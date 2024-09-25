Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
MotoGP Endonezya GP

Mir: "Honda'nın Misano’da aldığı puanlar gerçek performansını yansıtıyor"

Joan Mir, Honda’nın Emilia Romagna Grand Prix'sinde elde ettiği puanların takımın gerçek seviyesini gösterdiğini söyledi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
1020373637-LAT-20240920-SPA-04H24-EG-NoDate-62585_HiRes

2020 dünya şampiyonu Joan Mir, Honda'nın Misano'daki Emilia Romagna Grand Prix'sinde elde ettiği çifte puan sonucunun gerçek performanslarını yansıttığını söyledi.

Mir, yarışta Raul Fernandez ile temas yaşamasına rağmen 11. sırada finiş görerek Honda'nın bu sezonki en iyi sonucunu yeniden elde etti.

Joan Mir'in takım arkadaşı Luca Marini ise yarışı 12. sırada tamamladı.

Joan Mir, Repsol Honda Team

Joan Mir, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda'nın performansını değerlendiren Mir şunları söyledi: "Yarışta daha iyiydim, tempom güçlüydü."

"Titreşimleri azaltmamız büyük bir fark yarattı. Bu sonuç gerçek bir başarı. Portekiz ya da Jerez'deki sonuçlarımla kıyaslanamaz."

"Yine de bu 11.'lik, gerçek bir sonuç ve bununla gurur duymalıyız."

Mir, Honda’nın hala sorunları olduğunu vurgularken umutlanmak istemediğini belirtti: "Pistte bunu göstermediğimiz sürece iyimser olamam. Hayal kırıklığı yaşamamak için sadece işime odaklanıyorum."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Michelin, Bagnaia'nın Misano'daki 'garip' lastik sorununa yanıt verdi

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Marko: "Ricciardo, katil içgüdüsünü kaybetti"

Marko: "Ricciardo, katil içgüdüsünü kaybetti"

Formula 1
Marko: "Ricciardo, katil içgüdüsünü kaybetti"
Resmi: Lawson, sezonun kalanında Ricciardo'nun koltuğunda mücadele edecek

Resmi: Lawson, sezonun kalanında Ricciardo'nun koltuğunda mücadele edecek

Formula 1
Singapur GP
Resmi: Lawson, sezonun kalanında Ricciardo'nun koltuğunda mücadele edecek
Resmi: VCARB, Ricciardo'nun takımdan ayrılacağını açıkladı

Resmi: VCARB, Ricciardo'nun takımdan ayrılacağını açıkladı

Formula 1
Singapur GP
Resmi: VCARB, Ricciardo'nun takımdan ayrılacağını açıkladı
Joan Mir
Daha fazlası
Joan Mir
Honda, Avusturya Grand Prix'sine yeni bir motor konfigürasyonu ile geliyor

Honda, Avusturya Grand Prix'sine yeni bir motor konfigürasyonu ile geliyor

MotoGP
Avusturya GP
Honda, Avusturya Grand Prix'sine yeni bir motor konfigürasyonu ile geliyor
Resmi: Honda, Joan Mir ile çok yıllık anlaşma imzaladı!

Resmi: Honda, Joan Mir ile çok yıllık anlaşma imzaladı!

MotoGP
Resmi: Honda, Joan Mir ile çok yıllık anlaşma imzaladı!
Mir, iki yıldır yaşadıklarına rağmen neden Honda'da kalmak istiyor?

Mir, iki yıldır yaşadıklarına rağmen neden Honda'da kalmak istiyor?

MotoGP
Hollanda GP
Mir, iki yıldır yaşadıklarına rağmen neden Honda'da kalmak istiyor?
Repsol Honda Team
Daha fazlası
Repsol Honda Team
Honda, sezon sonunda emekli olacak Espargaro ile test ekibine katılmak üzere anlaştı!

Honda, sezon sonunda emekli olacak Espargaro ile test ekibine katılmak üzere anlaştı!

MotoGP
Honda, sezon sonunda emekli olacak Espargaro ile test ekibine katılmak üzere anlaştı!
Honda, Joan Mir'in kontratını iki yıl daha uzattı

Honda, Joan Mir'in kontratını iki yıl daha uzattı

MotoGP
Honda, Joan Mir'in kontratını iki yıl daha uzattı
Mir: "Honda güncellemelerle iki ileri bir geri gidiyor"

Mir: "Honda güncellemelerle iki ileri bir geri gidiyor"

MotoGP
Katalonya GP
Mir: "Honda güncellemelerle iki ileri bir geri gidiyor"

Son Haberler

McLaren, Sauber'in ilgisi karşısında Bortoleto'yu hangi konularda uyardı?

McLaren, Sauber'in ilgisi karşısında Bortoleto'yu hangi konularda uyardı?

F1 Formula 1
Singapur GP
McLaren, Sauber'in ilgisi karşısında Bortoleto'yu hangi konularda uyardı?
Marko: "Ricciardo, katil içgüdüsünü kaybetti"

Marko: "Ricciardo, katil içgüdüsünü kaybetti"

F1 Formula 1
Marko: "Ricciardo, katil içgüdüsünü kaybetti"
Resmi: Lawson, sezonun kalanında Ricciardo'nun koltuğunda mücadele edecek

Resmi: Lawson, sezonun kalanında Ricciardo'nun koltuğunda mücadele edecek

F1 Formula 1
Singapur GP
Resmi: Lawson, sezonun kalanında Ricciardo'nun koltuğunda mücadele edecek
Resmi: VCARB, Ricciardo'nun takımdan ayrılacağını açıkladı

Resmi: VCARB, Ricciardo'nun takımdan ayrılacağını açıkladı

F1 Formula 1
Singapur GP
Resmi: VCARB, Ricciardo'nun takımdan ayrılacağını açıkladı

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye