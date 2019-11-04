Mir: "Aldığım ceza adil değildi"

Zarco ve Mir, Jack Miller’ın arkasında 9. ve 10. sıradalarken 13. virajda temas yaşadılar.

Zarco, Miller’a içeriden bir atak yapmaya çalıştı ancak aynı anda Mir de Zarco’ya iç taraftan atak yaptı.

Bunun sonucunda Zarco düşüp yarış dışı kalırken, Mir’e uzun tur cezası verildi ve genç sürücü yarışı 10. sırada noktaladı.

Mir, cezanın adil olmadığını çünkü kazanın kendi hatası olmadığını iddia etti. Mir ayrıca Mugello’da kendisine arkadan çarpan Valentino Rossi’nin ve Brno’da kaza yapmasına neden olan Zarco’nun o yarışlarda ceza almadığını söyledi.

Mir, “Diğerlerine göre daha iyi bir tempoyla geliyordum ve aradaki farkı azaltıyordum.”

“Olabildiğince fazla sürücüyü geçmeye çalışıyordum, çünkü frenlere çok fazla yüklenemiyordum çünkü çok derin şekilde nefes alıyordum ve yarışı tamamlamak zordu.”

“Zarco ve Miller’ı geçmek için 13. virajda iç tarafa geçtim, çünkü o anda oldukça hızlıydım.”

“İç taraftaydım ve beni görmeyen Zarco da Miller’ı geçmeye çalıştı. Bu normal bir şey, onun hatası yok.”

“Temas yaşadık, ne yazık ki kaza yaptı. Onun için üzgünüm, ancak bu benim hatam değildi, yarışta olabilecek bir şeydi.”

“Eğer önceki yarışlara bakarsak, Mugello’da Valentino ile yaşadığım ve Brno’da Zarco ile yaşadığım olaylarda onlara hiçbir ceza verilmedi.”

“Bana ise uzun tur cezası verildi. Adil değil, ancak ne diyebilirim ki. Ben bir çaylağım, yapılabilecek en kolay şey ise ‘Ah, Zarco kaza yaptı, hadi ona uzun tur cezası verelim.’ demekti.”

“Benim hatalı olmadığımı gösteren şey ise, Zarco’nun garajıma gelip üzgün olduğunu belirtmesiydi.”

“Ben de ayrıca üzgün olduğumu söyledim, çünkü ona çarpmaktan kurtulamazdım ve o da aynı durumdaydı. İkimiz de durumu anladık, ancak yarış yönetimi anlamadı.” şeklinde konuştu.

Zarco ise kaza hakkında, “Jack’i geçmeye çalıştım, çünkü onu geçseydim 8. sırayı garantileyebilirdim. Ancak Joan 13. virajda daha da içeriden geldi, biraz fazla hızlıydı.”

“Geçiş yapmayı denedi, biraz limitteydi, sanırım benim de atak yapacağımı düşünmedi.”

“Tam olarak gidona çarptı, sert şekilde temas oldu ve hiçbir şey yapamadım. Büyük bir olay değil, zaten şampiyonada bir iddiam yok.” ifadelerini kullandı.

Yardımcı editör: Andrew van Leeuwen