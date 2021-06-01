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MotoGP / İtalya GP Haberler

Mir: ''Mugello'dan sonra MotoGP pistinin bir 'insan dokunuşuna' ihtiyacı var''

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
German Garcia Casanovs
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

MotoGP dünya şampiyonu Joan Mir, serinin pist limiti kurallarının bir ''insan dokunuşuna'' ihtiyacı olduğunu söyledi.

Mir: ''Mugello'dan sonra MotoGP pistinin bir 'insan dokunuşuna' ihtiyacı var''

KTM'den Miguel Oliveira, Pazar günkü 23 turluk Mugello yarışını, Mir'in önünde ikinci sırada bitirdi ancak, yarışın son turunda Casanova virajında ilerlerken, pist limitlerini aştığı gerekçesiyle üçüncülüğe düşürüldü.

MotoGP'nin şu anda uyguladığı kurallar, bir sürücünün yarışın son turunda pist limitlerini aşması durumunda, o sürücünün bir sıra düşmesi şeklinde uygulanıyor.

Ancak, Mir'in de aynı zamanda, aynı hatayı yaptığı öğrenilince, sıralama eskisine geri döndü.

2021 sezonunda, herhangi bir limit ihlalini ölçen basınç sensör sisteminin getirilmesiyle, MotoGP pist limiti kuralları birçok eleştiri aldı.

Suzuki sürücüsü Mir, pist limiti kurallarının güvenlik açısından sıkı olması gerektiğine inansa da, son turdaki yarış durumlarında, Yarış Yönetim'in daha ''insancıl'' bir yaklaşım benimsemesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

''Yani, son turda her zaman dikkatli olmalısınız çünkü yeşil boyalı bölüme girerken kaçamayacağınız şeyler var.''

''Şimdi sensörlerle birlikte, her şey daha da hassaslaştı.''

''İkinci olduğumu fark etmemiştim ve Miguel yeşil bölüme dokunmuştu. Ardından ben de tekrar yeşil bölüme temas etmiştim.''

''Pist limitleri, herhangi bir sınır koymadığımız takdirde çok tehlikeli olabilirler çünkü her seferinde pistin dışına çıkabilirsiniz ve yeşil bölümden sonra çim var. Eğer kimse çime dokunduğumuzda hiçbir şey söylemezse, pisti olduğundan daha geniş kullanırız.''

''Yani, bu önemli. Sanırım Yarış Yönetim'deki birçok kişi eskiden sürücüydü ve son turlardaki bu durum, kararı insanların alması gereken bir durum.''

''Eminim ki, 'hayır,  makinaların karar vermesi daha iyi' diyecekler.''

''Ancak son turlarda, sürücü zaman kazansa da, kazanmasa da bu sistem uygulanıyor. Hiç tartışma yapılmıyor.''

Oliveira da, MotoGP motosikletini dışarı kaçtığı bölümde kontrol etmenin zor olduğunu ve sonuç olarak hiç avantaj kazanmadığını dile getirdi.

''Bu ceza, kurallarda var. Yeşil bölüme dokunarak, hiçbir avantaj kazandığımı düşünmüyorum.''

''Geçtiğimiz sene Misano'da bile, son virajdaki boyanın genişletilmesini, böyle bir durum yaşamamak talep etmiştik.''

''Motosiklette yüksek hızla giderken o virajın çıkışında bir manevra yapmak oldukça zor ve bu yüzden sadece pistte kalmak bile büyük bir mücadele.''

''Zaten bir sonraki virajı almak için hazırlanırken ve yüksek hızda giderken, yeşil bölüme dokunmamak gerçekten çok zor.''

Yarıştan sonra Pramac takımı, yarışı dördüncü sırada bitiren Johann Zarco'nun, pist limiti cezaları alan Oliveira ve Mir'in önüne geçirilip, ikinci olması gerektiği konusunu tartışmak için Yarış Yönetim'e gitti.

Yarış Yönetim, beşinci virajda pist limitleri dışına çıkan sürücülerin yaklaşık 0.5'er saniye kazandığını düşündüğünü, ancak Zarco'nun, Mir ve Oliveira'ya, ikinci sıraya terfi ettirilecek kadar yakın olmadığını söyledi.

Autosport / Motorsport.com ise Pramac'ın bu açıklamayı kabul ettiğini öğrendi.

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Seri MotoGP
Etkinlik İtalya GP
Pilotlar Joan Mir
Editör Lewis Duncan

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