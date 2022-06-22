Mir, Suzuki'de işlerin yolunda gitmediğini kabul ediyor

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Suzuki'nin 2022 sezonunun ardından MotoGP'den çekilmesiyle birlikte, 3 kez yarış galibi Alex Rins ve 2020 dünya şampiyonu Joan Mir bir anda kendilerini gelecek sezon için koltuksuz buldular.

Mir'in gelecek sezon Marc Marquez'in takım arkadaşı olarak Repsol Honda'ya katılması, Pol Espargaro'nun da Tech3 ile KTM'e dönmesi bekleniyor.

Mayıs ayındaki Fransa GP'sinden sonraki hafta spordan ayrılma kararını açıklayan Suzuki'de dengeler tamamen bozulmuş durumda: takım son dört yarışın üçünde her iki pilotla birlikte yarış dışı kaldı. Almanya GP'sinde ise, Barselona'da sakatlanan Rins yarıştan çekilirken, Mir henüz ilk turlarda düşerek yarışa veda etti.

Honda'da da işler pek iyi değil, hafta sonunu puansız kapatan takım, 1982'den bu yana ilk kez bir hafta sonunu puansız kapatarak 40 yıllık puan serisine son verdi.

Gelecek sezon yine zorluklarla karşılaşacak gibi görünen Mir, "Takım içinde büyük sorunlar yaşıyoruz, Honda'ya bakma fırsatımız olmadı."

"İyi vakit geçirmiyoruz, belli ki onlar için de durum aynı." dedi.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sachsenring'de sert arka lastiği tercih eden Mir, orta lastiği tercih etmemesinden de şikayetçi. Sert lastikler uzun vadede daha net sonuç veriyor, dolayısıyla bu lastiği tercih eden sürücüler ilk turlarda nispeten zorlanıyorlar.

Dördüncü tura girilirken KTM sürücüsü Miguel Oliveira ile mücadele eden Mir, 1. viraja girilirken kendini yerde buldu. Kazada, Oliveira'nın Mir'i hafifçe pistin kirli tarafına ittirmesinin de payı var.

Mir, "Muhtemelen arka lastik konusunda doğru kararı vermedik. Takımın bana verdiği tavsiyelere her zaman güvenim tam."

"Kazadan önce viraja girerken Oliveira'ya çok yaklaştım, bu da çizgiyi kaybetmeme neden oldu." dedi.