Mir: "Suzuki'nin her yerde kazanabilmesi için tek bir şeye daha ihtiyacı var"

Suzuki'nin tek tur dezavantajı tüm sezon boyunca kendisini gösterdi. Alex Rins sadece bir defa ilk çizgide yer alırken, Mir en iyi 5. olabildi.

Suzuki motosikletinin Ducati ve Honda gibi motosikletler karşısında maksimum hızda yavaş kalması, yarışta da yükselme mücadelesini olumsuz etkiledi.

Mir, "Şasi alanında, hızlı turumuzu iyileştirmeliyiz. Yeni lastikleri biraz daha iyi kullanmalıyız. Bu alanda kesinlikle gelişmemiz lazım."

"Motor tarafında biraz daha yüksek maksimum hıza sahip olmalıyız. Ducati ya da Honda'lara biraz daha yakın olmalıyız. Günün sonunda maksimum hızımızı ya da sıralama performansımızı iyileştirmemiz lazım. İkisinde de eksik kalınca gerçekten zor oluyor."

"Muhtemelen bu alanlardan birisini iyileştirebilirsek, tüm yarışlarda galibiyet mücadelesi verebiliriz." dedi.

Suzuki, Valencia'daki sezon sonu testlerine yeni motor getirmişti. Takımın her iki sürücüsü de yeni motor hakkında iyimser açıklamalar yaptılar ve maksimum sürat ve hızlanmada hafifi iyileşme olduğunu söylediler.

Testleri 6. sırada tamamlayan Rins, "İki günlük testlerde yapılan çalışmadan oldukça mutluyum. Hiçbir alanda kaybımız yok gibi görünüyor. Düzlükte ve hızlanmada biraz iyileşme kaydettik."

"Pist, aradaki farkı görme açısından kolay değildi. Hislerim açısından daha rahattım. Hızlı sürdüm ve gelişebilecek alanım vardı." dedi.

Takım patronu Davide Brivio, Jerez'deki testlerde sadece yeni motora odaklanacaklarını, 2020'deki Malezya testlerinde yeni şasiyi getireceklerini söyledi.

Brivio, "Valencia testleri tabii ki pozitifti. Yeni motorumuz pozitifti. İlerleme kaydettik."

"İki sürücümüz de yeni motoru sevdiler ve arka arkaya testler yapıp eskisiyle kıyasladık. Her zaman olumlu geri bildirimler aldık."

"Ayrıca iki günlük testlerde birkaç ayar denedik, sene boyunca alternatif olan bazı parçaları kontrol ettik. Birkaç şeyi anlama açısından oldukça faydalıydı."

"Şimdi önemli olan Jerez'de aynı şekilde devam edip, buradaki gelişimi doğrulamak."

"Ardından Sepang'ı bekleyeceğiz. Orada şasi alanında daha fazla şey olacak. Şu an için motor tarafında çalışıyoruz çünkü daha fazla performans, daha fazla hız istedik. Bekleyip görelim."

"Şasi açısından motosikletimiz fena değil ancak gelişmek istediğimiz bazı alanlar var." dedi.

Yardımcı editörler: German Garcia Casanova ve Lewis Duncan