Mir: "Yağmur yağmasa Endonezya'da altıncı olamazdık"

Haberi dinle

2020 MotoGP dünya şampiyonu, Endonezya'da antrenmanlarda elde ettiği derecenin ardından direkt olarak Q2'ye çıkamamış, iyi bir sıralama seansı da geçiremeyince Cumartesi gününü ancak 18. sırada kapatabilmişti -fakat Marc Marquez'in yarıştan çekilmesiyle birlikte yarışa 17. sırada başladı.

Mir tüm hafta sonu motosikletin arka tarafındaki yol tutuşu eksikliğinden dolayı zorlandı, bu durumun sebebi ise Michelin'in Endonezya'ya en son 2018'de kullanılan ve sıcak havalara dayanıklı bir lastik getirmesiydi.

Yarışta ise ıslak zeminden avantaj sağlayan Mir, ilk turdan itibaren sürekli yükseliş içindeydi ve mücadeleyi takım arkadaşı Alex Rins'in hemen arkasında, altıncı sırada tamamladı.

Pazar sabahı ısınma seansında ıslak zemin için iyi ayarlar bulduğunu söyleyen Mir, yarış kuru zeminde gerçekleşmiş olsaydı bu kadar yükselmesinin mümkün olmayacağını öne sürüyor.

Autosport'a konuşan Mir, yağmurun kendisine ne kadar avantaj kazandırdığı sorusuna, "Isınma turlarından itibaren işlerin iyiye gittiğini söyleyebilirim."

"Dördüncü sektörde zorlanıyordum, fakat pist tamamen kuru olsaydı altıncı sıraya kadar yükselmek çok ama çok zor olurdu."

"Hatta bunun mümkün olduğunu da düşünmüyorum. Çok önemli bir sonuç elde ettik, daha kötüsüyle de karşılaşabilirdik." dedi.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Endonezya GP'si, son virajda zeminin hasar görmesi sonrası güvenlik nedeniyle 27 turdan 20 tura kısaltılmıştı.

Mir bunun "utanç verici" olduğunu, çünkü yarış devam etseydi altıncılıktan daha ileriye gidebileceğini düşünüyor.

Suzuki sürücüsü, "Sonunda yeniden hızlı olduğumu hissediyorum, bundan dolayı mutluyum."

“Olumlu olmayan tek şey motosikletin dönüşleriydi, hafta sonu boyunca bunu düzeltmeye uğraştık ve yarışta da motosikleti yavaşlatmakta zorlandım."

“Pistin çoğu bölgesini, özellikle 10. virajı yarışın tamamında genişten aldım ve bu zorlayıcıydı."

"Yine de mutluyum, ilk turlarımız gerçekten çok iyiydi."

"Yarışın kısaltılmış olması utanç verici, çünkü son turlarda daha fazlasını yapabilecek durumdaydım. Fakat yine de altıncılıktan mutluyum." dedi.