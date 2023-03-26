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Mir, Portekiz MotoGP sprint yarışında Quartararo ile yaşadığı kaza için ceza aldı

Honda sürücüsü Joan Mir, MotoGP sprint yarışında Fabio Quartararo ile ilk turda yaşadığı temasın ardından Pazar günkü Portekiz Grand Prix'si için uzun tur cezası aldı.

Lewis Duncan
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Mir, Portekiz MotoGP sprint yarışında Quartararo ile yaşadığı kaza için ceza aldı
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Cumartesi günü Algarve Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirilen 12 turluk ilk MotoGP sprint yarışını Ducati'den Francesco Bagnaia kazandı.

Ancak Mir'in sprint yarışı, Yamaha'dan Quartararo ile yaşadığı temas nedeniyle sadece 13 viraj sürdü.

Quartararo temas sonrası arka sıralara düşse de 10. sıraya kadar yükselmeyi başardı ancak sprint yarışlarında sadece ilk dokuz puan alabildiği için puan alamamış oldu.

Olay yarış yönetimi tarafından incelemeye alındı ve Mir'in "aşırı hırslı davrandığı ve Quartararo'ya temasa neden olarak yarışını ciddi şekilde etkilediği" belirlendi.

"Sorumsuz sürüş" yaptığı belirtilen Mir'e Pazar günkü 24 turluk yarışta çekmesi için uzun tur cezası verildi.

Honda cezaya itiraz etti ancak bu itiraz MotoGP Komiserler Kurulu tarafından reddedildi ve cezası onandı.

Joan Mir, Repsol Honda Team

Joan Mir, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Cumartesi günü basına konuşan Mir, ceza beklemediğini söylüyordu.

Mir, "Görüntüler açık, Quartararo her virajda birini geçmeye çalışıyor."

"Geçmeden orada bekliyor, biraz dışarı açılıyor, onu içeriden geçiyorum ve geri geldiğinde kaza yapıyorum."

"Fabio'nun hatası olduğunu düşünmüyorum çünkü beni görmedi ama benim de hatam değil çünkü çizgide gidiyordum, onu geçmedim ya da onu zorlamadım. Bu yüzden ceza almayı beklemiyorum." demişti.

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