Mir, son yarışların ardından mental olarak çökmüş

2020 MotoGP dünya şampiyonu, Suzuki’nin gelişim yarışında geride kalması sebebiyle bu sene zorlu bir sezon geçirdi ve sadece beş podyum alabildi.

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen COTA’da sekizinci olan İspanyol sürücü, 18. başladığı ikinci Misano yarışında ise ikinci turda kaza yaparak yarış dışı kalmıştı.

Algarve GP öncesi cuma günü güçlü gözüken Mir, son iki yarışta mental olarak çöktüğünü ve geçen sene Aralık ayından bu yana ilk kez antrenmanlara ara verdiğini söyledi.

Mir, “Bu zor, çünkü Misano’dan sonra bir hafta ara verdim. Çünkü buna ihtiyacım vardı, enerjimi yeniden toplamam gerekiyordu.”

“Belki bir hafta izin yapmak, sizin kulağınıza normal gelebilir. Ancak benim için, antrenmandan ve motosikletten uzak kalmak için uzun bir süre.”

“Yani geçtiğimiz Aralık ayından bu yana bir hafta bile antrenmanlara ara vermemiştim.”

“Bu yüzden bu araya ihtiyacım vardı. Zorlu iki yarışın ardından mental olarak biraz çökmüştüm.”

“Bu aranın ardından gelip yeniden rekabetçi olmak güzel.”

“Sadece ilk gün geride kaldı ancak yeniden şarj olmuş hissediyorum ve iyi bir hafta sonu geçirmek için tamamen hazırım, motiveyim ve önemli olan şey de bu.”

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Geçen sene şampiyon olduğumda, sezonu Portimao’da tamamlamıştık ve sonraki salı günü motokros antrenmanı yapıyordum.”

“Şampiyonluk, mental olarak bana, yeniden bunu denemek ve daha aç olmak için ekstra motivasyon vermişti.”

“Bu kendime uyguladığım bir baskı ve bundan dolayı normalde dışarıdan baskı hissetmiyorum. Çünkü normalde kendime uyguladığım baskı çok daha fazla.”

“Ancak sonrasında Aralık ayında bir hafta izin yaptım, ama sonrasında hep antrenman yaptım ve mental olarak sadece gelişmeye ve daha iyi olmaya odaklandım.”

“Sezonun sonu yaklaşıyor ve son iki yarışı en iyi performansımla tamamlamaya çalışmak ve biraz uzaklaşmak için bir hafta ara vermem gerekiyordu.”

“Antrenmanda iyi olmak, her zaman iyi antrenman yapmak önemli. Ancak ayrıca dinlenmek de çok iyi. Bu da antrenman yapmak kadar önemli. Bu yüzden bu konuda da biraz daha gelişmem gerekiyor.” dedi.