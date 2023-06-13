Önceki / Alex Marquez, ilk virajda az kalsın "altına edecekmiş"
MotoGP / İtalya GP Haberler

Mir, sakatlığı nedeniyle Almanya MotoGP yarışına katılamayacak

Honda'dan Joan Mir, Mugello'daki kazada elini sakatladıktan sonra bu hafta sonu yapılacak MotoGP Almanya Grand Prix'sinde yarışmayacak.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Joan Mir, Repsol Honda Team

2020 Dünya Şampiyonu İtalya GP'sinin ikinci antrenman seansında kaza yaptı ve sağ elinin küçük parmağını kırdı.

Bu hafta sonu Sachsenring'de yarışabilecek kadar formda olma umuduyla İtalya GP'sinden çekildi.

Ancak Honda, İspanyol sürücünün Almanya GP'sinde yer almayacağını doğrulayarak kendisi için zaten kötü geçen sezonu daha da kötüleştirdi.

Mir'in yerine başkası yarışmayacak.

Suzuki'nin 2022 sonunda MotoGP'den ayrılmasının ardından Mir'in Honda fabrika takımına geçişi talihsizliklerle doluydu.

Şu ana kadar Portekiz ve Arjantin sprint yarışlarında, Amerika GP'sinde, İspanya'daki her iki yarışta ve Fransa'da kaza yaparak yalnızca beş puan toplayabildi.

Sezon boyunca yaptığı kaza sayısı 12 oldu ve bu, 2019'daki çaylak yılındaki rekoruyla eşleşti.

Mir, Fransa GP'sinden sonra, fabrika takımında RC213V ile zorlu yıllar geçiren Jorge Lorenzo ve Pol Espargaro gibi isimlerin Honda'da yaşadığı başarısızlıkları tekrarlamaktan 'korktuğunu' itiraf etti.

Joan Mir, Repsol Honda Team

Joan Mir, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

2020 Dünya Şampiyonu, LCR'den Alex Rins'in Mugello'daki sprint yarışında geçirdiği kazada sağ bacağını kırmasının ardından Almanya GP'sinde yer almayan tek Honda sürücüsü olmayacak.

Honda'nın 2023'teki tek kazananı olan ve Amerika GP'sinde zafere ulaşan Rins'in bacağına bir fiksatör takılması gerekti.

Rins'in bu hafta içinde bacağından bir ameliyat daha geçirecek ve Ağustos ayındaki Britanya GP'sine kadar yarışamayacak.

LCR bu hafta sonu Almanya'da Rins'in yerini doldurmayacak, yani Honda fabrika takımında Marc Marquez tarafından ve LCR'de Takaaki Nakagami tarafından temsil edilecek.

İtalya GP'sinde kaza yaparak 2023'te yarışlarda %100 finiş görememe rekorunu garantileyen Marquez, bu durumun mental açıdan zor olduğunu itiraf etti.

paylaşım
yorumlar

Alex Marquez, ilk virajda az kalsın "altına edecekmiş"
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
Alex Marquez, ilk virajda az kalsın "altına edecekmiş"

Alex Marquez, ilk virajda az kalsın "altına edecekmiş"

MotoGP
İtalya GP

Alex Marquez, ilk virajda az kalsın "altına edecekmiş" Alex Marquez, ilk virajda az kalsın "altına edecekmiş"

Quartararo: "Yarış boyunca geçiş yapmayı deneyemedim bile!"

Quartararo: "Yarış boyunca geçiş yapmayı deneyemedim bile!"

MotoGP
İtalya GP

Quartararo: "Yarış boyunca geçiş yapmayı deneyemedim bile!" Quartararo: "Yarış boyunca geçiş yapmayı deneyemedim bile!"

Quartararo: "Yamaha'nın test edilen parçaları kullanmaması sinir bozucu"

Quartararo: "Yamaha'nın test edilen parçaları kullanmaması sinir bozucu"

MotoGP
İtalya GP

Quartararo: "Yamaha'nın test edilen parçaları kullanmaması sinir bozucu" Quartararo: "Yamaha'nın test edilen parçaları kullanmaması sinir bozucu"

Joan Mir Daha fazlası
Joan Mir
Joan Mir, sakatlık nedeniyle İtalya GP'sinden çekildi!

Joan Mir, sakatlık nedeniyle İtalya GP'sinden çekildi!

MotoGP
İtalya GP

Joan Mir, sakatlık nedeniyle İtalya GP'sinden çekildi! Joan Mir, sakatlık nedeniyle İtalya GP'sinden çekildi!

Repsol Honda, Mir'in çekilmesinin ardından Arjantin GP'ye katılamayacak

Repsol Honda, Mir'in çekilmesinin ardından Arjantin GP'ye katılamayacak

MotoGP
Arjantin GP

Repsol Honda, Mir'in çekilmesinin ardından Arjantin GP'ye katılamayacak Repsol Honda, Mir'in çekilmesinin ardından Arjantin GP'ye katılamayacak

Mir, Portekiz MotoGP sprint yarışında Quartararo ile yaşadığı kaza için ceza aldı

Mir, Portekiz MotoGP sprint yarışında Quartararo ile yaşadığı kaza için ceza aldı

MotoGP
Portekiz GP

Mir, Portekiz MotoGP sprint yarışında Quartararo ile yaşadığı kaza için ceza aldı Mir, Portekiz MotoGP sprint yarışında Quartararo ile yaşadığı kaza için ceza aldı

Son Haberler

NASCAR ekibi, Le Mans'tan mutlu ayrılıyor

NASCAR ekibi, Le Mans'tan mutlu ayrılıyor

LM24 Le Mans
Le Mans 24 Saat

NASCAR ekibi, Le Mans'tan mutlu ayrılıyor NASCAR ekibi, Le Mans'tan mutlu ayrılıyor

Ocon, Alpine'in kaydettiği ilerlemeden memnun

Ocon, Alpine'in kaydettiği ilerlemeden memnun

F1 Formula 1
Kanada GP

Ocon, Alpine'in kaydettiği ilerlemeden memnun Ocon, Alpine'in kaydettiği ilerlemeden memnun

Russell: "Verstappen bu sezon 'daha az agresif'"

Russell: "Verstappen bu sezon 'daha az agresif'"

F1 Formula 1
Kanada GP

Russell: "Verstappen bu sezon 'daha az agresif'" Russell: "Verstappen bu sezon 'daha az agresif'"

Webber: "De Vries, bundan sonra çok daha iyi olacak"

Webber: "De Vries, bundan sonra çok daha iyi olacak"

F1 Formula 1
Kanada GP

Webber: "De Vries, bundan sonra çok daha iyi olacak" Webber: "De Vries, bundan sonra çok daha iyi olacak"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.