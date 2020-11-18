Mir: "Şampiyon olmama rağmen yarış tam bir kabustu"

Mir, 12. sıradan başladığı Valencia yarışını yedinci sırada tamamladı ve kariyerinin ilk MotoGP dünya şampiyonluğunu ede etti.

Geçen hafta Ricardo Tormo Pisti'nde kazanmasına rağmen Mir, bu hafta sonu çok fazla zorlandığını ve bunun sebebini anlamadığını belirtti.

Mir, "Bu yarış bir kabustu."

“Bu yarışta, bu sezonki diğer tüm yarışlara kıyasla daha fazla zorlandım. Durumu anlamak güç, çünkü ne olduğunu bilmiyorum."

"Yarış umurumda değil, şampiyonluğu kazandık. Ama çok acı çektiğim doğru."

"Büyük zorluklar yaşadım ve normalde olduğu kadar rahat sürüş yapamadım. Ancak gelecekte bunun için çalışacağız." dedi.

Mir bu sonuçla Suzuki tarihinde şampiyon olan 6. pilot oldu. Bunu markanın 100. yıl dönümünde yaptı.

Suzuki’nin 2000’den bu yanaki ilk şampiyonluğunu kazanmanın ne anlama geldiği sorulduğunda Mir, "Benim için bu, Suzuki ile anlaşmamın temel sebebiydi."

"Benim için elbette herhangi bir üreticiyle şampiyonluk kazanmak inanılmaz bir şey, sonuçta hedef bu."

“Ama ikinci yılda motosiklette bu potansiyelin olmasını beklemiyordum ve o noktada Suzuki ile devam edecek kadar cesurdum. "

"Sonuç olarak durum öyleydi. Suzuki ile şampiyon olmak, normalden daha fazla anlam ifade ediyor." dedi.

Mir, Suzuki ile şampiyon olan Barry Sheene, Marco Lucchinelli, Franco Uncini, Kevin Schwantz ve Kenny Roberts Jr'a katılmış oldu.