Mir, Quartararo’nun yarış tulumu hakkındaki yorumları ardından “kötü adam” gibi hissetmiş

Quartararo, iki hafta önceki Barselona yarışının son turlarındayken yarış tulumunun fermuarı açıldı ve göğüs koruması düştü. Alpinestars tarafından yapılan soruşturmada, yarış turumu ile ilgili herhangi bir sorun bulamadı.

Suzuki sürücüsü Mir, Quartararo'nun göğüs korumasının atmasını eleştirdi. Buna ek olarak, Fransız sürücünün bunu yaparak etrafındaki sürücüleri tehlikeye attığını ve ceza alması gerektiğini söyledi.

Quartararo, daha sonrasında bu olay yüzünden 3 saniyelik bir ceza aldı ve bu da onu altıncı sıraya düşürmüş oldu.

Mir olayın tekrarını sadece bir kez izlediğini belirterek önceki yorumlarına açıklık getirdi. Ancak doğruları söylediği için kimsenin onun yanında olmadığını dile getirdi.

Almanya’da cuma günü ardından konuşan Mir, “Şu an muhtemelen kötü adam gibi gözüküyorum ama herkesin düşündüğünden farklı bir şey söylemedim.”

"Fabio'nun ceza almasını istemem, ben de [ceza almak] istemem ve başkasının istediğini de sanmıyorum."

"Söylediğim tek şey, göğüs korumasını atmasının tehlikeli olduğuydu."

"Ancak daha sonra, görüntülere baktığınızda bunun düştüğünü görebilirsiniz, bu tamamen başka bir hikaye.

"Filmdeki kötü adamlar gibi göründüğüm doğru ama sadece dürüst olmaya, ne düşündüğümü söylemeye ve her zamanki gibi objektif olmaya çalışıyordum.” dedi.

Mir, cuma günü Sachsenring'de 16.sıraya yerleşti ve oldukça sıcak geçen öğleden sonra seansında Suzuki'sinde “bazı sorunlarla” karşılaştı.

Bu nedenle, pozisyonunun gerçek potansiyelini yansıttığını düşünmüyor ve sert yerine orta ön lastik tercihi yaparak bir hata yaptığını hissediyor.

Takım arkadaşı Alex Rins ise çok daha iyi bir gün geçirdi ve sadece iki hafta önce sağ kolundan ameliyat olmasına rağmen en hızlı dördüncü turu attı.

Rins, "Biraz zor görünüyordu ama şu an oldukça mutluyum çünkü acı çekmeden tüm programı tamamlayabildim. Ayrıca farklı lastikleri ve farklı ayarları test edebildim.”

"Yani, bunun için oldukça mutluyum. Elim biraz acıyordu, özellikle üçüncü, dördüncü ve beşinci virajda yön değiştirirken ve sert frenlemelerde biraz fazla ağrı hissettim.”

"İlk antrenman seansından, ikinci antrenman seansına kadar hiç ağrı kesici almadım ve biraz zorlandım."

"Fakat bu pist gerçekten keyif aldığım bir pist ve oldukça hızlı olabildim.”

"Bugün uyumak için bir [ağrı kesici] alacağım çünkü elim biraz şişmiş gibi görünüyor."

"Ancak durum beklediğimden daha iyiydi. Çok fazla ağrı çekmeyi bekliyordum ancak beklediğimden daha iyi geçti.” ifadelerini kullandı.