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MotoGP / Katalan GP Haberler

Mir: “Quartararo, Katalonya GP’de diğer sürücüleri tehlikeye attı”

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
German Garcia Casanovs
Çeviren:
Selin Elif Köse

MotoGP dünya şampiyonu Joan Mir, Fabio Quartararo’nun bugün Katalonya Grand Prix’sinde göğüs koruması düşmesine rağmen yarışmaya devam etmesinin diğer pilotları tehlikeye attığını ve bunun "ceza" gerektirdiğini söyledi.

Mir: “Quartararo, Katalonya GP’de diğer sürücüleri tehlikeye attı”

Pazar günkü Katalonya GP’de, Yamaha pilotu Quartararo’nun tulumunun fermuarı finişe 5. tur kala tamamen açılmıştı. Ayrıca Fransız sürücünün, 3. viraja girerken göğüs korumasının düştüğü de görüldü.

Yamaha sürücüsü, sonrasında pist sınırlarını aştığı için ceza alarak yarışı 4. sırada bitirdi. Yarış tulumundaki sorunu anlayamayan Quartararo, Alpinestarts’ın olayı inceleyeceğini belirtti.

Quartararo’nun yarışa tulumunun fermuarı açık bir şekilde devam etmeyi seçmesi oldukça eleştirildi. Ayrıca, iki kez MotoGP şampiyonu Casey Stoner, Twitter hesabı üzerinden Yamaha sürücüsüne siyah bayrak çıkarılması gerektiğini yazdı.

Güvenlik ekipmanları hakkındaki mevcut FIM kuralları, “Pist üzerindeki süre boyunca ekipmanların doğru ve düzgün bir şekilde giyilmesi gerekiyor.” diye belirtiyor.

Yarışı 5. sırada tamamlayan Suzuki sürücüsü Mir, Quartararo’nun fermuarı açık bir şekilde yarışı bitirdiği için ceza alması gerektiğini düşünmese de göğüs koruyucusunun düşmesini görmezden gelmesinin bir cezası gerektirdiğine inanıyor.

“Göğüs koruyucusunu atması çok tehlikeliydi. Bu plastik ve tehlikeli [bir ekipman] ve arkadan 200 km/s’le gelen motosikletler var.”

“Elbette, bu ceza almasını gerektiriyor. Bence diğer sürücüleri tehlikeye attı.”

“Bundan öğrenmemiz gerekiyor, bir başka yarışta bir anda yüzüme bir göğüs korumasının gelmesini istemem. Bunun cezalarla önüne geçmemiz gerekiyor.”

Barselona’da ikinci olan Johann Zarco, Quartararo’nun davranışının “kendi güvenliği” için siyah bayrakla birlikte diskalifiye olması gerektiğini düşünüyor.

Pramac sürücüsü, “Bence bizim için tehlikeli değildi ama belki onun için tehlikeliydi.”

“Fermuarı açık bir tulumla yarışamıyoruz. En azındandan göğüs korumasını çıkarıp fermuarını tekrar kapardı.”

“Ancak eğer önü açık bir tulumla devam ederse, bu tehlikeli olur. Bu yüzden kendi güvenliği için siyah bayrak mantıklı olurdu.” dedi.

Honda’dan Marc Marquez ise Quartararo’nun diskalifiye edilmesinin “adil olmayacağını” düşünüyor ama yine de güvenlik sorunları teşkil etmemesi için yarıştan çekilmesi gerektiğini belirtiyor.

Marquez, “Bunu takımla konuştuk. Bence bu Güvenlik Komisyonu’nda tartışılacak ama sanırım siyah bayrak adil olmazdı.”

“Fakat bu tehlikeli bir şey, dediğim gibi motosikletten sarkan bir şey varsa durmanız gerekir. Güvenli bir duruma gelmeniz gerekir ama bunu yapamıyorsanız yarıştan çekilmelisiniz.”

“Bence bunu yapmaları gerekirdi. Ya motosikleti kenara çekip 3-4 saniye kaybedeceksin ve fermuarını kapayacaksın ya da tamamen duracaksın.” dedi.

Marquez’in takım arkadaşı Pol Espargaro ise Quartararo’nun yerinde olsa onunla aynı şeyi yapacağını söyledi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Katalan GP
Pilotlar Fabio Quartararo , Joan Mir
Editör Lewis Duncan

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