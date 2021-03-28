Mir, Katar'daki sıralama turları sonucundan memnun değil

Suzuki sürücüsü ikinci sıralama seansına çıktı ancak 10. olabildi ve pole pozisyonunu alan Francesco Bagnaia’dan neredeyse iki saniye daha yavaştı.

Mir konuyla ilgili şunları söyledi: ’’Sıralama turlarından mutlu değilim.’’

‘’Hâlâ çok eksiğimiz var, ne kadar denersem deneyeyim, sonuç buydu. Mutlu değilim ancak yarın harika bir yarış geçireceğimizden eminim. Yine de bence en kötü pozisyonlardan başlıyoruz.’’

‘’Bütün hafta sonu boyunca motosikleti durdurmakta güçlük çektim. Frenlerde ve virajlara girerken sınırdaydım.’’

‘’Bunu düzeltmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer herkesin tur zamanlarına bakarsanız, ilk başlarda tur zamanlarımda çok tutarlı değildim çünkü bir sektörü iyi geçiyordum ancak sonrasını yapamıyordum çünkü çok fazla deniyordum.’’

‘’Yüksek ihtimalle çok agresiftim ve bu her şeyi daha da kötüleştirdi. İdeal tur zamanı çok daha iyiydi. Çalışmaya tur zamanlarından başlayabiliriz, şu an olduğumuz yer o kadar da uzak değil.’’

‘’Bu büyük ihtimalle gerçek durumumuz değil. Ancak hâlâ birkaç onluk eksiğimiz var.’’

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

‘’Gerçekçi bakarsak bence yarışta 1:54’ün altında dereceler yapmamız gerekiyor.’’

‘’Yani, mutlu değilim çünkü motosikletin %100’ünü alamadım. Çok denedim ancak harika bir iş çıkaramadım.’’

Mir, aynı zamanda her yönden biraz geride kalan ön lastiklerle birden fazla tur atamadığı için sıralama turlarının çok karmaşık geçtiğini de ekledi.

Sıralamanın ardından Mir ayrıca, birinci bölümde yeşil ışık yanmadan pit yolundan çıktığı için 1000 Euro’luk bir cezaya tâbi tutuldu.