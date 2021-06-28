Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Rossi: "Vinales'in ayrılığı, 2022 kararımı etkilemeyecek"
MotoGP / Hollanda GP Haberler

Mir: “Suzuki şu anda şampiyonluk savaşı verecek kadar hızlı değil"

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Joan Mir, Suzuki’nin mevcut paketinin “şampiyonluk için savaşmak konusunda yetersiz” olduğunu söylerken Hollanda Grand Prix’sinde “üçüncülükten fazlasını beklemediğini” belirtti.

Mir: “Suzuki şu anda şampiyonluk savaşı verecek kadar hızlı değil"

Mir'in 2021'de Suzuki'de sıralama turlarında yaşadığı zorluklar Assen'de de devam etti ve Suzuki sürücüsü yarışa 10. sıradan başlamak zorunda kaldı.

Suzuki, rakiplerinde olan holeshot cihazına sahip olmadığı için Mir,  agresif hamleler yapmak zorunda kaldı ve sezonun üçüncü podyumunu kazanmayı başardı.

Mir, yaz tatilinden önceki podyumun hem kendisi hem de Suzuki için “önemli” olduğunu söylese de şu anda motosikletinin şampiyonluk mücadelesi için yetersiz olduğunu düşünüyor.

Mir, “Bence bu, sezonun ikinci yarısında daha iyi olmayı denememiz için bir motivasyon kaynağı oldu.”

“Şu anki paketimiz muhtemelen şampiyonluk savaşı için yeterli değil. Bu yüzden bunun üzerinde ve motosiklet üzerinde çalışmalıyız. Ayrıca daha çok gelişmek için kendim de çalışmalıyım.”

“Fakat şu anda yarış hakkında genel anlamda mutluyum çünkü bu yarıştan daha fazlasını bekleyemezdik.”

“Bu iki adam [Fabio Quartararo ve Maverick Vinales] bütün hafta sonu boyunca çok, çok hızlılardı.”

“Motosikleti çok iyi bir seviyede sürdüler ve onlar aramdaki farkı kapatmam çok zordu.”

“Fakat ben yapmam gereken şeyi yaptım ama her zaman Honda ve Ducati’leri geçmek epey zordur, bu tam bir kabus gibidir.”

“Fakat, elimden gelenin en iyisini yaptım ve akıllıca geçişler yapmaya çalıştım. Elbette, Ducati’leri geçmekte zorlanıyordum, bu yüzden yaptığımız bazı geçişlerde sınırları zorlamam gerekti.”

"[Kimseye] asla temas etmem ama onlara çoğu zaman engelleyerek geçiş yaparım, bu geçişler için çok üzgünüm ama gerçekten hep zor bir durum oluyor.”

"Jack [Miller] kızacak çünkü onu engelleyerek geçtim ve bu geçişleri yapmaktan hoşlanmıyorum ancak o, düzlüklerde hızlı ve sert fren yapıyor. Yani, [onu geçmek] zor." dedi.

Mir, Suzuki'nin sezonun ikinci yarısında kendi holeshot cihazına sahip olmasının çok önemli olacağını söylüyor ancak takımın sıralama turlarında yaşadığı sıkıntıların en az düzeye indirmesi gerektiğini de belirtiyor.

"İlk olarak, cihaz üzerinde çalışmalıyız çünkü bu cihazın diğerleriyle aynı pozisyonda başlama konusunda önemli oranda bir fark yaratabileceği pek çok nokta var."

"Yani, bunu yapmalıyız. Ardından, motosikletin her zaman fark yaratan detayları üzerinde biraz çalışmalıyız.

"Bu nedenle, iyi bir tur zamanı elde etmek ve sıralama turlarında daha güçlü olmak için neye ihtiyacımız olduğunu takımla birlikte anlamamız gerekiyor çünkü normalde sahip olduğum hız, sıralama turlarında sınırları iyice zorlandığımdaki hızımdan çok farklı değil."

"Yani, bunu anlamak zor ama bir çözüm bulacağız."

paylaşım
yorumlar
Rossi: "Vinales'in ayrılığı, 2022 kararımı etkilemeyecek"

Önceki haber

Rossi: "Vinales'in ayrılığı, 2022 kararımı etkilemeyecek"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull, Mercedes'in daha fazla güncelleme getirmeyeceğine "inanmıyor"

4 s
2
Formula 1

FIA, Verstappen'in bitiş çizgisindeki sevincinden ötürü Red Bull'u uyardı

9 s
3
Formula 1

Sainz: "Hamilton'ın ardında geçirdiğim 15 tur, beşinciliğe mâl oldu"

19 s
4
Formula 1

Steiermark GP: Pilot performans puanları

3 s
5
Formula 1

İngiliz basınına göre Hamilton, yeni Mercedes anlaşmasına yakın

40 dk
Son Haberler
Mir: “Suzuki şu anda şampiyonluk savaşı verecek kadar hızlı değil"
MOTOGP

Mir: “Suzuki şu anda şampiyonluk savaşı verecek kadar hızlı değil"

0dk
Rossi: "Vinales'in ayrılığı, 2022 kararımı etkilemeyecek"
MOTOGP

Rossi: "Vinales'in ayrılığı, 2022 kararımı etkilemeyecek"

3 s
Rins: "Zarco, aptalca bir hamleyle yarışımı mahvetti"
MOTOGP

Rins: "Zarco, aptalca bir hamleyle yarışımı mahvetti"

5 s
Resmi: Vinales, 2021 sezonunun sonunda Yamaha'dan ayrılıyor!
MOTOGP

Resmi: Vinales, 2021 sezonunun sonunda Yamaha'dan ayrılıyor!

