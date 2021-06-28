Mir: “Suzuki şu anda şampiyonluk savaşı verecek kadar hızlı değil"

Mir'in 2021'de Suzuki'de sıralama turlarında yaşadığı zorluklar Assen'de de devam etti ve Suzuki sürücüsü yarışa 10. sıradan başlamak zorunda kaldı.

Suzuki, rakiplerinde olan holeshot cihazına sahip olmadığı için Mir, agresif hamleler yapmak zorunda kaldı ve sezonun üçüncü podyumunu kazanmayı başardı.

Mir, yaz tatilinden önceki podyumun hem kendisi hem de Suzuki için “önemli” olduğunu söylese de şu anda motosikletinin şampiyonluk mücadelesi için yetersiz olduğunu düşünüyor.

Mir, “Bence bu, sezonun ikinci yarısında daha iyi olmayı denememiz için bir motivasyon kaynağı oldu.”

“Şu anki paketimiz muhtemelen şampiyonluk savaşı için yeterli değil. Bu yüzden bunun üzerinde ve motosiklet üzerinde çalışmalıyız. Ayrıca daha çok gelişmek için kendim de çalışmalıyım.”

“Fakat şu anda yarış hakkında genel anlamda mutluyum çünkü bu yarıştan daha fazlasını bekleyemezdik.”

“Bu iki adam [Fabio Quartararo ve Maverick Vinales] bütün hafta sonu boyunca çok, çok hızlılardı.”

“Motosikleti çok iyi bir seviyede sürdüler ve onlar aramdaki farkı kapatmam çok zordu.”

“Fakat ben yapmam gereken şeyi yaptım ama her zaman Honda ve Ducati’leri geçmek epey zordur, bu tam bir kabus gibidir.”

“Fakat, elimden gelenin en iyisini yaptım ve akıllıca geçişler yapmaya çalıştım. Elbette, Ducati’leri geçmekte zorlanıyordum, bu yüzden yaptığımız bazı geçişlerde sınırları zorlamam gerekti.”

"[Kimseye] asla temas etmem ama onlara çoğu zaman engelleyerek geçiş yaparım, bu geçişler için çok üzgünüm ama gerçekten hep zor bir durum oluyor.”

"Jack [Miller] kızacak çünkü onu engelleyerek geçtim ve bu geçişleri yapmaktan hoşlanmıyorum ancak o, düzlüklerde hızlı ve sert fren yapıyor. Yani, [onu geçmek] zor." dedi.

Mir, Suzuki'nin sezonun ikinci yarısında kendi holeshot cihazına sahip olmasının çok önemli olacağını söylüyor ancak takımın sıralama turlarında yaşadığı sıkıntıların en az düzeye indirmesi gerektiğini de belirtiyor.

"İlk olarak, cihaz üzerinde çalışmalıyız çünkü bu cihazın diğerleriyle aynı pozisyonda başlama konusunda önemli oranda bir fark yaratabileceği pek çok nokta var."

"Yani, bunu yapmalıyız. Ardından, motosikletin her zaman fark yaratan detayları üzerinde biraz çalışmalıyız.

"Bu nedenle, iyi bir tur zamanı elde etmek ve sıralama turlarında daha güçlü olmak için neye ihtiyacımız olduğunu takımla birlikte anlamamız gerekiyor çünkü normalde sahip olduğum hız, sıralama turlarında sınırları iyice zorlandığımdaki hızımdan çok farklı değil."

"Yani, bunu anlamak zor ama bir çözüm bulacağız."