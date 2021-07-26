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Mir, rakiplerinin 2021'de büyük bir ilerleme kaydetmesini beklememiş

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Son MotoGP dünya şampiyonu Joan Mir, rakip üreticilerin 2021'de Suzuki'ye karşı attığı adımı beklemediğini kabul ediyor.

Mir, rakiplerinin 2021'de büyük bir ilerleme kaydetmesini beklememiş

Mir, geçen ay yaptığı açıklamada, Suzuki'nin 2021 yılında yeterince ilerleme kaydetmeyi başaramadığını söylemiş ve mevcut paketin arka arkaya ikinci şampiyonluklarını kazanmaları için yeterli olmadığını dile getirmişti.

İlk dokuz yarışta sadece üç podyum alabilen ve hepsinde üçüncü olan Mir, sezonun ikinci yarısına şampiyona lideri Fabio Quartararo'nun 55 puan ardında giriyor.

Bu yıl Aprilia ve KTM hariç herkes, kışın motor gelişimini dondurmak zorunda kaldı ve bu da Suzuki GSX-RR'in 2021 için radikal değişimlere sahip olmadığı anlamına geliyor.

Fakat Mir, gelişim yasağının Suzuki'nin mevcut sorunlarıyla ilgisi olmadığını ve markanın  Yamaha, Ducati ve Aprilia gibi kışın yeterince ilerleme kaydedemediğini düşünüyor.

Motorsport.com'la olan özel röportajında konuşan Mir, şöyle dedi: "Elbette gelişimin dondurulmuş olmasının bize yardımcı olmadığını düşünüyorum ama bizim için durumu daha da kötü yapmıyor çünkü gelişim dondurulmamış olsaydı motoru geliştirebilecektik ve aynı şeyi diğerleri de yapacaktı."

"Bu yüzden daha çok Suzuki'nin bu kış motosikleti daha iyi hale getirme konusunda büyük bir adım atamamış olmasından kaynaklarını düşünüyorum."

"Yani bana göre asıl sorun bu. Genelde Suzuki'nin felsefesini desteklerim, onlar radikal yenilikte bir motosiklet getirmiyorlar. Sezon öncesi testlerde Honda, Yamaha, Ducati ve ayrıca Aprilia ve KTM'nin arklı motosiklet denediğini görüyorsunuz."

"Suzuki ise normalde asla yeni bir motosiklet getirmez."

“Adım adım yeni bir şasi, çeşitli parçalar, motor getiriyorlar ve motosiklette adım adım ilerlemeye çalışıyorlar."

"Yani normalde bu işe yarar ama bazı şeyler getirmeye devam etmemiz gerekiyor."

"Ayrıca kabul etmem lazım ki diğer üreticilerin bu kadar büyük bir adım atmasını beklemiyordum."

"Bunu gerçekten beklemiyordum. Muhtemelen Suzuki için de durum böyle. Muhtemelen bu, bizim için işi biraz daha zorlaştırıyor.” dedi.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Mir daha önce takım yöneticisi Davide Brivio'nun sezon öncesi takımdan ayrılmasının kendilerini olumsuz etkilemediğini söylemişti.

Dünya şampiyonu şampiyonluk umutlarını, şu anda sadece Suzuki'de olmayan holeshot cihazının gelmesine bağlıyor. Ancak aynı zamanda KTM'nin yeni bir şasi ve nispeten küçük bir güncelleme paketiyle attığı adıma da dikkat çekiyor.

Mir, "KTM'de bunun büyük bir destek sağladığını gördük çünkü Miguel Oliveira ve Brad Binder, senenin başında gösterdikleriyle aynı çabayı kullanıyorlar ama bununla beraber yarış kazanmak için mücadele etmeye başladılar."

"Yani ihtiyacımız olan şey biraz bu. Ayrıca herkesin bir holeshot cihazı var ve bu cihaza sahip olmadığımız için dezavantajla başlıyoruz."

"Bu hızlanma anlamında yardımcı oluyor ancak bizde buna sahip değiliz."

"Buna sahip olabilirsek ve Suzuki de başka şeyler bulursa, nerede olduğumuzu göreceğiz. Güçlü olabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

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