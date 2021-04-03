MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
28 Mar
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Doha GP
04 Nis
FP3:
01 Saat
:
35 Dakika
:
06 Saniye
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
08 Nis
Ertelendi
R
MotoGP
Americas GP
15 Nis
Ertelendi
R
MotoGP
Portekiz GP
18 Nis
FP1:
12 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İspanya GP
02 May
Yarış:
29 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Fransa GP
16 May
Yarış:
43 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İtalya GP
30 May
Yarış:
57 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Katalan GP
06 Haz
Yarış:
64 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Almanya GP
20 Haz
Yarış:
78 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Hollanda GP
27 Haz
Yarış:
85 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Finlandiya GP
11 Tem
Yarış:
99 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
15 Ağu
Yarış:
134 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Britanya GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
148 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Aragon GP
12 Eyl
Yarış:
162 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
19 Eyl
Yarış:
169 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Japonya GP
03 Eki
Yarış:
182 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
10 Eki
Yarış:
189 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avustralya GP
24 Eki
Yarış:
203 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
31 Eki
Yarış:
210 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
14 Kas
Yarış:
225 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Binder, "hassas" Rossi'nin "saygısızlık" yorumlarına katılmıyor Sonraki / Rossi, Doha GP sıralama turlarının öncesinde ‘’yeterince hızlı değil’’
MotoGP / Doha GP / Haberler

Mir, strateji hatası nedeniyle ikinci bölümü kaçırdıklarını düşünüyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

MotoGP'nin son şampiyonu Joan Mir, ikinci antrenman seansında yaptıkları bir hata nedeniyle Doha GP için sıralama turlarının ikinci bölümüne kalamadığını düşünüyor.

Mir, strateji hatası nedeniyle ikinci bölümü kaçırdıklarını düşünüyor

Suzuki sürücüsü, cuma günkü antrenman seanslarını 13. sırada tamamladı, ancak ilk ona girmeyi sadece 0.098 saniye ile kaçırdı.

Üçüncü antrenman seansındaki şartların çok sıcak olması nedeniyle zaman turlarının gelişmesi beklenmiyor, bundan ötürü Mir bir kez daha sıralama turlarının ilk bölümünde mücadele edecek gibi duruyor.

Mir başlangıçta Katar GP'den kalan ısıtılmış bir lastik kullandı. Bu, MotoGP'de kullanılan yaygın bir uygulama ve buna karşılık bu lastiklerin Doha GP'deki performansı yeterince iyi değildi.

Sonunda İspanyol sürücü, yeni lastiğe geçtiğinde artık çok geçti ve sadece bir tur attı.

Mir şöyle dedi: "Hissiyat güzel, ancak strateji tarafında tamamen batırdık. Başlangıçta önceden ısıtılmış lastikleri kullandığımız için, zaman turu kaydetmek için sadece bir zaman turum vardı ve ikinci bir turu atamadım."

"Zamanımız doldu ve stratejiyi doğru yapmadık. Ayrıca ikinci bölüme kolayca ulaşabileceğimiz bir pakete sahip değiliz ve işler tamamen yolunda gitmezse hemen geride kalıyoruz. Bir tur daha atabilseydik, kaybettiğimiz o 0.1 saniyeyi kazanmış olurduk. Ancak zamanımız doldu."

Mir, hatanın ne olduğu sorusuna, “Hata, ilk iki lastik setiyle çok fazla tur atmamızdı. Beni pite çağırdıklarında motosikleti değiştirmek zorunda kaldım, çünkü orada lastikleri veya ayarı değiştirmek için daha fazla zaman yoktu. İkinci motosikletle piste çıktım ve zamanım yoktu. Hepimiz çok yakındık, 0.1 saniye içindeydik ve bir şey yanlışsa her şey yanlış oluyor."

"Bazen bir önceki GP'den kalan bir lastiği kullanmak zorunda kalıyoruz ve böyle bir lastik artık yepyeni bir lastik kadar iyi olmuyor."

“Sonunda iyi lastikler takmamız gerektiği için beni pite aldılar ve geç kaldık."

Bir önceki hafta sonuna göre pist koşullarının değişmesi, Mir'in tek tur temposunu da olumsuz etkiledi.

Ancak yarış temposunda durumun kötü olmadığı görüşünde.

"Tur zamanı kaydetmekte her zamankinden daha fazla zorlanıyorum. Ne kadar çok denersem o kadar kötü oluyor ve herkes motosikletini çok fazla geliştiriyor, bizim de motosikletimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bundan memnun olduğumu söyleyemem."

"Kullanılmış lastiklerle uzun sürüşler yaptık ve tur süreleri o kadar da kötü değildi, bu yüzden yarış temposuyla ilgili herhangi bir performans kaybı yoktu."

"Ancak tur zamanında en iyisini yapamadık ve bu yüzden mutlu değilim."

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Binder, "hassas" Rossi'nin "saygısızlık" yorumlarına katılmıyor

Önceki haber

Binder, "hassas" Rossi'nin "saygısızlık" yorumlarına katılmıyor

Sonraki haber

Rossi, Doha GP sıralama turlarının öncesinde ‘’yeterince hızlı değil’’

Rossi, Doha GP sıralama turlarının öncesinde ‘’yeterince hızlı değil’’
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Doha GP
Pilotlar Joan Mir
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

3 ay
2
Formula 1

Jos Verstappen, Hamilton'ın üçüncü kez pite girmesini beklemiş

59 dk
3
Formula 1

Wolff: “Bahreyn’deki galibiyete rağmen Red Bull ile aramızdaki farkı kapatmak zor olacak"

3s
4
Formula 1

Magnussen, Red Bull’un teklifini reddetmesinin sebebini açıkladı

16s
5
Formula 1

Düşük eğim konsepti, Aston Martin'i nasıl dönüm noktasına getirdi?

