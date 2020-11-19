Mir: “Rins’le rekabetimiz Suzuki’nin 2020’deki MotoGP başarısının bir parçası”

Valensiya Grand Prix’sinde elde ettiği 7.likle sezonun bitimine 1 yarış kala MotoGP şampiyonu ilan edilen Joan Mir, 2020 sezonu boyunca Avrupa GP’sindeki galibiyeti dahil 7 podyum elde ederken bunların 4’ünü takım arkadaşı Rins’le paylaştı.

Rins ise sezonun ilk yarışında geçirdiği ağır omuz travması sonrasında Aragon GP’sindeki galibiyeti dahil toplam 4 podyum görebildi.

2017’den beri Suzuki’de olan İspanyol sürücü, GSX-RR'nin gelişimini yönlendirme fırsatı da elde etti.

Geçtiğimiz Pazar günü Motorsport.com tarafından başarısında takım arkadaşının payı olup olmadığı sorulduğunda Mir: “Tabii ki. O, takımın bir parçası. O, Sylvian (Guintoli, test sürücüsü), kendi zamanında (Andrea, 2017-2018) Iannone, iyi bilgi verdi.”

“Suzuki’deki ilk 2 sürücü Maverick (Vinales) ve Aleix (Espargaro) ile Suzuki’nin yıl yıl çalışmaları motosikleti daha da iyiye götürüyor ve değişimi sağlıyordu.”

“Tabii ki daha uzun süre kalan ve daha çok bilgi veren Alex’ti. Her zaman çok iyi bir takım arkadaşıydı, pist üstünde bana ve Suzuki’ye çok saygı gösterdi.”

“Ve tabii ki ilk rakibim oydu. Geçen sene ve bu sene hep onun önünde kalmak istedim, o da beni yenmek istedi.”

“Bu da Suzuki’nin neredeyse her yarış podyuma çıkmasını sağlayan başarının bir parçası çünkü takım arkadaşınızı zorlarken gördüğünüzde siz de zorluyorsunuz.”

Suzuki’nin son 20 yıl içindeki tek şampiyonu olan Joan Mir böylelikle Japon markaya en üst ligde şampiyonluğu getiren şu meşhur isimlerin arasına katılmış oluyor: Barry Sheen, Marco Lucchinelli, Franco Uncini, Kevin Schwantz ve Kenny Roberts Jr.

2020 sezonunun bitimine son 1 yarış kalmışken Rins, şampiyonada Valensiya GP’si galibi Franco Morbidelli’nin sadece 4 puan gerisinde 3. sırada duruyor.