:31.961 ile bu hafta sonu ilk defa 1:32 altına inebilen isim oldu.

Maverick Vinales, 1:31.936 ile Quartararo'yu geçerken son olarak Rossi, Viagra temalı özel kask tasarımı ile 1:31.861 yaparak seansın en hızlı turunu elde etti. Böylece Yamaha, 3. antrenman seansında ilk 3'te yer almış oldu.

Helmet of Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Valentino Rossi Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Valentino Rossi

Miller, son virajda son anlarda yaptığı kazaya rağmen 4. olurken onu Suzuki sürücüleri Alex Rins ve Mir takip ettiler.

Mücadeleye geri dönen Francesco Bagnaia, 7. olarak Q2'ye geçme hakkını elde ederken onu Johann Zarco, Franco Morbidelli ve Andrea Dovizioso takip ettiler.

KTM sürücüsü Pol Espargaro, kaza yapmasının ardından ilk 10'un dışına düştü. Seansta düşen diğer isimler Iker Lecuona ve Bradley Smith oldular.