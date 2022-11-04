Mir: "Suzuki ile son yarışıma çıkmak oldukça özel"

Haberi dinle

İspanyol sürücü 2019 yılında takıma katıldı ve ertesi yıl takıma 20 yıl sonra ilk sürücüler şampiyonluğunu getirdi.

Mayıs ayında, Japon üreticinin 2015'te geri dönmesine rağmen 2022 sonunda şampiyonadan çıkacağı doğrulanmıştı.

2023 için Honda'ya geçeceğini açıklayan Mir, bu hafta sonunun Suzuki ile "güzel bir dönemin" sonu olduğunu ve bunun özel olduğunu söyledi.

Yine de yaşadığı sakatlıklar ve son dönemdeki mekanik sorunların kendisini etkilediğini belirtti.

Bunun garip bir hafta sonu olup olmayacağı sorulduğunda Mir şunları söyledi: "Özel bir hafta sonu olacak."

"Suzuki ile gerçekten güzel bir dönemin sonu geliyor. Birlikte gerçekten güzel bir dönem geçirdik ama artık sona geliyoruz, bu yüzden benim için biraz iç karartıcı."

"Birlikte harika sonuçlar elde ettik fakat son dönemde sakatlık geçirdim, Avustralya'da teknik sorunlar yaşadım, Malezya'da fiziksel sorunlar yaşadım ve her iki yarışta da zirvede olma potansiyeline sahiptim."

"Bu yüzden iyi şekilde bitirmek istiyorum, içimde 'hadi, daha iyisini yapabiliriz' diyen bir şey var ve eminim bu dönemi harika bir şekilde sonlandırabiliriz."

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Srinivasa Krishnan

"Bu üç yıl içinde şampiyonluğu kazanma fırsatını yakaladığımız vakit, bunu elde ettiğimizi düşünüyorum. Yani asıl önemli olan da bu."

"Muhtemelen bu yıl bu fırsata sahip değildik, geçen yıl iyi bir yıldı ve üçüncü bitirdik. Fakat daha fazlası için mücadele etme fırsatı bulamadık."

"Normalde bu fırsatı yakalayabiliyorsam, onu tutmaya çalışıyorum."

Takım arkadaşı Alex Rins ise MotoGP kariyerinin altı yılını Japon markayla geçirdi ve bu süre zarfında dört zafer elde etti.

Rins, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "İyi bir sonuç için ekstra motivasyondan daha fazlasına sahibim. Bu son yarışımız ve Suzuki ile son dansımız."

"%100'ümüzü vermeye çalışacağız. Bu hafta sonu benim için, tüm takım için ve bu güzel mavi motosikletleri pistte görecek herkes için çok duygusal olacak."

"Sonuçtan bağımsız olarak %100'ümü vermeye çalışacağım. Yarıştan sonra %100'ümü verirsem mutlu olacağım çünkü Suzuki ile pek çok yarış yaptık."

"Birçok iyi ve kötü an yaşadık, bu yıllarda yaptığım her şeyden oldukça memnunum."

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rins, Suzuki ile yaşadığı iyi ve kötü deneyimlerin, gelecek yıl LCR Honda ile kariyerine devam ederken kendisine yardım edeceğini söyledi.

Rins, "Suzuki ile yaptığım ilk görüşmeleri hatırlıyorum, Austin padokundaydım ve Davide'yi [Brivio, eski takım patronu] gördüm. Benimle ilgileniyordu ve menajerimin telefonunu istedi."

"Onu gördüm ve 'Davide, teşekkür ederim' dedim. Sanırım Montmelo'da ön sözleşme imzaladık."

"Suzuki ile birçok iyi ve kötü an yaşadık."

"İyi olan şey, neden birçok yarışta puan kaybettiğimi ve Suzuki'nin neden birçok yarışta puan kaybettiğini anlamış olmam. Bu da kariyerim ve tecrübelerim için saklayacağım bir şey." dedi.