17s
Son Haberler
Rossi, Doha GP sıralama turlarının öncesinde ‘’yeterince hızlı değil’’
MOTOGP

Rossi, Doha GP sıralama turlarının öncesinde ‘’yeterince hızlı değil’’

29dk
Mir, strateji hatası nedeniyle ikinci bölümü kaçırdıklarını düşünüyor
MOTOGP

Mir, strateji hatası nedeniyle ikinci bölümü kaçırdıklarını düşünüyor

2s
Binder, "hassas" Rossi'nin "saygısızlık" yorumlarına katılmıyor
MOTOGP

Binder, "hassas" Rossi'nin "saygısızlık" yorumlarına katılmıyor

2s
Miller ikinci antrenman seansındaki turunun silinmesinden korkmuş
MOTOGP

Miller ikinci antrenman seansındaki turunun silinmesinden korkmuş

4s
Doha MotoGP 2. antrenman: Miller lider, Ducati 1-2-3!
MOTOGP

Doha MotoGP 2. antrenman: Miller lider, Ducati 1-2-3!

16s
Son Videolar
Katar MotoGP yarış özeti 02:24
MotoGP
29 Mar 2021

Katar MotoGP yarış özeti

MotoGP Katar Grand Prix'si Başlangıç Gridi 00:38
MotoGP
28 Mar 2021

MotoGP Katar Grand Prix'si Başlangıç Gridi

Herkes Joan Mir'e karşı ... Marc Márquez'in yokluğunda tabii 02:56
MotoGP
26 Mar 2021

Herkes Joan Mir'e karşı ... Marc Márquez'in yokluğunda tabii

Melandri: 11:45
MotoGP
26 Mar 2021

Melandri: "Lorenzo? En kötü anlarda hep yanlış bir şeyler söylüyor"

MotoGP 2021: Pol Espargaró, Honda'nın yakın geçmişine meydan okuyor 02:29
MotoGP
24 Mar 2021

MotoGP 2021: Pol Espargaró, Honda'nın yakın geçmişine meydan okuyor

Daha fazlası
Lewis Duncan
Resmi: Marquez, Katar'daki ilk iki MotoGP yarışını kaçıracak!
MotoGP / Haberler

Resmi: Marquez, Katar'daki ilk iki MotoGP yarışını kaçıracak!

Morbidelli: "Yamaha'nın 2021 MotoGP güncellemeleri 'kayda değer'"
MotoGP / Haberler

Morbidelli: "Yamaha'nın 2021 MotoGP güncellemeleri 'kayda değer'"

Bagnaia, Ducati'de "2 numara" gibi hissetmiyor
MotoGP / Haberler

Bagnaia, Ducati'de "2 numara" gibi hissetmiyor

Daha fazlası
Joan Mir
Mir, Katar'daki sıralama turları sonucundan memnun değil Katar GP
MotoGP / Haberler

Mir, Katar'daki sıralama turları sonucundan memnun değil

Mercedes, Hamilton ve Mir, Laureus Dünya Spor Ödülleri adayları arasında
GENEL / Son dakika

Mercedes, Hamilton ve Mir, Laureus Dünya Spor Ödülleri adayları arasında

Brivio, Suzuki'nin neden Lorenzo yerine Mir'i seçtiğini açıkladı
MotoGP / Son dakika

Brivio, Suzuki'nin neden Lorenzo yerine Mir'i seçtiğini açıkladı

Çok Okunanlar Bugün

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Jos Verstappen, Hamilton'ın üçüncü kez pite girmesini beklemiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Jos Verstappen, Hamilton'ın üçüncü kez pite girmesini beklemiş

Wolff: “Bahreyn’deki galibiyete rağmen Red Bull ile aramızdaki farkı kapatmak zor olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: “Bahreyn’deki galibiyete rağmen Red Bull ile aramızdaki farkı kapatmak zor olacak"

Magnussen, Red Bull’un teklifini reddetmesinin sebebini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Magnussen, Red Bull’un teklifini reddetmesinin sebebini açıkladı

Düşük eğim konsepti, Aston Martin'i nasıl dönüm noktasına getirdi?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Düşük eğim konsepti, Aston Martin'i nasıl dönüm noktasına getirdi?

Palmer: ‘’Max’ın ceza alacağı belliydi’'
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Palmer: ‘’Max’ın ceza alacağı belliydi’'

Briatore: "Red Bull, Verstappen'i pite geç aldı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Briatore: "Red Bull, Verstappen'i pite geç aldı"

Webber: ‘’F1, bir sonraki Alonso’yu aramaya başlamalı’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Webber: ‘’F1, bir sonraki Alonso’yu aramaya başlamalı’’

Son Haberler

Rossi, Doha GP sıralama turlarının öncesinde ‘’yeterince hızlı değil’’
MOTOGP MotoGP / Haberler

Rossi, Doha GP sıralama turlarının öncesinde ‘’yeterince hızlı değil’’

Mir, strateji hatası nedeniyle ikinci bölümü kaçırdıklarını düşünüyor
MOTOGP MotoGP / Haberler

Mir, strateji hatası nedeniyle ikinci bölümü kaçırdıklarını düşünüyor

Binder, "hassas" Rossi'nin "saygısızlık" yorumlarına katılmıyor
MOTOGP MotoGP / Haberler

Binder, "hassas" Rossi'nin "saygısızlık" yorumlarına katılmıyor

Miller ikinci antrenman seansındaki turunun silinmesinden korkmuş
MOTOGP MotoGP / Haberler

Miller ikinci antrenman seansındaki turunun silinmesinden korkmuş

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.