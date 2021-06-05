Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs
Önceki / Espargaro, Dovizioso'nun neden Aprilia MotoGP koltuğuna geçmeyeceğini anlamıyor Sonraki / Vinales, Rossi'nin eski MotoGP ekip şefinin metodlarına ''alışık değil''
MotoGP / Katalan GP Haberler

Mir: ''Rins'in Katalonya'da yarışmayacak olması beni üzüyor''

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Lewis Duncan
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Son şampiyon Joan Mir, Suzuki'den takım arkadaşı Alex Rins'in MotoGP Katalonya GP'de yarışamamasının kendisini üzdüğünü, çünkü tek motosikletle bilgi eksikliği yaşadığını söyledi.

Mir: ''Rins'in Katalonya'da yarışmayacak olması beni üzüyor''

Rins, Perşembe günü Barselona'da geçirdiği bisiklet kazasında kolunu kırmıştı ve Cuma sabahı bir operasyon geçirmişti. Bu yüzden de, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Grand Prix'ye katılamayacak.

Japon marka, Cuma günü Rins'in ameliyatının başarılı geçtiğini ve iki hafta sonraki Almanya yarışına kadar geri dönmeyeceğini duyurmuştu.

Mir, Cuma günü GSX-RR'siyle,  liderden neredeyse 1 saniye daha yavaştı ve günü 16. sırada tamamladı. Ancak ön taraftaki yumuşak lastikle yaşadığı sorun nedeniyle, ikinci antrenmanda zaman turu denemesi yapamadı.

Mir, Cuma günü şu ifadeleri kullandı: ''Pistteki tek Suzuki olmak beni üzdü çünkü karşılaştırma yapabileceğimiz kinci motosikletimiz yoktu.''

''Alex'in, garajın diğer tarafında olması benim için çok önemli. Böyle durumlarda, bilgi eksiğimiz oluyor.''

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Mir, şunları ekledi: ''Yapmamız gereken çok şey var, ancak hiç kötü değiliz.''

''Pistte çok fazla yol tutuşu yok ve yumuşak lastiklerde bir sorun yaşadım. Kullanılmış lastiklerde süremi geliştiremedim.''

''Umarım, Cumartesi gününe kadar, motosikletin ön tarafındaki bu problemin üstesinden gelebiliriz.''

''Hisler berbattı. Biz, kullanılmış lastiklerde en güçlü halimizdeyiz ancak bu problemin tekrarlanmadığından emin olmak zorundayız.''

''Herkes yol tutuşu eksikliğinden şikayet etti, üstüne lastik aşınmaları da çok yüksekti.''

''Önemli olan, yarış boyunca karşılaştığımız lastik aşınmaları olacak.''

Katalonya pisti, Suzuki'nin 2020'de en güçlü olduğu pistlerden biriydi ve Mir, geçtiğimiz sezon ikinci olmuştu, takım arkadaşı Rins ise üçüncü olarak podyuma çıkmıştı.

Ameliyatından sonra konuşan Rins, ''Ameliyat iyi gitti ve şimdiden iyileşme sürecim hakkında düşünüyorum. En kısa sürede %100'e dönmek istiyorum.''

''Tüm bu olanlar bende kötü bir his yarattı ve bu hafta sonu yarışa katılamadığım için takımımdan özür diliyorum.''

''Geçtiğimiz yıl burada iki motosikletimiz de podyumdaydı ve bu harika bir sonuçtu. Bu sene de bunu yapmayı deneyemeyeceğimiz için üzgünüm.''

''Bugünkü ameliyat umarım en kısa zamanlı iyileşme sürecini beraberinde getirecek. Bu yüzden de ameliyat olmaya karar verdik.''

