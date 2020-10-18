Mir, Yamaha'larla Aragon GP'de "güzel bir savaş" bekliyor

Suzuki’nin 2020’deki en büyük sorunu sıralama turlarındaydı ve Aragon öncesinde Mir sadece 2 defa 2. çizgide yarışa başlayabildi (fakat Styrian GP’de Johann Zarco’ya verilen ceza sayesinde ilk çizgiye çıkabildi).

Fakat Suzuki sürücüsü Cumartesi günü Aragon’da Q2’de 6. sırayı alabildi ve en iyi turu ‘bozulmasaydı’ daha iyi bir süre elde edebilecekti. Mir en son ilk 6'da yarışa başladığında, Avusturya GP’de bir podyum gördü ve Red Bull Ring’deki 2. yarışta kırmızı bayraklar çıkmasaydı yarışı kazanacak gibi görünüyordu.

Ağustos ayından beri aldığı en iyi sıralama sonucunun galibiyet şansı getirip getirmeyeceği sorulduğunda Mir: “İyi bir fırsat olabilir. Turlarımda hızım iyi görünüyor ve FP4’te çok kullandığım bir lastikle devam etmeme rağmen sürekli iyi tur süreleri çıkartmayı başardım. O yüzden yarın ne beklemem gerektiğini bilmiyorum ve önümdeki 3 Yamaha sürücüsü de çok rekabetçi.”

“Yarın güzel bir savaş olacak, bakalım onlarla beraber olabilecek miyiz.”

Mir’in FP4’te kullanılmış yumuşak hamur lastikleriyle elde ettiği hızı 1. ve 2. sıradaki Yamaha sürücüleri Fabio Quartararo ve Maverick Vinales’le benzerdi. Vinales bir şekilde “daha fazlasını” bulduklarını ve böylelikle yarışın ilerleyen bölümlerinde daha güçlü olduklarını söyledi ve şampiyona lideri Quartararo’yu kalkış sonrasında geçmesi gerektiğini ekledi.

Vinales: “Geçen sene yarışın 2. kısmında çok zorlandım. Bu sene bir şekilde daha fazlasını bulduk, özellikle son 10 tur için, bu da olumlu bir şey çünkü biriyle savaşmak için hep fazlasına ihtiyaç duyuyoruz. Ve özellikle elektronik kısmında bir şeyler bulduğumuz açık.”

“Yarın yumuşak sürmeye ve hata yapmamaya çalışacağız. Ben agresif olmaya ve ilk virajdan itibaren geçiş yapmaya çalışacağım. Hemen yanımızda şampiyona lideri var. O yüzden ona hamle yapmaya çalışmalıyız. Ondan sonra iyi bir ritim tutmaya bakacağız. Yarın için kendime güveniyorum, iyi bir fırsatım var.”

Sıralamalarda lider Quartararo ve 2. olan Mir arasında 10 puan fark var, Vinales ise 9 puan daha geride ve SRT sürücüsü ikilinin şu anda kendisinden güçlü olduğu kanaatinde.

Quartararo: “Joan çok hızlı ve hızı da sağlam o yüzden ondan endişelenmeliyim çünkü 2. sırada başlıyor. İyi bir hız yakalamayı başardı, Maverick de öyle. Çok hızlı. Bu pistin benim için en iyisi olmadığını biliyorum, kesinlikle tüm gücümü vereceğim ama yarışın 2. kısmında hız açısından zorlanıyorum.”

“Eğer yarışın başında Vinales ve ben birlikteysek ve o daha hızlıysa, onunla savaşmayacağım çünkü arkadakilerle fark açmak önemli. Dolayısıyla eğer hızlıysa, kapıyı kapatıp arkada büyük bir grup oluşturmayacağım.”