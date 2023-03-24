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Mir: "Uzun süredir Honda için yarışmayı hayal ediyordum"

2020 MotoGP şampiyonu Joan Mir, Honda'ya geçerek bir hayalini gerçekleştirdiğini, ancak ilk sezonu için gerçekçi beklentilere sahip olduğunu söylüyor.

Lewis Duncan
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Mir: "Uzun süredir Honda için yarışmayı hayal ediyordum"
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Dört senelik Suzuki macerası Japon üreticinin spordan ayrılmasının ardından son bulan Joan Mir'in yeni durağı, Pol Espargaro ile yollarını ayıran Honda oldu.

Honda'nın son altı yılda Marc Marquez'in takım arkadaşı olarak getirdiği beşinci isim olan Mir'i kolay bir sene beklemiyor, nitekim Jorge Lorenzo, Alex Marquez ve Espargaro gibi iyi pilotların hiçbiri Honda'ya uyum sağlayamadı.

Portekiz'deki sezon öncesi testlerini lider Francesco Bagnaia'nın 0.8 saniye gerisinde tamamlayarak iyi bir başlangıç yapamayan Mir, buna rağmen takımın harika bir iş çıkarttığına inanıyor.

Mir, "Honda'ya geçmek benim için büyük bir meydan okuma oldu."

"Bu takımın bir parçası olmak uzun zamandır hayalini kurduğum bir şeydi. Şimdi başarılı olmak için elimizden gelen tüm çabayı göstermeliyiz."

"Kış zorlu geçti. Başından beri tamamen farklı bir motosiklet sürdükten sonra farklı bir üreticiye geçtiğinizde, özellikle de seviye bu kadar yüksekken, gereken 0.1 saniyeyi bulmak kolay değil."

"Bunun için usul usul ilerledik, odaklanmaya ve her testte daha iyi olmaya çalıştık. Harika bir iş çıkardığımızı söyleyebilirim, mutluyum."

"Her zaman daha fazlasını ve ön gruptakilere daha yakın olmayı istiyoruz ama bence bu da sürecin bir parçası." dedi.

Joan Mir, Repsol Honda Team

Joan Mir, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Şampiyonluğa ulaşmış bir isim olmasına rağmen kariyerinde sadece bir galibiyeti bulunan Mir, yeniden kazanmak için zamana ihtiyacı olduğunu da kabul ediyor.

Mir, "Beklentilerinizi ortaya koyduğunuzda, en önemli şey gerçekçi olmak ve adımlarınızı sağlam atmaktır."

"Kariyerimde büyük bir değişikliğe imza attım ve tıpkı Suzuki'deki gibi adapte olmak için biraz zamana ihtiyacım olacak."  

"Benim için en önemli şey bu motosikletle her yarış, hatta her gün daha da gelişebilmek."  

"Her geçen gün daha da iyi hissediyorum, bu motosiklete daha fazla adapte olduğumu hissediyorum, ayrıca paketi geliştirmek için mühendislere iyi bilgiler veriyorum."

"Yani her şeyi bir araya getirmek kolay değil ama beklentiler yüksek. Sezonu zirvede bitirmek istiyorum ve bunu başarmak istiyorsak ön gruptan çok da uzaklaşmamalıyız." dedi.

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