Misano MotoGP 2. antrenman: Quartararo lider, Petronas SRT 1-2

İkinci seans oldukça çılgınca başladı ve ilk 15 dakikada liderlik pek çok kez el değiştirdi.

İlk başta dereceler 1:34'lerdeydi ve sonrasında hızlıca 1:33'lere kadar indi. Joan Mir bir noktada 1:33.236 yaparak zirveye çıkmayı başardı.

Daha sonrasında ise Maverick Vinales, 1:32.928'lik derecesiyle liderliği eline geçirdi.

Bu sırada Brad Binder 1:32.920 yaparken, Morbidelli 1:32.367 yaptı ve son sözü, 1:32.189'luk turuyla Quartararo söyledi.

Böylelikle Fransız sürücü, seansı ilk sırada tamamlayan isim oldu. Franco Morbidelli 1:32.367 ile ikinci en iyi zamanı yaptı ve 0.178 saniye geride ikinci oldu.

Bu sonuçla beraber Petronas SRT duble yapmış oldu.

Pol Espargaro, KTM ile 1:32.476 yapıp liderin 0.287 saniye gerisinde üçüncü olurken, Iker Lecuona 1:32.675 ise yaparak dördüncü oldu.

Yamaha fabrika takımı sürücüleri Valentino Rossi ve Maverick Vinales sırasıyla beşinci ile altıncı oldu.

Danilo Petrucci yedinci olurken, Brad Binder sekizinci, Miguel Oliveira dokuzuncu ve Aleix Espargaro onuncu oldu.

Andrea Dovizioso yine ilk onun dışında kaldığı seansta 11. olurken, Alex Rins 13. ve Johann Zarco 14. oldu.

Francesco Bagnaia ise sakatlığı sonrası katıldığı ilk seansta 17. oldu.