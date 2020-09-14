Mir: “Son turda Rossi’yi geçişimi asla unutmayacağım”

Mir, Misano’da gerçekleştirilen yarışın ilk turunun sonunda sekizinci ve 17. turda da altıncı sıradaydı.

Yarışın ilerleyen bölümlerinde Mir, takım arkadaşı Alex Rins’in Rossi ile üçüncülük için savaşırken yaptığı hatadan faydalanarak son tur öncesinde dördüncülüğe yükseldi.

Son turun 10. virajında da cesur bir atakla Rossi’yi geride bırakan Mir, üçüncülüğü çalmayı başardı.

Rossi’nin kendi evinde podyuma çıkmasını engellediği için üzgün olduğunu belirten İspanyol sürücü, buna rağmen MotoGP’deki ikinci podyumunu almasını sağlayan atağı “asla unutmayacağını” söyledi.

Yarış sonrasında konuşan Mir, “Bugün için çok mutluyum. Gerçekten iyi bir iş yaptık, %100’ümüzü verdik. Podyum savaşını hiç bırakmadık.”

“Başlarda, podyum için savaşan grubu takip etmek için yol tutuş bulmakta oldukça zorlandım.”

“Sonrasında lastiği biraz daha kullandıkça, hızlı virajlarda biraz daha denge elde edebildim ve iyi tur zamanları kolayca gelmeye başladı.”

“Daha sonra podyum için savaşanlarla arayı kapatmaya başladım. Ve bu tempoda podyumun mümkün olduğunu düşündüm. Franco (Morbidelli) ise çoktan uzaklaşmıştı.”

“Sonra Alex’i geçtim ve son turda Valentino ile olan mücadele çok güzeldi. Bu, hiç unutmayacağım bir şey. Güzel bir hamleydi.”

“Onun için üzgünüm, çünkü gerçekten iyi bir iş yaptı, iyi bir yarış çıkarttı. Ancak bugün benim günümdü.” ifadelerini kullandı.

Rins ise podyumun sadece 2 saniye gerisinde beşinci sırada yer aldı, ancak hâlâ tam olarak iyileşmeyen sağ kolundaki sakatlık yüzünden son üç turda sürüş yapmanın imkansız olduğunu söyledi.

Rins, “Podyumda olmamak çok üzücü, çünkü ikinci ve dördüncü antrenmanlarda öğrendiğimiz şeyleri gösterebildik, ritim çok iyiydi.”

“Yarışın başı ve ortaları benim için mükemmeldi, Valentino’yla arayı iki saniye kapatmıştık.”

“Ancak onun arkasına geldiğimde, onunla savaşmaya ve geçiş denemelerine başladım.”

“Ancak o çok akıllıydı, kapıyı çok iyi kapatıyordu. Bitime 10 tur kala, sağ kolumda sıkıntı yaşamaya başladım.”

“Son üç turda sürüş yapmak imkansızdı. Sonuç olarak, fiziksel kondisyonum henüz %100 değil.”

“Omzumda ağrı hissetmiyorum ama omuz etrafındaki kaslarda eksiklik yaşıyorum. Bu sebeple, kolumu çok zorluyordum.” şeklinde konuştu.