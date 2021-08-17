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MotoGP / Avusturya GP Haberler

Mir: "Şampiyon olmak istiyorsak, en az 2 yarış kazanmalıyız"

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, Şef Editör

Son MotoGP Dünya Şampiyonu Joan Mir, bu sene de şampiyon olmak istiyorsa 2 ya da 3 yarış kazanması gerektiğini söyledi.

Mir: "Şampiyon olmak istiyorsak, en az 2 yarış kazanmalıyız"

Şu ana kadar geride kalan 11 yarışta sadece 3 defa podyuma çıkmayı başaran Mir, şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun 47 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

Suzuki sürücüsü Avusturya'daki kaotik sonuçlanan yarışı yağmur lastiklerine geçmesinin ardından 4. sırada tamamladı ve Quartararo'nun 7. olmasıyla farkı bir miktar kapatmış oldu.

Geçen sene tek bir galibiyetle şampiyon olmayı başaran Mir, "Bu sene şampiyonluğu almak istiyorsanız en az 2-3 yarış kazanmanız gerektiğini düşünüyorum."

"Bizim için daha iyi yarışlar geliyor. Bazı yarışlarda fırsatı kullanabileceğimizi düşünüyorum."

"Ancak bizim için önemli olan bu yarışta olduğu gibi motosikletin üzerinde kalmak, gelişmeye devam etmek ve tabii ki yarışlar kazanmak."

"Kilit nokta bu olacak. Şampiyonluk için en az 2 yarış kazanmamız gerek. Buna ihtiyacımız olmazsa şaşırırım." dedi.

Avusturya'da pite girme kararı almasını değerlendiren Mir, yarışı kazanan Brad Binder'ın pist üstünde kalma kumarının doğru karar olduğunu ancak kendisinin şampiyonadaki pozisyonunu düşünerek pite girdiğini söyledi.

Mir, "Dürüst olmak gerekirse aklımda pist üstünde kalmak vardı çünkü geride sadece 3 tur kalmıştı. Binder pistte kaldığı için, biz de galibiyet mücadelesi verebilirdik."

"Diğer taraftan, orada belli bir grubun içerisindeydim. Doğrudan rakiplerim olan Fabio, Bagnaia gibi isimlerin pite girdiğini gördüm. Bunun üzerine kolay bir tercih oldu. Sadece onları takip etmiş oldum."

"Ama pistte kalmamız ya da o anda lastik değiştirmek için pite girmemiz muhtemelen aynı seçenekti."

"Tabii ki şampiyonada farklı bir pozisyonda olsaydım, pistte kalmayı tercih ederdim. Bu açıdan Binder'in doğru karar verdiğini düşünüyorum."

"Ancak biz puan kazanma ve bir şeyleri doğru yapma gibi farklı şeyleri de düşünmek zorundayız." dedi.

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