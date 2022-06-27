Mir, Oliveira'nın start çizgisindeki kazasının ardından yarışının bittiğini düşünmüş

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Mir, gride gelirken ön holeshot'ı (motosikletin sürüş yüksekliğini ayarlayan, indiren sistem) devreye sokmak için sert fren yaptı ancak Oliveira, buna hazırlıksız yakalandı.

Oliveira, Mir'e çarptı ve kanatlarından birini kırdı. Mir ise hasar almadan kurtuldu. Her iki sürücü de yarışı tamamlayabildi ve Mir sekizinci olurken, Oliveira dokuzuncu sırada yer aldı.

Mir, kaza hakkında şunları söyledi: "Artık ön holeshot cihazını devreye sokmanız gerekiyor."

"Bizim motosikletimizle bunu yapmak içinse oldukça sert fren yapmanız lazım."

"Ben de start yerimi gördüğümde frenledim ve Oliveira bana çarptı."

"Sanırım bir kanat kaybetti ama benim motosikletimde sorun yoktu. Yine de oldukça sert bir darbeydi."

"Neyse ki yarışı tamamlayabildi."

"Darbeyi hissettiğimde geri döndüm ve 'tamam, pite dönelim' dedim çünkü çok sertti."

Miguel Oliveira, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Oliveira ise Mir'in nerede olduğuna odaklanmadığını çünkü o sırada, Jack Miller ve Maverick Vinales'in kendisini geçmesine izin verdiğini söyledi.

KTM sürücüsü, aldığı hasarın motosikletin dönüşünü daha zor kıldığını ve daha dengesiz yaptığını söyledi.

Oliveira, şaka yaparak şunları söyledi: "Ona doğru çekildim."

"Beklenmedik bir hamleydi, sanırım ön holeshot cihazını devreye soktu."

"Bu yüzden yavaş gidiyordu ve sonrasında durdu. Ben de bunu beklemiyordum çünkü Maverick ve Jack'in sağ tarafa geçmesine izin veriyordum."

"Yani yerimi bekliyordum çünkü ben daha öncesinde holeshot'ı devreye sokmuştum ve sonrasında yerime doğru gittim."

"Fakat o sırada fren yaptı ve ondan kaçamadım çünkü ona odaklanmamıştım, diğerlerinin geçmesine izin veriyordum."

"Ben sola giderken o durdu."

"Bu yüzden fren kolu koruyucumu kırdım ve kanat da tamamen kırılmıştı."

"Bunun sonucunda hızlı virajlardaki stabilitemi kaybettim ve motosikleti sağ tarafa döndürmek zordu."