Mir’in Çekya GP stratejisi Marini’den övgü aldı: “Muhteşem bir performans sergiledi”

Honda HRC Castrol pilotu Joan Mir, 21 turluk Brno ana yarışında yumuşak arka lastik tercih eden tek sürücü oldu. Cumartesi günkü 10 turluk sprint yarışında bile birçok pilotun aşınma endişesiyle orta lastiğe yöneldiği hafta sonunda Mir, pazar günü büyük bir strateji kumarı oynadı. İtalyan takım arkadaşı Luca Marini’nin yaklaşık 10 saniye önünde yarışı beşinci sırada tamamlayan Mir, bu performansıyla padoğun en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Yarışı sekizinci sırada tamamlayan Luca Marini, kendi temposundan memnun olduğunu belirtirken takım arkadaşının cesur tercihine şu sözlerle dikkat çekti: "Kendi tempomdan memnunum. Her turda elimden geleni yaptım ve birçok pozisyon kazandım.”

“İyi geçişler yaptım ve motosikleti düne kıyasla geliştirdik. Özellikle arka tarafta hiç titreşim yaşamadık, bu yüzden iyi sürebildim.”

Luca Marini, Honda HRC Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Ancak Joan bugün yumuşak arka lastiği seçerek gerçekten tuhaf bir karar verdi. Görünüşe göre o da hiç titreşim sorunu yaşamadı; yarışın başında çok iyi bir tempo yakaladı ve arka lastiği harika idare ederek muhteşem bir performans sergiledi. Gerçekten iyi bir sonuç elde ettiği için onu tebrik ederim."

Katalonya’da kazandığı podyumun lastik basıncı cezası nedeniyle elinden alınmasının ardından bu sezonki en iyi resmi sonucuna ulaşan Joan Mir, hafta sonunun ardından mutluluğunu gizlemedi: "Mutluyum çünkü bugün elimde esnekliğe ayar uydurabilen bir motosiklet vardı.”

“Yüzde yüzümü verdim ve bu normalde iyi bir sonuca dönüşür. Takımıma teşekkür etmek istiyorum çünkü sıralama turlarında istediğim performansı gösteremesem de bana güvendiler ve hafta sonu boyunca harika bir iş çıkardılar.”

Joan Mir, Honda HRC Fotoğraf: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

“Yarışlarda bundan daha fazlasını yapabileceğimi biliyordum. Kendime inandım ve sonunda gerçekçi bir ilk beş sonucu elde ettik. Önümüzde sadece Acosta teknik bir sorunla yarış dışı kaldı, onun haricinde bu tamamen gerçek bir beşincilikti ve bu bizi mutlu etmeli.”

“Barselona’da podyuma çıkmıştım ama orada çok fazla sürücü kaza yapmıştı. Buradaki ilk beş, performans olarak orayla benzer olsa da gridde çok daha fazla sürücü varken geldi.”

“Şu anki gerçek limitimiz bu. Bu tutarlılığı korumamız gerekiyor."

Neden herkesin aksine yumuşak hamura yöneldiğini de açıklayan Mir, bu tercihin motosikletten ziyade kendi sürüş stiliyle alakalı olduğunu belirtti: "Her şey yolunda gittiğinde bunu söylemek elbette kolaydır. Ancak bence bu durum motosikletten ziyade sürücünün stilinin neyle eşleştiğine bağlı.”

Joan Mir, Honda HRC Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Benim sürüş tarzım viraj girişlerinde ve viraj ortasında daha agresif. Orta arka lastikle bu bölgede daha çok zorlanıyorsunuz, gerçi onlar da viraj çıkışında size daha fazla denge sunuyor.”

“Benim tarzım viraj girişine daha fazla hız taşımaya dayalı ve yumuşak lastikle bunu yapabildim; sadece lastik ömrünü daha iyi yönetmem gerekiyordu.”

“Geçmişte bu durumu kontrol etmede her zaman çok iyiydim. Benim tarzım için kesinlikle doğru seçimdi."