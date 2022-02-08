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Mir: "Suzuki'nin 2022 motosikleti, hazır olmaya yakın"

2020 MotoGP şampiyonu Joan Mir, Suzuki ile katıldığı Malezya testinin ardından 2022 motosikletinin yeni sezona neredeyse hazır olduğunu söyledi.

Mir: "Suzuki'nin 2022 motosikleti, hazır olmaya yakın"
Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oriol Puigdemont
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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2021, Mir adına epey zorlu bir yıldı çünkü GSX-RR'da yeterince gelişim kaydedemediler ve sezonu sadece altı podyumla şampiyona üçüncüsü olarak tamamladı.

Fakat 2022 motosikletinde yapılan çalışmalar şimdiye kadar hem Mir hem de takım arkadaşı Alex Rins'ten övgüler aldı. Özellikle Rins'in Sepang testlerindeki temposu epey iyiydi ve testleri dördüncü bitirdi.

Mir, öğleden sonra yağmur yağmasının ardından sabahki derecesini geliştiremedi ve 0.398 saniye geride 12. en iyi zamanı yaptı.

Testlerin ardından konuşan Suzuki sürücüsü, bu hafta sonu Endonezya'da yapılacak işler olduğunu ve motosikleti bazı açılardan geliştirebilecekleri düşünmesine rağmen GSX-RR'ın neredeyse hazır olduğunu ve en yüksek hız açısından ileriye gittiklerini belirtti.

Mir, Pazar günü yaptığı açıklamada, ”Evet, yakınız ve bundan dolayı da mutluyuz."

“En yüksek hızı açık şekilde geliştirdik, ortada bir yerdeyiz ve bunun, çok çok önemli olduğunu düşünüyorum."

“Hızlı bir yarış motosikletimiz olduğunu biliyoruz ama her zaman Ducati sürücüleriyle savaşmak ve bu çocukları, sahip olduğumuz motorla geçmek gerçekten zordu."

"Her zaman zordu ve tüm yarışlarda durum aynıydı."

“Bana göre biraz daha fazla güce sahip olmanın büyük bir yardımı dokunacak ve bu avantajla beraber durumun, çok daha iyi olmasını bekliyorum."

"Memnunum, inanılmaz mutlu değilim çünkü yapacak işler var. Fakat  genel anlamda her şey yolunda ve mutluyum. Memnun hissettiğimi söyleyebilirim.” dedi.

Mir, yeni motorun karakteristiğinin geçen yılla aynı olduğunu da ekledi.

2022 motorunun nerede daha iyi olduğu sorulduğunda Mir, “Karakter geçen yılla aynı ama yalnızken bunu hissetmiyorsunuz."

"Birini takip ettiğinizde bunu verilerde görebiliyorsunuz." dedi.

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