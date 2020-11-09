Mir, yarış kazanamama konusunda endişeli değilmiş

Valencia'daki yarışta şampiyonada ilk 6 içerisinde yer alan sürücüler içerisinde zafer kazanamayan tek isim şampiyona lideri Mir'di. Ancak Mir, Avrupa GP'yi kazanarak bunu sona erdirdi.

Mir, kendisinin ilk zaferini elde ederken Suzuki de 1982 Almanya GP'den bu yana ilk 1-2 sonucunu elde etti.

Son 2 yarış kala şampiyonada 37 puan farkla lider durumda bulunan Mir, kalan iki yarışta bir kez podyuma çıkarsa doğrudan şampiyonluğunu ilan edecek.

Mir, bu sene şampiyon olabilmek için galibiyet kazanmaktan ziyade istikrarlı olmanın önemli olduğunu vurguladı.

Motorsport.com'a konuşan Mir, "Bu endişe ettiğim bir şey değildi ancak başarmak istediğim bir şeydi."

"Tabii bu sezon kilit olan şey, galibiyet mücadelesinde yer almasak da podyuma çıkabilmemizdi. Bugün galibiyet fırsatı gelince onu da kullanmış oldum."

"Avusturya'da başka bir şans daha olabilirdi ancak onu kullanamadım."

"Önemli olan, galibiyet tabii ki önemli ancak, böyle bir sezonda podyuma çıkmaktı. O da güzeldi." dedi.

Mir, sezon başında galibiyet hayali kurmanın zor olduğunu, Avrupa GP'deki performanslarının en iyilerinden birisi olduğunu söyledi.

Mir, "Benim için bu hafta sonu, sezonun en iyilerinden birisiydi çünkü tüm koşullarda rekabetçi olmak gerçekten zordu. Islak koşullarda zorlandım ancak kuruyan pistte ayarlarda iyi bir noktaya gelmekte de zorlandım."

"Ancak sonrasında takım harika bir iş çıkardı ve Cumartesi günü tamamen değiştik. Motosiklet tüm koşullarda iyi çalışıyordu ve ısınma seansında, motosikletin özellikle kuru zeminde iyi olduğunu hissettim."

"Bugün galibiyet kazanabileceğimi düşünüyordum." dedi.

Şampiyonadaki pozisyonu için Mir, "Bu gerçekten çok iyi hissettiriyor. Hayal gibi bir şey."

"Şu anda hayalimi yaşıyorum. Oldukça fazla puan farkı var. Bekleyip göreceğiz."

"Sıradaki yarışta nasıl olacağımıza bakacağız çünkü çok fazla güçlü sürücü var. Ancak biz de güçlüyüz. Bu yüzden endişeli değilim." dedi.