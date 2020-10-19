Mir: “Şampiyonluğu, rakiplerimden daha az önemsiyorum”

Suzuki sürücüsü, Aragon’daki podyum finişinin ardından 2020’de ilk kez şampiyona liderliğine yükseldi ve Fabio Quartararo’nun 6 puan önünde yer alıyor.

Mir, şampiyonada ilk dört sırada yer alan sürücüler arasında Ağustos ayındaki Çekya GP’den bu yana en çok puan toplayan ve en çok podyuma çıkan isim konumunda. Ancak bu dört isim arasında yarış kazanamayan tek isim.

Mir, şampiyonluğu her geçen yarışta daha fazla önemsediğini ancak önceliğinin yarış kazanmak olduğunu söyledi.

Kendisini en güçlü şampiyonluk adayı olarak görüp görmediği sorulduğunda Mir, “Ciddi bir istikrar gösterdiğimiz doğru. Muhtemelen şampiyonadaki en zorlu taraf, bazı sorunlara rağmen her zaman podyumda yer almak. Motosiklet mükemmel olduğunda işler daha kolay. Aslında kolay değil, ancak motosiklet ve diğer şeyler sizin lehinize ilerlediğinde daha kolay oluyor.”

“Ancak önemli olan şey, iyi sonuçlar alma konusunda zorlandığınızda istikrarlı olmak ve bu yüzden şu anda liderim. Tüm yarışlarda kilit nokta buydu. Ve ayrıca şampiyonaya olan yaklaşımım da önemli. Adım adım, yarış yarış düşünüyorum ve şampiyonluğu çok fazla önemsemiyorum.”

“Her yarış daha fazla önemsiyorum, ancak muhtemelen diğerleri kadar değil. Şampiyonluğu onlar kadar istiyorum, ancak istediğim şeyin galibiyet olduğunu biliyorum. Bu yüzden, yarışlara yaklaşımımı değiştirmeyeceğim, bu şekilde devam edeceğim.”

“Galibiyet almaya çalışacağım ve sonrasında yeterli puan avantajım olursa şampiyonluğu düşünmeye başlayacağım.”

“Şu anda en istikrarlı sürücü olduğumu düşünüyorum, bundan ötürü liderliği koruyabileceğimizi düşünüyorum. Ancak sonraki yarışa, şampiyonluğu korumak için gitmeyeceğim.”

“Bu büyük bir hata olur. Yarıştan yarışa düşüneceğim, galibiyetler ve podyumlar almaya çalışacağım. Son iki yarışta nerede olduğumuza bakacağım ve bazı planlar yapmaya başlayacağız.” ifadelerini kullandı.