8 s
Quartararo, Assen'de zafere giderken kol ağrısı olmasından korkmuş
MOTOGP

Quartararo, Assen'de zafere giderken kol ağrısı olmasından korkmuş

10 s
Son Videolar
MotoGP: Vinales, 2022'de Yamaha'dan ayrılacak 00:38
MotoGP
2 s

MotoGP: Vinales, 2022'de Yamaha'dan ayrılacak

MotoGP Hollanda GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
27 Haz 2021

MotoGP Hollanda GP grid pozisyonları

MotoGP: VR46, Ducati'yle üç senelik anlaşma imzaladı 00:32
MotoGP
25 Haz 2021

MotoGP: VR46, Ducati'yle üç senelik anlaşma imzaladı

MotoGP: Assen'de sanal tur 01:43
MotoGP
24 Haz 2021

MotoGP: Assen'de sanal tur

MotoGP Almanya GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
19 Haz 2021

MotoGP Almanya GP grid pozisyonları

Daha fazlası
Lewis Duncan
Rossi: "Vinales'in ayrılığı, 2022 kararımı etkilemeyecek" Hollanda GP
MotoGP

Rossi: "Vinales'in ayrılığı, 2022 kararımı etkilemeyecek"

Rins: "Zarco, aptalca bir hamleyle yarışımı mahvetti" Hollanda GP
MotoGP

Rins: "Zarco, aptalca bir hamleyle yarışımı mahvetti"

Resmi: Vinales, 2021 sezonunun sonunda Yamaha'dan ayrılıyor!
MotoGP

Resmi: Vinales, 2021 sezonunun sonunda Yamaha'dan ayrılıyor!

Joan Mir Daha fazlası
Joan Mir
Mir, Katalonya GP'deki strateji hatası nedeniyle öfkeli Katalan GP
MotoGP

Mir, Katalonya GP'deki strateji hatası nedeniyle öfkeli

Mir: “Quartararo, Katalonya GP’de diğer sürücüleri tehlikeye attı” Katalan GP
MotoGP

Mir: “Quartararo, Katalonya GP’de diğer sürücüleri tehlikeye attı”

Mir: ''Rins'in Katalonya'da yarışmayacak olması beni üzüyor'' Katalan GP
MotoGP

Mir: ''Rins'in Katalonya'da yarışmayacak olması beni üzüyor''

Team Suzuki MotoGP Daha fazlası
Team Suzuki MotoGP
Suzuki: "Rins yarışlarda kendisinden istediğimiz şeyi yapıyor" Almanya GP
MotoGP

Suzuki: "Rins yarışlarda kendisinden istediğimiz şeyi yapıyor"

Kolunu kıran Rins, Katalonya GP'ye katılamayacak Katalan GP
MotoGP

Kolunu kıran Rins, Katalonya GP'ye katılamayacak

Rins, son MotoGP kazalarının “normal olmadığını” düşünüyor İtalya GP
MotoGP

Rins, son MotoGP kazalarının “normal olmadığını” düşünüyor

Çok Okunanlar Bugün

Red Bull, Mercedes'in daha fazla güncelleme getirmeyeceğine "inanmıyor"
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Mercedes'in daha fazla güncelleme getirmeyeceğine "inanmıyor"

Sainz: "Hamilton'ın ardında geçirdiğim 15 tur, beşinciliğe mâl oldu"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Hamilton'ın ardında geçirdiğim 15 tur, beşinciliğe mâl oldu"

Steiermark GP: Pilot performans puanları
Formula 1 Formula 1

Steiermark GP: Pilot performans puanları

Wolff, Red Bull’un güç ünitesi sorularına tepki göstermesine şaşırmış
Formula 1 Formula 1

Wolff, Red Bull’un güç ünitesi sorularına tepki göstermesine şaşırmış

İngiliz basınına göre Hamilton, yeni Mercedes anlaşmasına yakın
Formula 1 Formula 1

İngiliz basınına göre Hamilton, yeni Mercedes anlaşmasına yakın

Perez: "Çift pit stop en doğru karardı"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Çift pit stop en doğru karardı"

Stroll: "Ferrari bu yarışta çok çok hızlıydı"
Formula 1 Formula 1

Stroll: "Ferrari bu yarışta çok çok hızlıydı"

Toprak: "Superbike'ta şampiyon olursam MotoGP'yi düşünebilirim"
World Superbike World Superbike

Toprak: "Superbike'ta şampiyon olursam MotoGP'yi düşünebilirim"

Son Haberler

Mir: “Suzuki şu anda şampiyonluk savaşı verecek kadar hızlı değil"
MotoGP MotoGP

Mir: “Suzuki şu anda şampiyonluk savaşı verecek kadar hızlı değil"

Rossi: "Vinales'in ayrılığı, 2022 kararımı etkilemeyecek"
MotoGP MotoGP

Rossi: "Vinales'in ayrılığı, 2022 kararımı etkilemeyecek"

Rins: "Zarco, aptalca bir hamleyle yarışımı mahvetti"
MotoGP MotoGP

Rins: "Zarco, aptalca bir hamleyle yarışımı mahvetti"

Resmi: Vinales, 2021 sezonunun sonunda Yamaha'dan ayrılıyor!
MotoGP MotoGP

Resmi: Vinales, 2021 sezonunun sonunda Yamaha'dan ayrılıyor!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.