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MotoGP / Haberler

Mir: "Tehlikeli Miller'ın yaptığı tarzda şeyler cezalandırılmalı"

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Son MotoGP Şampiyonu Joan Mir, Doha GP'de Jack Miller ile yaşadıkları "tehlikeli" olaya benzer olayların gelecekte cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Mir: "Tehlikeli Miller'ın yaptığı tarzda şeyler cezalandırılmalı"

Doha GP'nin 13. turunda Miller'a agresif bir atak yapan Mir, turun devamında ana düzlükte Miller ile 200 km/s hızda bir temas daha yaşadı.

Mir, Miller ile yaşadığı ikinci temasta Ducati sürücüsünün kasıtlı çarptığını söyledi.

Yarış Yönetimi bu teması incelese de herhangi bir yaptırımda bulunmamıştı. Suzuki bu karardan memnun olmasa da kararı temyize götürmemişti.

Mir, yarış yönetiminin kararına saygı duyduğunu ancak kabul etmediğini söyledi.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Mir, "Suzuki, Yarış Yönetimi'ne gitti ancak başarılı olmadı. Karar çoktan alınmıştı."

"O hareketin yasal olduğunu söylediler. Ancak Yarış Yönetimi ile aynı fikirde değilim. O hareket sınırları aşmıştı."

"Ancak kararlarına saygı duyuyorum. Yarış Yönetimi'nin ne düşündüğünü ve Jack'in ne düşündüğünü biliyorum."

"Bana göre o hareketin kural dışı olduğu açıktı çünkü Jack'in bana doğru baktığını ve bana dokunduğunu görebilirsiniz."

"Gelecekte benzer bir şey olursa, aynı hareket olursa, cezalandırmaları gereken bir şey. Bunu yapacaklarını düşünüyorum ancak yine de bilmiyorum." 

"Karar açık. O hareketin yasal olduğunu düşünüyorlar."

"Ancak ben öyle düşünmüyorum. Gelecekte diğer insanların başına geldiğinde tehlikeli olabilir. Bana göre bu tür hareketleri cezalandırmalılar çünkü bunlar tehlikeli hareketler. Düzlükteydi ve kasıtlıydı." 

"Artık her neyse, unutup bu hafta sonunu düşünmek daha iyi olacak."

"Tabii ki ben bu tür bir hareketi başka bir rakibime yapmayacağım. Bu yapmayacağım bir şey." dedi.

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Petrucci, Katar yarışlarından sonra omzunun çıktığını fark etmiş

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Petrucci, Katar yarışlarından sonra omzunun çıktığını fark etmiş
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Joan Mir
Editör Lewis Duncan

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