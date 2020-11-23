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MotoGP / Portekiz GP / Son dakika

Mir, yarışın başında aldığı hasar nedeniyle yarışı bırakmış

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Mir, yarışın başında aldığı hasar nedeniyle yarışı bırakmış
Ekleyen:
Yardımcı Editör: German Garcia Casanovs
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

MotoGP dünya şampiyonu Joan Mir, Portekiz Grand Prix'sinin başlangıcında yaşadığı temasın elektronik problemine neden olduğunu ve bu yüzden yarış dışı kaldığını söyledi.

Suzuki sürücüsü, bir başka elektronik arazı nedeniyle sıralama turlarını 20. sırada bitirmişti. Ancak agresif bir ilk turla birlikte 12. sıraya yükselmeyi başardı.

Fakat 3. virajda Johann Zarco'nun Avintia Ducati'sine arkadan temas edinci 19. sıraya geriledi. Ayrıca ilk turda Pramac'tan Francesco Bagnaia ile de çarpıştı.

Suzuki sürücüsü, bu temaslardan birinin elektronik aksamında bir soruna neden olduğunu ve bunun da çekiş kontrolünü kaybetmesine yol açtığını belirtti.

16. turda yarıştan çekilen Mir, “Adrenalin geçişi kolaylaştırıyordu ve eğlenceliydi. Bundan ötürü Pecco'dan özür dilemeliyim çünkü o kısımda gerçekten agresif davrandım, biraz aşırıydı."

"Bazen bu tür atakları eleştiriyorum ve bu, kirli bir şey değildi, ama en iyi atak da değildi."

"Sonra Zarco'yla mı yoksa Pecco'yla mı olduğunu bilmiyorum, bu bir şekilde - henüz nedenini bilmiyoruz - motosikletin elektroniğini etkiledi ve sonra çekiş kayboldu."

"Bazı kısımlarda çekiş vardı, bazı kısımlarda yoktu ve gerçekten tehlikeliydi çünkü yarış sırasında bazı zor anlar yaşadım."

"Durum giderek kötüleşiyordu ve ben de bıraktım." dedi.

Mir, Cumartesi gününü etkileyen elektronik sorununun Pazar günü ortaya çıkmadığını söyledi ve ekledi: "Dünkü elektronik sorunları, bugünkülerle aynı değildi. Dünkü farklı bir hikayeydi, yarış sırasında bu sorunları yaşamadım. Bugünkü sorun, çekişin bazen kaybolmasıydı. Sorun buydu."

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Joan Mir
Editör Lewis Duncan

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