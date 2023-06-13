Mir, sakatlığı nedeniyle Almanya MotoGP yarışına katılamayacak

2020 Dünya Şampiyonu İtalya GP'sinin ikinci antrenman seansında kaza yaptı ve sağ elinin küçük parmağını kırdı.

Bu hafta sonu Sachsenring'de yarışabilecek kadar formda olma umuduyla İtalya GP'sinden çekildi.

Ancak Honda, İspanyol sürücünün Almanya GP'sinde yer almayacağını doğrulayarak kendisi için zaten kötü geçen sezonu daha da kötüleştirdi.

Mir'in yerine başkası yarışmayacak.

Suzuki'nin 2022 sonunda MotoGP'den ayrılmasının ardından Mir'in Honda fabrika takımına geçişi talihsizliklerle doluydu.

Şu ana kadar Portekiz ve Arjantin sprint yarışlarında, Amerika GP'sinde, İspanya'daki her iki yarışta ve Fransa'da kaza yaparak yalnızca beş puan toplayabildi.

Sezon boyunca yaptığı kaza sayısı 12 oldu ve bu, 2019'daki çaylak yılındaki rekoruyla eşleşti.

Mir, Fransa GP'sinden sonra, fabrika takımında RC213V ile zorlu yıllar geçiren Jorge Lorenzo ve Pol Espargaro gibi isimlerin Honda'da yaşadığı başarısızlıkları tekrarlamaktan 'korktuğunu' itiraf etti.

Joan Mir, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

2020 Dünya Şampiyonu, LCR'den Alex Rins'in Mugello'daki sprint yarışında geçirdiği kazada sağ bacağını kırmasının ardından Almanya GP'sinde yer almayan tek Honda sürücüsü olmayacak.

Honda'nın 2023'teki tek kazananı olan ve Amerika GP'sinde zafere ulaşan Rins'in bacağına bir fiksatör takılması gerekti.

Rins'in bu hafta içinde bacağından bir ameliyat daha geçirecek ve Ağustos ayındaki Britanya GP'sine kadar yarışamayacak.

LCR bu hafta sonu Almanya'da Rins'in yerini doldurmayacak, yani Honda fabrika takımında Marc Marquez tarafından ve LCR'de Takaaki Nakagami tarafından temsil edilecek.

İtalya GP'sinde kaza yaparak 2023'te yarışlarda %100 finiş görememe rekorunu garantileyen Marquez, bu durumun mental açıdan zor olduğunu itiraf etti.