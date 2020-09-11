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MotoGP / San Marino GP / Antrenman raporu

Misano MotoGP 2. antrenman: Quartararo lider, Petronas SRT 1-2

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Misano MotoGP 2. antrenman: Quartararo lider, Petronas SRT 1-2
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Şampiyona lideri Fabio Quartararo, Misano'daki ikinci MotoGP antrenman seansında en hızlı isim olmayı başardı.

İkinci seans oldukça çılgınca başladı ve ilk 15 dakikada liderlik pek çok kez el değiştirdi.

İlk başta dereceler 1:34'lerdeydi ve sonrasında hızlıca 1:33'lere kadar indi. Joan Mir bir noktada 1:33.236 yaparak zirveye çıkmayı başardı.

Daha sonrasında ise Maverick Vinales, 1:32.928'lik derecesiyle liderliği eline geçirdi.

Bu sırada Brad Binder 1:32.920 yaparken, Morbidelli 1:32.367 yaptı ve son sözü, 1:32.189'luk turuyla Quartararo söyledi.

Böylelikle Fransız sürücü, seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu. Franco Morbidelli 1:32.367 ile ikinci en iyi zamanı yaptı ve 0.178 saniye geride ikinci oldu.

Bu sonuçla beraber Petronas SRT duble yapmış oldu.

Pol Espargaro, KTM ile 1:32.476 yapıp liderin 0.287 saniye gerisinde üçüncü olurken, Iker Lecuona 1:32.675 ise yaparak dördüncü oldu.

Yamaha fabrika takımı sürücüleri Valentino Rossi ve Maverick Vinales sırasıyla beşinci ile altıncı oldu.

Danilo Petrucci yedinci olurken, Brad Binder sekizinci, Miguel Oliveira dokuzuncu ve Aleix Espargaro onuncu oldu.

Andrea Dovizioso yine ilk onun dışında kaldığı seansta 11. olurken, Alex Rins 13. ve Johann Zarco 14. oldu.

Francesco Bagnaia ise sakatlığı sonrası katıldığı ilk seansta 17. oldu.

Seans sonucu:
Sıra Sürücü Motosiklet Tur Zaman Fark
1 France Fabio Quartararo Yamaha 21 1'32.189  
2 Italy Franco Morbidelli Yamaha 21 1'32.367 0.178
3 Spain Pol Espargaro KTM 20 1'32.476 0.287
4 Spain Iker Lecuona KTM 19 1'32.675 0.486
5 Italy Valentino Rossi Yamaha 21 1'32.732 0.543
6 Spain Maverick Viñales Yamaha 25 1'32.742 0.553
7 Italy Danilo Petrucci Ducati 20 1'32.825 0.636
8 South Africa Brad Binder KTM 16 1'32.920 0.731
9 Portugal Miguel Oliveira KTM 21 1'32.935 0.746
10 Spain Aleix Espargaro Aprilia 19 1'32.936 0.747
11 Italy Andrea Dovizioso Ducati 19 1'32.945 0.756
12 Japan Takaaki Nakagami Honda 19 1'32.975 0.786
13 Spain Alex Rins Suzuki 20 1'33.015 0.826
14 France Johann Zarco Ducati 18 1'33.049 0.860
15 Spain Joan Mir Suzuki 20 1'33.124 0.935
16 Australia Jack Miller Ducati 16 1'33.368 1.179
17 Italy Francesco Bagnaia Ducati 17 1'33.400 1.211
18 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 21 1'33.568 1.379
19 Germany Stefan Bradl Honda 19 1'33.631 1.442
20 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 21 1'33.696 1.507
21 Spain Alex Marquez Honda 21 1'33.806 1.617
22 Spain Tito Rabat Ducati 21 1'33.923 1.734
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Misano MotoGP 1. antrenman: Vinales lider, Aprilia'lar ilk beşte

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Seri MotoGP
Etkinlik San Marino GP
Editör Lewis Duncan

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