''Almanya Grand Prix'sine katılabilmek için elimden geleni yapacağım. Herkese tüm destek mesajlarından dolayı teşekkür ederim.'' ifadelerini kullandı.

paylaşım
yorumlar
Espargaro, Dovizioso'nun neden Aprilia MotoGP koltuğuna geçmeyeceğini anlamıyor

Önceki haber

Espargaro, Dovizioso'nun neden Aprilia MotoGP koltuğuna geçmeyeceğini anlamıyor

Sonraki haber

Vinales, Rossi'nin eski MotoGP ekip şefinin metodlarına ''alışık değil''

Vinales, Rossi'nin eski MotoGP ekip şefinin metodlarına ''alışık değil''
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Katalan GP
Pilotlar Alex Rins , Joan Mir
Takımlar Team Suzuki MotoGP
Editör German Garcia Casanovs

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Azerbaycan GP: Mercedes'in yaşadığı sıkıntılar ne kadar gerçekçi?

7 dk
2
Formula 1

Red Bull, Mercedes'in ön kanadını protesto etmeye hazır

1s
3
Formula 1

Azerbaycan GP 2. antrenman: Perez lider, Mercedes pilotları geride kaldı

19s
4
Formula 1

Azerbaycan GP 1. antrenman: Verstappen, Leclerc'in 0.043 saniye önünde lider!

23s
5
Formula 1

Ricciardo: "Ferrari'nin üstlerde olmasına şaşırmadım"

14s
Son Haberler
Vinales, Rossi'nin eski MotoGP ekip şefinin metodlarına ''alışık değil''
MOTOGP

Vinales, Rossi'nin eski MotoGP ekip şefinin metodlarına ''alışık değil''

1s
Mir: ''Rins'in Katalonya'da yarışmayacak olması beni üzüyor''
MOTOGP

Mir: ''Rins'in Katalonya'da yarışmayacak olması beni üzüyor''

2s
Espargaro, Dovizioso'nun neden Aprilia MotoGP koltuğuna geçmeyeceğini anlamıyor
MOTOGP

Espargaro, Dovizioso'nun neden Aprilia MotoGP koltuğuna geçmeyeceğini anlamıyor

3s
Marquez, MotoGP efsanesi Doohan ile "ciddi yaralanma" üzerine konuşmuş
MOTOGP

Marquez, MotoGP efsanesi Doohan ile "ciddi yaralanma" üzerine konuşmuş

15s
MotoGP Barselona 2. antrenman: Zarco, Morbidelli'nin önünde en hızlısı
MOTOGP

MotoGP Barselona 2. antrenman: Zarco, Morbidelli'nin önünde en hızlısı

19s
Son Videolar
MotoGP İtalya GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
29 May 2021

MotoGP İtalya GP grid pozisyonları

MotoGP Mugello: Sanal tur 01:54
MotoGP
28 May 2021

MotoGP Mugello: Sanal tur

MotoGP Başlangıç Gridi: İspanya Grand Prix'si 00:38
MotoGP
2 May 2021

MotoGP Başlangıç Gridi: İspanya Grand Prix'si

2021 MotoGP Portekiz yarışı en iyi fotoğraflar 02:18
MotoGP
29 Nis 2021

2021 MotoGP Portekiz yarışı en iyi fotoğraflar

MotoGP: Jerez'de, sanal araç üstü kamra 01:52
MotoGP
29 Nis 2021

MotoGP: Jerez'de, sanal araç üstü kamra

Daha fazlası
German Garcia Casanovs
Jerez'de, sakatlanan Martin'in yerini Rabat alacak İspanya GP
MotoGP

Jerez'de, sakatlanan Martin'in yerini Rabat alacak

MotoGP takımları, Katar GP için yeni bir tarih belirleyecek Katar GP
MotoGP

MotoGP takımları, Katar GP için yeni bir tarih belirleyecek

Suzuki MotoGP takımı, Brivio'nun yerine herhangi bir ismi geçirmeyecek
MotoGP

Suzuki MotoGP takımı, Brivio'nun yerine herhangi bir ismi geçirmeyecek

Alex Rins Daha fazlası
Alex Rins
Kolunu kıran Rins, Katalonya GP'ye katılamayacak Katalan GP
MotoGP

