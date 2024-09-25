Mir: "Honda'nın Misano’da aldığı puanlar gerçek performansını yansıtıyor"

2020 dünya şampiyonu Joan Mir, Honda'nın Misano'daki Emilia Romagna Grand Prix'sinde elde ettiği çifte puan sonucunun gerçek performanslarını yansıttığını söyledi.



Mir, yarışta Raul Fernandez ile temas yaşamasına rağmen 11. sırada finiş görerek Honda'nın bu sezonki en iyi sonucunu yeniden elde etti.



Joan Mir'in takım arkadaşı Luca Marini ise yarışı 12. sırada tamamladı.

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda'nın performansını değerlendiren Mir şunları söyledi: "Yarışta daha iyiydim, tempom güçlüydü."

"Titreşimleri azaltmamız büyük bir fark yarattı. Bu sonuç gerçek bir başarı. Portekiz ya da Jerez'deki sonuçlarımla kıyaslanamaz."

"Yine de bu 11.'lik, gerçek bir sonuç ve bununla gurur duymalıyız."

Mir, Honda’nın hala sorunları olduğunu vurgularken umutlanmak istemediğini belirtti: "Pistte bunu göstermediğimiz sürece iyimser olamam. Hayal kırıklığı yaşamamak için sadece işime odaklanıyorum."