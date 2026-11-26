MotoGP Portekiz GP

Mir, Valensiya GP’de piste geri dönüyor: “Ânın tadını çıkaracağımız son bir yarış olacak”

Sağlık sorunları nedeniyle sezonun ikinci yarısında birçok yarışı kaçıran Joan Mir, Gresini Ducati’ye geçmeden önce sezon finali olan Valensiya GP’de Honda ile son kez piste çıkacak.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 26 Kas 2026 18:40

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Joan Mir, Honda HRC

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

2026 sezonu boyunca kronik yorgunluk ve görme kaybı problemleriyle mücadele eden Joan Mir, San Marino Grand Prix’sinin ardından dört yarış kaçırmış, Malezya’da piste dönse de semptomların nüksetmesi üzerine Katar ve Portekiz hafta sonlarından çekilmek zorunda kalmıştı. Honda, 2027 sezonunda Gresini Ducati kadrosuna katılacak olan İspanyol pilotun, gelecek salı yapılacak testlerde Desmosedici'yi denemeden önce bu hafta sonu Valencia'da takıma veda edeceğini resmen doğruladı.

2023 yılında katıldığı HRC bünyesinde sakatlıklar ve kazalarla dolu zorlu bir dönem geçirmesine rağmen geçen yıl iki podyum elde eden Mir, son yarış öncesi duygularını şu sözlerle paylaştı: "Özellikle ikinci yarısı itibarıyla gerçekten çok karmaşık bir yıl oldu ama son bir yarış için Honda’ya dönebileceğim için çok mutluyum.”

“Bu zorlu süreç boyunca bana tam ve koşulsuz destek veren HRC yönetimine özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Birlikte harika anlar yaşadık ve bu dört yıl bana hem pist üstünde hem de pist dışında çok şey kattı.”

“Yarışmak da tıpkı hayat gibi etrafınızdaki insanlar ve ekibinizle birlikte her anın tadını çıkarmakla ilgilidir. Honda ile geçireceğim bu son hafta sonunun da keyfini sürmek istiyorum.”

“Birlikte ânın tadını çıkaracağımız, ne kadar büyüdüğümüzü ve geliştiğimizi göstereceğimiz son bir yarış olacak."

Joan Mir, Honda HRC

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Öte yandan Valensiya Grand Prix’si, 2027 sezonunda Tech3 KTM’ye geçecek olan Luca Marini’nin de Honda renkleriyle çıkacağı son yarış olacak. İtalyan sürücü, üç yıllık birlikteliğin ardından ekibine şu sözlerle veda etti: "Birlikte geçen üç yılın ardından bu, Honda sürücüsü olarak son hafta sonum.”

“Elbette mümkün olan en iyi sonucu elde etmek istiyorum ama asıl amacım bu hafta sonunu takımdaki herkesle keyif alarak geçirmek. Ne HRC ne de benim için her zaman kolay olmayan bir dönemde inişli çıkışlı çok şey yaşadık ancak garajdaki herkes benim için her zaman elinden gelenin en iyisini yaptı.”

“Takımdaki herkesin yeri bende ayrı ve hepsini çok özleyeceğim. Yeni bir sayfa açılmadan önce bu renklerle ve bu harika ekiple son anların tadını çıkarmak istiyorum.”

“Tüm ekibe son bir kez teşekkür ediyorum. Kaydettiğimiz ilerleme insanların fark ettiğinden çok daha fazla ve böylesine efsanevi bir markayla piste çıktığım için her zaman gurur duyacağım."

Luca Marini, Honda HRC

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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