Kolunu kıran Rins, Katalonya GP'ye katılamayacak

Rins, son MotoGP kazalarının “normal olmadığını” düşünüyor İtalya GP
MotoGP

Rins, son MotoGP kazalarının “normal olmadığını” düşünüyor

Mir, Suzuki'nin yaşadığı zorluklar nedeniyle Fransa GP'yi kazanabileceğinden emin değil Fransa GP
MotoGP

Mir, Suzuki'nin yaşadığı zorluklar nedeniyle Fransa GP'yi kazanabileceğinden emin değil

Team Suzuki MotoGP Daha fazlası
Team Suzuki MotoGP
Mir, Fransa'daki yarışta yarış dışı kalması karşısında şaşkın Fransa GP
MotoGP

Mir, Fransa'daki yarışta yarış dışı kalması karşısında şaşkın

Rins, MotoGP'deki kazalarına rağmen hâlâ ''kendinden emin''
MotoGP

Rins, MotoGP'deki kazalarına rağmen hâlâ ''kendinden emin''

Mir, Katar'daki sıralama turları sonucundan memnun değil Katar GP
MotoGP

Mir, Katar'daki sıralama turları sonucundan memnun değil

Çok Okunanlar Bugün

Azerbaycan GP: Mercedes'in yaşadığı sıkıntılar ne kadar gerçekçi?
Formula 1 Formula 1

Azerbaycan GP: Mercedes'in yaşadığı sıkıntılar ne kadar gerçekçi?

Red Bull, Mercedes'in ön kanadını protesto etmeye hazır
Formula 1 Formula 1

Red Bull, Mercedes'in ön kanadını protesto etmeye hazır

Azerbaycan GP 2. antrenman: Perez lider, Mercedes pilotları geride kaldı
Formula 1 Formula 1

Azerbaycan GP 2. antrenman: Perez lider, Mercedes pilotları geride kaldı

Azerbaycan GP 1. antrenman: Verstappen, Leclerc'in 0.043 saniye önünde lider!
Formula 1 Formula 1

Azerbaycan GP 1. antrenman: Verstappen, Leclerc'in 0.043 saniye önünde lider!

Ricciardo: "Ferrari'nin üstlerde olmasına şaşırmadım"
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: "Ferrari'nin üstlerde olmasına şaşırmadım"

Horner: "Toto'nun yerinde olsam, çenemi kapalı tutardım"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Toto'nun yerinde olsam, çenemi kapalı tutardım"

Sainz: "Beklediğimizden daha hızlıyız"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Beklediğimizden daha hızlıyız"

Wolff: “Monako’da karşılaştığımız sorunlar, Bakü’de de devam ediyor”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Monako’da karşılaştığımız sorunlar, Bakü’de de devam ediyor”

Son Haberler

Vinales, Rossi'nin eski MotoGP ekip şefinin metodlarına ''alışık değil''
MotoGP MotoGP

Vinales, Rossi'nin eski MotoGP ekip şefinin metodlarına ''alışık değil''

Mir: ''Rins'in Katalonya'da yarışmayacak olması beni üzüyor''
MotoGP MotoGP

Mir: ''Rins'in Katalonya'da yarışmayacak olması beni üzüyor''

Espargaro, Dovizioso'nun neden Aprilia MotoGP koltuğuna geçmeyeceğini anlamıyor
MotoGP MotoGP

Espargaro, Dovizioso'nun neden Aprilia MotoGP koltuğuna geçmeyeceğini anlamıyor

Marquez, MotoGP efsanesi Doohan ile "ciddi yaralanma" üzerine konuşmuş
MotoGP MotoGP

Marquez, MotoGP efsanesi Doohan ile "ciddi yaralanma" üzerine konuşmuş

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.