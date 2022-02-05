Mir'in 2023 kararı için MotoGP testi "önemli olacak"

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2020 dünya şampiyonu, Japon marka ile ilk kez 2019'da MotoGP'ye adım attı ve ertesi sezonun başında yeni bir kontrat imzaladı. Bu anlaşma da sezon sonunda sona erecek.

Mir, geçen yıl Suzuki'nin GSX-RR'daki gelişim eksikliği nedeniyle şampiyonluğunu koruyamadı ve yıl boyunca altı podyum alsa da, sezonu ancak üçüncü bitirebildi. Bundan ötürü de hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

Yeni sezon öncesinde yapılacak testler, bugün itibariyle Malezya'da başladı ve toplamda iki gün sürecek. Ayrıca Endonezya'da üç günlük bir başka test daha olacak.

Mir, bu testlerin geleceği açısından kritik olduğunu belirtti.

Testlerin 2023 için önemli olup olmayacağı sorulduğunda Mir, "Evet ama henüz bu konuda konuşmak için çok erken."

"Pek çok kişinin kontratı 2022'de bitiyor. Bu açıdan anlaşmayı yenileyebiliriz ya da yenilemeyebiliriz. Farklı bir karar alabilirim."

“Dürüst olmak gerekirse test benim için önemli olacak, her şeyi anlamaya çalışacağım."

"Şu anda bir Suzuki sürücüsü olarak burada bulunmak harika hissettiriyor, kendimi evimde gibi hissediyorum. Fakat bazı noktalarda değişimin de iyi bir karar olabileceği açık."

"Ancak şu anda bunun hakkında pek fazla konuşamam çünkü hiçbir şeye karar vermedik. Göreceğiz." dedi.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Suzuki MotoGP

Mir, Jerez'deki iki günlük testin ardından Suzuki'nin yeni motosiklette kaydettiği ilerlemeden memnundu ve markanın o zamandan beri "beklediğinden daha fazla çalıştığını" söyledi.

Suzuki'nin lansmanı sonrası konuşan Mir, "Evet, konuşmak için erken olduğunu biliyorum ama gördüğüm tek şey çok çalıştıkları çünkü denenmesi gereken çok fazla parça ve kağıt üzerinde oldukça ilginç şeyler var."

"Fakat henüz motosikleti denemedim. Malezya testleri, motosikleti anlamaya başlamak açısından gerçekten önemli olacak."

"Bu pistin normalden biraz daha farklı olduğunu biliyorum çünkü bazı sürücüler burada süper güçlü olup, sezonun başında zorlanabiliyorlar. Bu açıdan yanıltıcı olabiliyor."

“Fakat harika bir duyguya sahip olmak da önemli. Bu açıdan heyecanlıyım çünkü Suzuki beklediğimden daha fazla çalıştı." dedi.