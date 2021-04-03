Mir, strateji hatası nedeniyle ikinci bölümü kaçırdıklarını düşünüyor

Suzuki sürücüsü, cuma günkü antrenman seanslarını 13. sırada tamamladı, ancak ilk ona girmeyi sadece 0.098 saniye ile kaçırdı.

Üçüncü antrenman seansındaki şartların çok sıcak olması nedeniyle zaman turlarının gelişmesi beklenmiyor, bundan ötürü Mir bir kez daha sıralama turlarının ilk bölümünde mücadele edecek gibi duruyor.

Mir başlangıçta Katar GP'den kalan ısıtılmış bir lastik kullandı. Bu, MotoGP'de kullanılan yaygın bir uygulama ve buna karşılık bu lastiklerin Doha GP'deki performansı yeterince iyi değildi.

Sonunda İspanyol sürücü, yeni lastiğe geçtiğinde artık çok geçti ve sadece bir tur attı.

Mir şöyle dedi: "Hissiyat güzel, ancak strateji tarafında tamamen batırdık. Başlangıçta önceden ısıtılmış lastikleri kullandığımız için, zaman turu kaydetmek için sadece bir zaman turum vardı ve ikinci bir turu atamadım."

"Zamanımız doldu ve stratejiyi doğru yapmadık. Ayrıca ikinci bölüme kolayca ulaşabileceğimiz bir pakete sahip değiliz ve işler tamamen yolunda gitmezse hemen geride kalıyoruz. Bir tur daha atabilseydik, kaybettiğimiz o 0.1 saniyeyi kazanmış olurduk. Ancak zamanımız doldu."

Mir, hatanın ne olduğu sorusuna, “Hata, ilk iki lastik setiyle çok fazla tur atmamızdı. Beni pite çağırdıklarında motosikleti değiştirmek zorunda kaldım, çünkü orada lastikleri veya ayarı değiştirmek için daha fazla zaman yoktu. İkinci motosikletle piste çıktım ve zamanım yoktu. Hepimiz çok yakındık, 0.1 saniye içindeydik ve bir şey yanlışsa her şey yanlış oluyor."

"Bazen bir önceki GP'den kalan bir lastiği kullanmak zorunda kalıyoruz ve böyle bir lastik artık yepyeni bir lastik kadar iyi olmuyor."

“Sonunda iyi lastikler takmamız gerektiği için beni pite aldılar ve geç kaldık."

Bir önceki hafta sonuna göre pist koşullarının değişmesi, Mir'in tek tur temposunu da olumsuz etkiledi.

Ancak yarış temposunda durumun kötü olmadığı görüşünde.

"Tur zamanı kaydetmekte her zamankinden daha fazla zorlanıyorum. Ne kadar çok denersem o kadar kötü oluyor ve herkes motosikletini çok fazla geliştiriyor, bizim de motosikletimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bundan memnun olduğumu söyleyemem."

"Kullanılmış lastiklerle uzun sürüşler yaptık ve tur süreleri o kadar da kötü değildi, bu yüzden yarış temposuyla ilgili herhangi bir performans kaybı yoktu."

"Ancak tur zamanında en iyisini yapamadık ve bu yüzden mutlu değilim."

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images