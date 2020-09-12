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MotoGP / San Marino GP / Antrenman raporu

Misano MotoGP: 3. antrenmanda Rossi lider

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Misano MotoGP: 3. antrenmanda Rossi lider
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Valentino Rossi, kendi evi olan San Marino GP öncesinde gerçekleştirilen 3. antrenman seansında en hızlı isim olurken, Cal Crutchlow sakatlığı nedeniyle yarıştan men edildi.

Geçen ay gerçekleştirilen Steiermark GP sonrasındaki kol şişmesi ameliyat olan Crutchlow, o günden beri sağ kolunda akıntı yaşıyordu.

Crutchlow'un kolundaki şişkinliğin artmasının ardından MotoGP doktorları, LCR Honda sürücüsünün yarışmasına izin vermediler.

3. antrenman seansının başında tur dereceleri pek iyileşmedi. İlk önemli atılım, 1:32.906 ile Suzuki sürücüsü Joan Mir'den geldi.

Petronas SRT'den Fabio Quartararo, seansın yarısı geride kalırken 1:32.660 ile lider durumdaydı ve derecesi pek tehlike altında değildi.

Ancak seansın bitmesine 10 dk kala, tur zamanları iyileşmeye başladı. İlk olarak Pramac Ducati'den Jack Miller, 1:32.129 yaparak liderliğe yükseldi.

Seansın bitmesine 3 tur kala Quartararo, 1:31.961 ile bu hafta sonu ilk defa 1:32 altına inebilen isim oldu.

Maverick Vinales, 1:31.936 ile Quartararo'yu geçerken son olarak Rossi, Viagra temalı özel kask tasarımı ile 1:31.861 yaparak seansın en hızlı turunu elde etti. Böylece Yamaha, 3. antrenman seansında ilk 3'te yer almış oldu.

Helmet of Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Helmet of Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Valentino Rossi

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Valentino Rossi

Miller, son virajda son anlarda yaptığı kazaya rağmen 4. olurken onu Suzuki sürücüleri Alex Rins ve Mir takip ettiler.

Mücadeleye geri dönen Francesco Bagnaia, 7. olarak Q2'ye geçme hakkını elde ederken onu Johann Zarco, Franco Morbidelli ve Andrea Dovizioso takip ettiler.

KTM sürücüsü Pol Espargaro, kaza yapmasının ardından ilk 10'un dışına düştü. Seansta düşen diğer isimler Iker Lecuona ve Bradley Smith oldular.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 Italy Valentino Rossi 21 1'31.861     165.693
2 Spain Maverick Viñales 20 1'31.936 0.075 0.075 165.558
3 France Fabio Quartararo 20 1'31.961 0.100 0.025 165.513
4 Australia Jack Miller 16 1'32.129 0.268 0.168 165.211
5 Spain Alex Rins 21 1'32.206 0.345 0.077 165.073
6 Spain Joan Mir 20 1'32.238 0.377 0.032 165.016
7 Italy Francesco Bagnaia 17 1'32.248 0.387 0.010 164.998
8 France Johann Zarco 20 1'32.268 0.407 0.020 164.962
9 Italy Franco Morbidelli 20 1'32.281 0.420 0.013 164.939
10 Italy Andrea Dovizioso 22 1'32.418 0.557 0.137 164.695
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik San Marino GP
Alt-etkinlik FP3
Pilotlar Valentino Rossi Şimdi al
Editör Lewis Duncan

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