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MotoGP / Avusturya GP Haberler

Mir: “Vinales/Yamaha olayı Messi’nin Barcelona’daki durumuna benziyor”

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
German Garcia Casanovs
Çeviren:
Selin Elif Köse

2020 MotoGP şampiyonu Joan Mir, Maverick Vinales ve Yamaha’nın durumunu futbol efsanesi Lionel Messi’nin Barcelona’dan ayrılmasına benzetti ve “kimsenin gerçeği bilmediğini” belirtti.

Mir: “Vinales/Yamaha olayı Messi’nin Barcelona’daki durumuna benziyor”

Avusturya Grand Prix’si öncesinde perşembe günü Yamaha, Vinales’in sezonun 11. yarışından çekildiğini duyurdu.

Yapılan basın duyurusunda Vinales’in geçtiğimiz Steiermark GP’de "motosiklette gerçekleştirdiği açıklanamayan, plan dışı operasyonların” motoruna büyük ölçüde hasar verebileceğini belirtti.

Autosport, takımın Vinales’i motosikletini yüksek devirde kullanarak kasıtlı olarak motorunu patlatmaya çalışmakla suçladığını bildirdi.

Perşembe günü Red Bull Ring’de bu durum hakkında görüşleri sorulduğunda Suzuki sürücüsü Mir, iki taraf için de üzüldüğünü ve bunu, geçtiğimiz hafta Messi’nin Barcelona’dan ayrılmasına benzettiğini çünkü asıl hikayenin bir gizem olarak kalacağını söyledi.

Autosport tarafından Vinales’le ilgili duyuru hakkında yorumları sorulduğunda Mir, “Aynı şey Messi için de yaşandı, kimse gerçeği bilmiyor.”

“Bu yüzden, tam olarak bilmediğim bir şey hakkında görüşlerimi söylememem daha iyi olacaktır.”

“Genel anlamda bu durumun yaşandığı için üzgünüm. Yamaha kesinlikle bunu hak etmiyor ve aynı zamanda Maverick de. Bu yüzden, bu konuda üzgünüm.” ifadelerini kullandı.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ayrıca bu duyurunun kendisi için bir sürpriz olup olmadığı da sorulduğunda Suzuki sürücüsü, “Bu camiadaki herkes, böyle bir şeyin yaşanabileceğini bildiğinden şaşırmadı.”

“Fakat, [bu olay] bu kadar ileri bir noktaya geldiği için üzülüyorum. Tüm hikayeyi bilmiyorum ve kimseyi yargılamak bana düşmez çünkü bu benim savaşım değil, kendi hayatımda yeterli olay var.” dedi.

Vinales ile Yamaha, mevcut 2 yıllık kontratlarını 2021 sezonunun sonunda sona erdirmek üzere feshettiler.

Vinales’in 2022’de Aprilia’ya katılması bekleniyor.

Sürücü,  bu haftaki Avusturya GP’den çekilmesi hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

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