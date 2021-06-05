Mir: ''Rins'in Katalonya'da yarışmayacak olması beni üzüyor''

Rins, Perşembe günü Barselona'da geçirdiği bisiklet kazasında kolunu kırmıştı ve Cuma sabahı bir operasyon geçirmişti. Bu yüzden de, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Grand Prix'ye katılamayacak.

Japon marka, Cuma günü Rins'in ameliyatının başarılı geçtiğini ve iki hafta sonraki Almanya yarışına kadar geri dönmeyeceğini duyurmuştu.

Mir, Cuma günü GSX-RR'siyle, liderden neredeyse 1 saniye daha yavaştı ve günü 16. sırada tamamladı. Ancak ön taraftaki yumuşak lastikle yaşadığı sorun nedeniyle, ikinci antrenmanda zaman turu denemesi yapamadı.

Mir, Cuma günü şu ifadeleri kullandı: ''Pistteki tek Suzuki olmak beni üzdü çünkü karşılaştırma yapabileceğimiz kinci motosikletimiz yoktu.''

''Alex'in, garajın diğer tarafında olması benim için çok önemli. Böyle durumlarda, bilgi eksiğimiz oluyor.''

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Mir, şunları ekledi: ''Yapmamız gereken çok şey var, ancak hiç kötü değiliz.''

''Pistte çok fazla yol tutuşu yok ve yumuşak lastiklerde bir sorun yaşadım. Kullanılmış lastiklerde süremi geliştiremedim.''

''Umarım, Cumartesi gününe kadar, motosikletin ön tarafındaki bu problemin üstesinden gelebiliriz.''

''Hisler berbattı. Biz, kullanılmış lastiklerde en güçlü halimizdeyiz ancak bu problemin tekrarlanmadığından emin olmak zorundayız.''

''Herkes yol tutuşu eksikliğinden şikayet etti, üstüne lastik aşınmaları da çok yüksekti.''

''Önemli olan, yarış boyunca karşılaştığımız lastik aşınmaları olacak.''

Katalonya pisti, Suzuki'nin 2020'de en güçlü olduğu pistlerden biriydi ve Mir, geçtiğimiz sezon ikinci olmuştu, takım arkadaşı Rins ise üçüncü olarak podyuma çıkmıştı.

Ameliyatından sonra konuşan Rins, ''Ameliyat iyi gitti ve şimdiden iyileşme sürecim hakkında düşünüyorum. En kısa sürede %100'e dönmek istiyorum.''

''Tüm bu olanlar bende kötü bir his yarattı ve bu hafta sonu yarışa katılamadığım için takımımdan özür diliyorum.''

''Geçtiğimiz yıl burada iki motosikletimiz de podyumdaydı ve bu harika bir sonuçtu. Bu sene de bunu yapmayı deneyemeyeceğimiz için üzgünüm.''

''Bugünkü ameliyat umarım en kısa zamanlı iyileşme sürecini beraberinde getirecek. Bu yüzden de ameliyat olmaya karar verdik.''

''Almanya Grand Prix'sine katılabilmek için elimden geleni yapacağım. Herkese tüm destek mesajlarından dolayı teşekkür ederim.'' ifadelerini kullandı.